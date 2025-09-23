Verstappen evenaart Hamilton met historische prestatie

Max Verstappen schreef afgelopen weekend op prachtige wijze de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. Hij heerste als vanouds, en na afloop bleek het ook een zege met eeuwigheidswaarde te zijn. Hij pakte namelijk een Grand Slam, en evenaarde daarmee Lewis Hamilton.

Een Grand Slam in de Formule 1 betekent dat een coureur de race won vanaf de pole position, hij de snelste ronde reed en alle rondjes aan de leiding heeft gereden. Het komt zelden voor dat een coureur al deze vinkjes aantikt bij het binnenslepen van de zege. In Bakoe deed Verstappen dat dus wel, en het was de zesde keer dat hij dit voor elkaar kreeg.

Zeldzame prestatie

Slechts 27 coureurs hebben in de geschiedenis van de Formule 1 minimaal één Grand Slam gepakt. Grote namen als Niki Lauda en Fernando Alonso lukten dit bijvoorbeeld slechts één keer in hun loopbaan. Verstappen pakte pas in 2021 zijn eerste Grand Slam toen hij dat jaar in Oostenrijk op overtuigende wijze won. Daarna kreeg hij het nog vier keer voor elkaar, de laatste keer was vorig jaar in Bahrein. Met zijn machtige zege in Azerbeidzjan pakte hij dus zijn zesde Grand Slam, en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Lewis Hamilton.

Clark blijft de beste

De zevenvoudig wereldkampioen heeft tot nu toe 105 Grands Prix gewonnen, maar voldeed zes keer aan de vereisten van een Grand Slam. Verstappen stijgt bij een volgende Grand Slam boven Hamilton uit op de ranglijst, maar dan is hij nog niet de beste ooit in dit lijstje. De meeste Grand Slams staan namelijk nog altijd op naam van de legendarische Jim Clark. De tweevoudig wereldkampioen won in totaal 25 Grands Prix, en deed dat 8 keer met een Grand Slam.

Coureurs met de meeste Grand Slams:

1. Jim Clark - 8 Grand Slams

2. Lewis Hamilton - 6 Grand Slams

3. Max Verstappen - 6 Grand Slams

4. Alberto Ascari - 5 Grand Slams

5. Michael Schumacher - 5 Grand Slams