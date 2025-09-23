user icon
Red Bull waarschuwt concurrentie: "Positieve zaken teruggevonden"
  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 19:23
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing heeft twee extreem positieve raceweekenden achter de rug. Max Verstappen wist te winnen in Monza en Bakoe, terwijl ook Yuki Tsunoda zijn draai begint te vinden. Teambaas Laurent Mekies heeft goed nieuws, want het lijkt erop dat de positieve ontwikkelingen doorzetten.

Twee weken geleden vielen kenners haast van hun stoel toen Verstappen als winnaar over de streep kwam in Monza. Niemand had verwacht dat hij weer zo zou heersen, en Red Bull leek een oplossing te hebben gevonden voor de hardnekkige problemen. In Bakoe oogde Red Bull weer sterk, en wist Verstappen op oppermachtige wijze te winnen.

Positieve dingen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies ziet positieve dingen. Na de zegetocht van Verstappen in Bakoe sprak Mekies zich uit bij de internationale media: "We hebben het gevoel dat een deel van de positieve dingen die we in Monza hebben gezien, we in Bakoe opnieuw hebben teruggevonden."

"Zeker als het gaat om de langzame bochten. Het zijn hier alleen maar langzame bochten, en ondanks de lage downforce werkte dat heel erg goed voor ons. Dat is weer een andere vergelijking dan in Monza."

Is Red Bull weer terug?

Mekies wil niet roepen dat Red Bull weer terug is: "Op beide circuits rijd je met weinig downforce. In Singapore verschuift die vergelijking weer: je houdt de langzame bochten, maar je rijdt met maximale downforce. Daar hebben we het in het verleden vaak moeilijk mee gehad, denk ook aan Hongarije. Bovendien is het daar veel warmer. We weten hoe gevoelig niet alleen wij, maar het hele veld is voor die omstandigheden."

Stap voor stap aanpakken

Mekies wil dus niet dat Red Bull achterover gaat leunen: "Daarom pakken we het stap voor stap aan. Singapore is al heel lang een uitdagend circuit voor ons team. In het kader van wat we nu willen leren, is het erg belangrijk om te begrijpen waarom er daar plots iets niet meer werkt, of wat er juist wel werkt. Daarna willen we de volgende stap zetten. Dan volgen er immers weer circuits met bochten met een mediumsnelheid."

Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.092

    Heerlijk een teambaas die zegt waar het op staat en gewoon reëel is ipv een teambaas
    die altijd overal omheen l*lde en je maar moest raden wat er gaande was.
    Ze noemden hem niet voor niets Cryptical Horner.

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 19:29

