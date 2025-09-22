user icon
Internationale pers zien Verstappen terugkeren in titelstrijd: "Red Bull droomt weer"

Internationale pers zien Verstappen terugkeren in titelstrijd: "Red Bull droomt weer"
  Gepubliceerd op 22 sep 2025 12:46
  13
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen wist met vlag en wimpel de Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing was ongenaakbaar en won – net als op Monza – met een ruime marge op George Russell. Na afloop waren de internationale kranten zeer te spreken over de prestatie van Verstappen.

Verstappen en Red Bull lijken iets gevonden te hebben in de RB21, waardoor zeges weer realistisch zijn in de Formule 1. In een seizoen waarin McLaren met Oscar Piastri en Lando Norris oppermachtig lijkt, heerst er opnieuw optimisme bij de Nederlander en zijn team. Ook de pers gelooft stiekem nog in een vijfde wereldtitel voor Verstappen.

Internationale pers buigt voor Verstappen

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport neemt zijn pet af voor de prestaties van Verstappen in Bakoe. “Simpelweg perfect, simpel Max”, kopt het medium op de voorpagina. “Met zo’n Verstappen durft Red Bull weer te dromen, zeker na het slechte weekend van McLaren. Piastri’s race duurde slechts tot bocht drie, waar de kampioenschapsleider zijn slechtste race van het seizoen reed. Norris profiteerde net als in de kwalificatie niet. Met een zwak tempo en opnieuw een fout van zijn monteurs bij de pitstop eindigde hij slechts als zevende.”

Ook de Britse BBC ziet dat Verstappen en Red Bull een schot in de roos hebben gelost met de nieuwe vloer. Zij waarschuwen McLaren richting de zeven resterende races. “Dat moet nog worden bewezen op verschillende soorten circuits. Bakoe lijkt qua karakter nog enigszins op Monza, met een combinatie van lange rechte stukken en langzame bochten. Toch is het een duidelijk waarschuwingsschot richting McLaren, ook al blijft hun voorsprong aanzienlijk.”

Het Franse L’Équipe zag McLaren worstelen in Bakoe en Verstappen overtuigend zegevieren: “Verstappen wint en waarschuwt McLaren”, luidde de kop. “Max Verstappen was een gemakkelijke winnaar van een Grand Prix die rustiger verliep dan verwacht. Hij profiteerde van het slechte weekend van McLaren, met name van Oscar Piastri, die al in de eerste ronde moest opgeven, en kwam zo dichter bij het kampioenschap.”

Posts: 10.216

Inderdaad, het is heel erg voorbarig. De marge de afgelopen 2 races leek ook veel groter dan het was. Zowel Piastri als Norris zaten er in Q1 en Q2 gewoon heel goed bij. Dat Norris en Piastri opnieuw Q3 verprutsen en Norris de hele race vast zit in DRS treintjes wil natuurlijk niet zeggen dat Red...

  • 2
  22 sep 2025 - 13:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.822

    Tsjah. Dat was me al opgevallen. Ze leven weer eens in de waan van de dag.

    Nou goed. In de waan van 2 race weekends.

    • + 0
    22 sep 2025 - 12:57
    • MustFeed

      Posts: 10.216

      Inderdaad, het is heel erg voorbarig. De marge de afgelopen 2 races leek ook veel groter dan het was. Zowel Piastri als Norris zaten er in Q1 en Q2 gewoon heel goed bij. Dat Norris en Piastri opnieuw Q3 verprutsen en Norris de hele race vast zit in DRS treintjes wil natuurlijk niet zeggen dat Red Bull ineens de overhand heeft.

      En zelfs als je er vanuit gaat dat Red Bull vanaf nu gelijkwaardig is aan McLaren dan nog is een achterstand van 44 en 69 punten enorm. Dan moeten er bij beide McLaren coureurs hele gekke dingen gebeuren wil je dat verschil nog goed kunnen maken.

      • + 2
      22 sep 2025 - 13:16
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 291

      @Mustfeed

      De achterstand bedraagt natuurlijk alleen maar 69 punten. Op dat getal en dat getal alleen zal Verstappen zich concentreren.

      • + 1
      22 sep 2025 - 13:47
    • snailer

      Posts: 29.822

      Glasvezel, dat komt alleen omdat 69 nu eenmaal een getal is met betekenis. Als hij de betekenis samen met Kelly uitvoert zal hij er dan waarschijnlijk weer niet aan denken.

      Verstappen heeft al heel lang aangetoond niet bezig te zijn met een achterstand in punten of een voorsprong. Hij reflecteert er alleen kort op bij niet relevante vragen tijdens een interview.
      Verstappen zijn enige concentratie is op de komende race gericht.

      • + 0
      22 sep 2025 - 14:00
  • Damon Hill

    Posts: 19.330

    Laat ik eens opsommen hoe de gemiddelde F1 fan - die net verder kijkt dan zijn neus lang is - nadenkt.

    Na Monza: een zwaluw maakt geen zomer, Verstappen gaat niet nog meer races winnen.
    Mijn reactie: Verstappen gaat wel degelijk nog 1 of 2 races winnen, want er komen nog circuits aan die goed passen bij de karakteristieken van de Red Bull, zoals bijvoorbeeld Baku.
    Tegenreactie gemiddelde fan: dat is koffiedik kijken, je kan het niet voorspellen.
    Mijn reactie: Dat kun je dus wel. Red Bull is goed op circuits met lange rechte stukken, en matig op bochtige banen zoals bijvoorbeeld Singapore of Monaco.

    Na Baku: Verstappen doet weer mee om de titel! Hij kan iedere race winnen!
    Mijn reactie: Nee, dat gaat niet gebeuren. Zoals ik al honderd keer aangaf pasten zowel Monza als Baku bij de karakteristieken van de Red Bull. Maar straks krijgen we bijvoorbeeld weer Singapore, waar Red Bull gewoon heel matig gaat zijn.
    Tegenreactie gemiddelde fan: Dat weet je helemaal niet. Dat is koffiedik kijken.
    Mijn reactie: dat weet je dus wel.

    Kortom, zo blijf je maar oneindig in cirkels draaien met fans die niet begrijpen hoe het spelletje werkt.

    Ik hoop van harte dat Verstappen die 5e titel pakt. Dat zou echt de grootste F1 stunt zijn sinds ik F1 kijk. Maar nee, Verstappen gaat niet alle races winnen, en op sommige circuits (zoals Singapore) gaat de Red Bull tegenvallen. Daarnaast is het gat naar de McLaren coureurs groot en het is nu ook weer niet zo dat Norris en Piastri iedere race gaan verpesten.

    Er is nog steeds een wonder nodig wil Verstappen dit jaar die 5e pakken. De kans daarop is kleiner dan 10%.

    • + 1
    22 sep 2025 - 13:25
    • snailer

      Posts: 29.822

      Bij deze redenatie, waar ik het volledig mee eens ben, stap je nog voorbij aan dat de RBR tot nu toe van de 4 topteams de slechtste bandendegradatie heeft.
      Hoewel dit de laatste race erg lastig te bepalen is.
      Op Monza is dat wel te bepalen en daar had Verstappen de hoogste degradatie van alle top rijders.
      Op Baku was alleen de degradatie te vergelijken met Russell. En je raadt het al. Hoewel Verstappen als een metronoom reed (gemiddelde delta met de ronde er voor), had Russell duidelijk een auto die beter was voor de banden. Van gemiddeld 3 tiende naar even snel aan het eind van de stint op wit.

      Tot slot is tot nu detotale snelheid ten opzichte van vooral McLaren door de middel snelle bochten matig. Ik heb er nog geen aanwijzing voor kunnen vinden of er op dat gebied verbeteringen zijn. Mogelijk in Monza, maar daar hadden de twee McLaren versus Verstappen een ander compromis. In de 2 bochten tussen chicane 2 en 3 verloor Verstappen ruim 2 tiende en dus meer tijd dan dat hij won op de rechte stukken. Het compromis op Monza van McLaren was beter dan dat van RBR. Norris verloor er zijn P1 in bocht 1 in kwalificatie. Hij verloor er 2 tiende.

      • + 0
      22 sep 2025 - 13:50
    • Brummbär

      Posts: 666

      Ik denk dat ook singapore een curcuit op zich is.
      IK ben vooral benieuwd hoe het gaat straks op banen zoals Mexico (ook eigenlijk een beetje een baan op zich), maar vooral benieuwd of ze zijn ingelopen op hoge downforce banen met snelle bochten zoals Texas, Interlagos, Qatar? waar Mclaren bijna 30 sec per race voorsprong had.

      Misschien maakt hij nog wel kans op banen zoals Vegas.

      • + 0
      22 sep 2025 - 13:53
    • snailer

      Posts: 29.822

      Over het algemeen bij low deg banen heeft Verstappen een kans. Degradatie is tot nu een grote achilleshiel van de RBR, En daar hoort denk ik Mexico ook bij. Die was ik even vergeten. Vegas is inderdaad een andere kandidaat. Singapore komen de hobbels vooral om de hoek kijken. Dat leek op Baku wel verbeterd trouwens. En op Monza zag ik Verstappen een kerb nemen waar de voorkant compleet los kwam, maar waar hij vervolgens gewoon zeer stabiel verder kon. Mogelijk is dat verbeterd. Voor de rest vooral bochten inSingapore zoals in Baku. Veel haakse bochten.

      • + 0
      22 sep 2025 - 14:05
    • NicoS

      Posts: 19.412

      We kunnen natuurlijk speculeren tot je een ons weegt, maar uiteindelijk zullen we het moeten zien hoe het loopt.
      Verstappen is sinds Monza weer blij met de auto, en dat is het belangrijkste, want dat was toch alweer een tijd geleden dat hij dat zei.
      Ja de kans is heel klein dat hij nog WK gaat worden, maar zolang er nog kans is…..;)

      • + 1
      22 sep 2025 - 14:31
    • TylaHunter

      Posts: 10.498

      Vettel: 42 punten swing in 7 races... 2012... enige wat in mijn hoofd komt.

      En dan is 69 wel een heel klap meer. Die 42 was mede mogelijk door een DNF van Alonso... dat betekent dat Lando nog 1 moet hebben en Oscar 2, om in een soort gelijke situatie te komen... dat gaat niet gebeuren.

      • + 0
      22 sep 2025 - 14:40
    • N.Roet

      Posts: 3

      Fan die verder kijkt dan zijn neus lang is.
      uitslag F1 Singapore 2024:
      1. L.Norris
      2. M.Verstappen
      3. O.Piastri
      Nu met een verbeterde RB21. De kans is klein, maar niets is onmogelijk.

      • + 0
      22 sep 2025 - 15:32
  • Mr Marly

    Posts: 7.814

    Hopelijk worden die dromen de kop ingedrukt door McLaren in Singapore. Van mij hoeft er geen spanning te komen in het kampioenschap ;-).

    • + 1
    22 sep 2025 - 14:30
  • monzaron

    Posts: 577

    Vond het een perfecte race, Verstappens rondetijden op cruise control zeg maar. De wagen had pace over, gezien de laatste 4-5 ronden. En dat in Baku. Ik zeg niet dat ze terug zijn, de balance schijnt goed te zijn en de stempel van Verstappen, hoe hij de wagen wil hebben wordt steeds belangrijker. Eerst maar afwachten op het weekend in Singapore. Ik ben iig positief verrast :)

    • + 0
    22 sep 2025 - 15:38

Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
Red Bull Racing
