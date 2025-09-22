Verstappen trots op Red Bull: "Licht aan het einde van de tunnel"

Max Verstappen en het team van Red Bull Racing lijken na een aantal teleurstellende maanden weer helemaal terug te zijn. In Azerbeidzjan reed Verstappen een ijzersterke race, en won hij zijn vierde Grand Prix van het seizoen. Verstappen is blij voor het team, en stelt dat men licht aan het einde van de tunnel ziet.

Na zijn prachtige zege in Monza hoopte Verstappen ook op een goed resultaat in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Verstappen voelde zich goed in de vrije trainingen, en greep vervolgens op indrukwekkende wijze de pole position in de chaotische kwalificatie. In de race op zondag reed hij met speels gemak weg bij de concurrentie, en kwam hij met een grote voorsprong als winnaar over de streep.

Pierre Waché

De tweede zege op rij was een grote opluchting voor Red Bull. Na maanden vol problemen en geruchten, lijkt nu de weg omhoog weer te zijn ingezet. Technisch directeur Pierre Waché kan ook weer opgelucht ademhalen. Hij was in de afgelopen maanden regelmatig de man waar veel van werd verwacht, en met deze zeges valt er een last van zijn schouders.

Licht aan het einde van de tunnel

Verstappen merkte dat ook, zo stelde hij lachend bij De Telegraaf: "Pierre loopt nu wat minder rondjes! We hebben samen al heel veel mooie momenten beleefd. Dan is het niet fijn wanneer je door een mindere periode gaat. Dit, nu we weer hebben gewonnen, maakt het dan weer extra mooi. De sfeer is heel erg goed en dat geeft ook vertrouwen. Mensen zien licht aan het einde van de tunnel en denken: 'Hé, het ziet er beter uit'."

Singapore wordt belangrijk

Verstappen leverde in Bakoe een masterclass af, maar wil nog niet denken aan nog meer eremetaal: "We moeten nog even afwachten hoe we ervoor staan in Singapore. Hier in Bakoe heb ik me het hele weekend goed gevoeld. We hebben geen radicale dingen hoeven te veranderen, dat maakt het fijn om te werken. Het is nu twee weekenden op rij heel stabiel geweest. Dat voelt bijna gek, omdat dat heel lang niet zo was."