Max Verstappen reed op magistrale wijze naar zijn vierde overwinning van dit seizoen in de Formule 1. De Nederlander en Red Bull Racing waren ongrijpbaar voor de rest van het F1-veld en wonnen met een marge van veertien seconden op George Russell. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda ziet bovendien mogelijkheden voor de Nederlander in het restant van het seizoen.

Verstappen en Red Bull lijken in de RB21 iets gevonden te hebben waardoor zij plots weer competitief zijn. In een seizoen waarin McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri oppermachtig leek, waren het Verstappen en Red Bull die de afgelopen twee races in Monza en Baku de toon zetten.

Tsunoda over progressie Red Bull

Na afloop van de race in Baku – waar Tsunoda als zesde wist te finishen – gaf hij aan dat het lastig kan worden om beter te presteren. “Alle teams doen hun best om met upgrades en zo te komen”, zei Tsunoda tegenover de internationale pers. “Ze proberen milliseconden te winnen, wat erg belangrijk kan zijn. Ik denk dat nog beter presteren in de komende races moeilijk gaat worden.”

Tsunoda gelooft in vijfde titel Verstappen

Toch benadrukte de Japanner dat hij nog steeds gelooft in een vijfde wereldtitel voor Verstappen dit seizoen. Daarbij hoopt hij zelf een rol te kunnen spelen. “We zullen niet opgeven, zeker niet om de rijderstitel van Max veilig te stellen. Ik probeer zoveel mogelijk performance uit de auto te halen en hem te ondersteunen waar ik dat kan.”

McLaren kende een dramatisch weekend in Baku. Piastri vouwde zowel in de kwalificatie als in de race zijn MCL39 in de muur en scoorde geen punten. Norris kwam daarnaast niet verder dan een zevende plaats. De realiteit is nu dat Piastri bovenaan staat in het klassement met 324 punten, gevolgd door zijn teamgenoot Norris met 299 punten. Verstappen staat derde met 255 punten en nog acht races te gaan.