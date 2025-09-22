Max Verstappen wist met vlag en wimpel de Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing was ongenaakbaar en won – net als op Monza – met een ruime marge op George Russell. Na afloop waren de internationale kranten zeer te spreken over de prestatie van Verstappen.

Verstappen en Red Bull lijken iets gevonden te hebben in de RB21, waardoor zeges weer realistisch zijn in de Formule 1. In een seizoen waarin McLaren met Oscar Piastri en Lando Norris oppermachtig lijkt, heerst er opnieuw optimisme bij de Nederlander en zijn team. Ook de pers gelooft stiekem nog in een vijfde wereldtitel voor Verstappen.

Internationale pers buigt voor Verstappen

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport neemt zijn pet af voor de prestaties van Verstappen in Bakoe. “Simpelweg perfect, simpel Max”, kopt het medium op de voorpagina. “Met zo’n Verstappen durft Red Bull weer te dromen, zeker na het slechte weekend van McLaren. Piastri’s race duurde slechts tot bocht drie, waar de kampioenschapsleider zijn slechtste race van het seizoen reed. Norris profiteerde net als in de kwalificatie niet. Met een zwak tempo en opnieuw een fout van zijn monteurs bij de pitstop eindigde hij slechts als zevende.”

Ook de Britse BBC ziet dat Verstappen en Red Bull een schot in de roos hebben gelost met de nieuwe vloer. Zij waarschuwen McLaren richting de zeven resterende races. “Dat moet nog worden bewezen op verschillende soorten circuits. Bakoe lijkt qua karakter nog enigszins op Monza, met een combinatie van lange rechte stukken en langzame bochten. Toch is het een duidelijk waarschuwingsschot richting McLaren, ook al blijft hun voorsprong aanzienlijk.”

Het Franse L’Équipe zag McLaren worstelen in Bakoe en Verstappen overtuigend zegevieren: “Verstappen wint en waarschuwt McLaren”, luidde de kop. “Max Verstappen was een gemakkelijke winnaar van een Grand Prix die rustiger verliep dan verwacht. Hij profiteerde van het slechte weekend van McLaren, met name van Oscar Piastri, die al in de eerste ronde moest opgeven, en kwam zo dichter bij het kampioenschap.”