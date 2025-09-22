user icon
Horner komt met reactie na Red Bull-vertrek: "Het was een eer en voorrecht"

  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 13:57
  • comments 13
  • Door: Jeroen Immink

Christian Horner is officieel vertrokken bij Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen is tot een akkoord gekomen met de Engelsman en maakte onlangs bekend dat beide partijen nu écht uit elkaar gaan. Horner zelf kwam met een reactie nadat hij afscheid had genomen van het Oostenrijkse Formule 1-team.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone was de maat vol voor Red Bull. Het F1-team, dat sinds de oprichting in 2005 nog nooit een andere teambaas had gehad, zette Horner op straat en haalde Laurent Mekies als vervanger bij zusterteam VCARB. Daarna bleef het even stil rondom Horner, maar maandag kwamen Red Bull en de Engelsman met een officieel statement.

Horner reageert in statement

“Het was een eer en een voorrecht om Red Bull Racing te mogen leiden”, reageerde Horner op de website van het team. “Toen we in 2005 begonnen, had niemand van ons kunnen vermoeden wat ons te wachten stond: de kampioenschappen, de races, de mensen, de herinneringen. Ik ben ontzettend trots op wat we als team hebben bereikt. We hebben records gebroken en hoogten bereikt die niemand voor mogelijk had gehouden, en dat zal ik altijd met me meedragen.”

Onder leiding van Horner pakte Red Bull maar liefst acht rijderstitels en zes constructeurstitels. Met coureurs als Verstappen en Sebastian Vettel beleefde hij grote successen. “Maar mijn grootste voldoening haalde ik uit het samenstellen en leiden van een geweldige groep getalenteerde en gedreven mensen. En uit het zien hoe ze zich ontwikkelden: van een dochteronderneming van een energiedrankbedrijf tot een team dat het opnam tegen enkele van de grootste automerken ter wereld – en die ook versloeg.”

Tot slot richtte Horner zich nog tot het team dat hij achterlaat. “Ik wens Laurent, Max, Yuki en de hele Red Bull Technology Group het allerbeste voor de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat ze, zoals altijd, succes zullen boeken op het circuit, voor onze fans, en dat ze zich maximaal zullen blijven inzetten. Ik kijk uit naar de eerste Red Bull/Ford-motor achterin de RB22 volgend jaar en naar de spannende RB17.”

patrob

Posts: 1.574

Mooie reactie van Horner, maar met 100 miljoen in de achterzak zal het hem makkelijk afgegaan zijn denk ik.

  • 4
  • 22 sep 2025 - 14:05
