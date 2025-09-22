Mercedes stuurde zieke Russell bijna naar huis: "Het was behoorlijk slecht"

Mercedes-coureur George Russell beleefde een bijzonder zwaar raceweekend in Azerbeidzjan. De Brit voelde zich het hele weekend zeer slecht, en Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult dat Russells deelname aan de Grand Prix zeer onzeker was. Uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht.

Russell moest op donderdag de mediadag in Bakoe overslaan vanwege ziekte. Op vrijdag meldde hij zich weer op het circuit voor de vrije trainingen, maar dat betekende niet dat hij was opgeknapt. Hij klonk ziekjes over de boordradio, en sloeg na afloop de mediasessies en de drivers briefing over. Op zaterdag reed hij een goede kwalificatie, maar verscheen na afloop ook niet voor de camera. In de race kwam hij als tweede over de streep, maar maakte hij na afloop een uitgeputte indruk.

Russell haakte bijna af

Mercedes-teambaas Toto Wolff werd na afloop van de race door Sky Sports gevraagd of hij bijna reservecoureur Valtteri Bottas moest laten rijden: "Ja, het was behoorlijk slecht. Ik denk dat het vrijdag was. Het was nog onzeker in de ochtend en hij zei zelf: 'Ik weet niet of ik het ga halen'."

Russell bleef daarna kwakkelen met zijn gezondheid, en kwam uiteindelijk in elke sessie in actie. Wolff wijst naar de vrijdag, waar het allemaal vrij onzeker was: "Toen knapte hij op de één of andere manier weer een beetje op, maar in die nacht ging het weer slechter, elke dag weer. Ik denk dat het een enorme inspanning voor hem was om überhaupt te kunnen rijden. En om dan ook nog zo te presteren, dan is dat echt mega."

Hoe gaat het met Russell?

Russell verscheen na afloop van de race voor het eerst voor de camera van Sky Sports. Daar gaf hij een update over zijn gezondheid: "Het gaat vandaag wel ietsje beter. De afgelopen dagen waren behoorlijk zwaar. Gelukkig heb ik vannacht voor het eerst weer redelijk goed geslapen en voel ik me weer wat beter."