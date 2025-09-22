user icon
Verstappen trots op Red Bull: "Licht aan het einde van de tunnel"

Verstappen trots op Red Bull: "Licht aan het einde van de tunnel"
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 11:22
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en het team van Red Bull Racing lijken na een aantal teleurstellende maanden weer helemaal terug te zijn. In Azerbeidzjan reed Verstappen een ijzersterke race, en won hij zijn vierde Grand Prix van het seizoen. Verstappen is blij voor het team, en stelt dat men licht aan het einde van de tunnel ziet.

Na zijn prachtige zege in Monza hoopte Verstappen ook op een goed resultaat in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Verstappen voelde zich goed in de vrije trainingen, en greep vervolgens op indrukwekkende wijze de pole position in de chaotische kwalificatie. In de race op zondag reed hij met speels gemak weg bij de concurrentie, en kwam hij met een grote voorsprong als winnaar over de streep.

De tweede zege op rij was een grote opluchting voor Red Bull. Na maanden vol problemen en geruchten, lijkt nu de weg omhoog weer te zijn ingezet. Technisch directeur Pierre Waché kan ook weer opgelucht ademhalen. Hij was in de afgelopen maanden regelmatig de man waar veel van werd verwacht, en met deze zeges valt er een last van zijn schouders.

Licht aan het einde van de tunnel

Verstappen merkte dat ook, zo stelde hij lachend bij De Telegraaf: "Pierre loopt nu wat minder rondjes! We hebben samen al heel veel mooie momenten beleefd. Dan is het niet fijn wanneer je door een mindere periode gaat. Dit, nu we weer hebben gewonnen, maakt het dan weer extra mooi. De sfeer is heel erg goed en dat geeft ook vertrouwen. Mensen zien licht aan het einde van de tunnel en denken: 'Hé, het ziet er beter uit'."

Singapore wordt belangrijk

Verstappen leverde in Bakoe een masterclass af, maar wil nog niet denken aan nog meer eremetaal: "We moeten nog even afwachten hoe we ervoor staan in Singapore. Hier in Bakoe heb ik me het hele weekend goed gevoeld. We hebben geen radicale dingen hoeven te veranderen, dat maakt het fijn om te werken. Het is nu twee weekenden op rij heel stabiel geweest. Dat voelt bijna gek, omdat dat heel lang niet zo was."

Dale U

Posts: 1.757

Als Max 5 oktober Singapore wint, dan is er licht aan het einde van de tunnel, deze afgelopen 2 zwaluwen (Monza, Baku) maken nog geen zomer.

  • 1
  • 22 sep 2025 - 12:11
Reacties (6)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.069

    Max heeft met Jos, z'n tante en oma haar 75ste verjaardag gevierd, maar op deze beelden is te zien dat hij ook bij het concert van Martin Garrix was. Mooi om ze samen te zien genieten. Was een mega weekend voor Max met zijn eigen familie en Martijn met wie hij al bevriend was voor de F1.

    i.imgur.com/UBlqT1v.mp4

    www.instagram.com/p/DO4B1cZDchr/

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 11:40
    • Pietje Bell

      Posts: 31.069

      Oeps, en natuurlijk met Vermeulen en zijn vrouw Simone,
      terwijl hun zoon Thierry met Chris voor Verstappendot com dit weekend
      in Barcelona het kampioenschap heeft gewonnen in de Goldclub!

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 11:48
  • F1jos

    Posts: 4.679

    Als de auto in het stabiele venster is, dan is de sfeer heel erg goed. Zo gaat dat meestal altijd.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 12:04
  • Dale U

    Posts: 1.757

    Als Max 5 oktober Singapore wint, dan is er licht aan het einde van de tunnel, deze afgelopen 2 zwaluwen (Monza, Baku) maken nog geen zomer.

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 12:11
    • NicoS

      Posts: 19.409

      Een beetje lente toch wel?…..;)

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 12:17
  • Larry Perkins

    Posts: 60.044

    "Qui parle encore d'Adrian Newey? Tout le monde ici mange maintenant du hachee Pierre Waché”, aldus Pierre Waché.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 12:35

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

