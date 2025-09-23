user icon
icon

Verstappen evenaart Hamilton met historische prestatie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen evenaart Hamilton met historische prestatie
  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 07:36
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend op prachtige wijze de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. Hij heerste als vanouds, en na afloop bleek het ook een zege met eeuwigheidswaarde te zijn. Hij pakte namelijk een Grand Slam, en evenaarde daarmee Lewis Hamilton.

Een Grand Slam in de Formule 1 betekent dat een coureur de race won vanaf de pole position, hij de snelste ronde reed en alle rondjes aan de leiding heeft gereden. Het komt zelden voor dat een coureur al deze vinkjes aantikt bij het binnenslepen van de zege. In Bakoe deed Verstappen dat dus wel, en het was de zesde keer dat hij dit voor elkaar kreeg.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

11 sep

Zeldzame prestatie

Slechts 27 coureurs hebben in de geschiedenis van de Formule 1 minimaal één Grand Slam gepakt. Grote namen als Niki Lauda en Fernando Alonso lukten dit bijvoorbeeld slechts één keer in hun loopbaan. Verstappen pakte pas in 2021 zijn eerste Grand Slam toen hij dat jaar in Oostenrijk op overtuigende wijze won. Daarna kreeg hij het nog vier keer voor elkaar, de laatste keer was vorig jaar in Bahrein. Met zijn machtige zege in Azerbeidzjan pakte hij dus zijn zesde Grand Slam, en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Lewis Hamilton.

Clark blijft de beste

De zevenvoudig wereldkampioen heeft tot nu toe 105 Grands Prix gewonnen, maar voldeed zes keer aan de vereisten van een Grand Slam. Verstappen stijgt bij een volgende Grand Slam boven Hamilton uit op de ranglijst, maar dan is hij nog niet de beste ooit in dit lijstje. De meeste Grand Slams staan namelijk nog altijd op naam van de legendarische Jim Clark. De tweevoudig wereldkampioen won in totaal 25 Grands Prix, en deed dat 8 keer met een Grand Slam.

Coureurs met de meeste Grand Slams:

1. Jim Clark - 8 Grand Slams

2. Lewis Hamilton - 6 Grand Slams

3. Max Verstappen - 6 Grand Slams

4. Alberto Ascari - 5 Grand Slams

5. Michael Schumacher - 5 Grand Slams

Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar