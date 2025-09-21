user icon
Tsunoda sluit vijfde titel Verstappen niet uit: "We geven niet op"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 18:39
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen reed op magistrale wijze naar zijn vierde overwinning van dit seizoen in de Formule 1. De Nederlander en Red Bull Racing waren ongrijpbaar voor de rest van het F1-veld en wonnen met een marge van veertien seconden op George Russell. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda ziet bovendien mogelijkheden voor de Nederlander in het restant van het seizoen.

Verstappen en Red Bull lijken in de RB21 iets gevonden te hebben waardoor zij plots weer competitief zijn. In een seizoen waarin McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri oppermachtig leek, waren het Verstappen en Red Bull die de afgelopen twee races in Monza en Baku de toon zetten.

Tsunoda over progressie Red Bull

Na afloop van de race in Baku – waar Tsunoda als zesde wist te finishen – gaf hij aan dat het lastig kan worden om beter te presteren. “Alle teams doen hun best om met upgrades en zo te komen”, zei Tsunoda tegenover de internationale pers. “Ze proberen milliseconden te winnen, wat erg belangrijk kan zijn. Ik denk dat nog beter presteren in de komende races moeilijk gaat worden.”

Tsunoda gelooft in vijfde titel Verstappen

Toch benadrukte de Japanner dat hij nog steeds gelooft in een vijfde wereldtitel voor Verstappen dit seizoen. Daarbij hoopt hij zelf een rol te kunnen spelen. “We zullen niet opgeven, zeker niet om de rijderstitel van Max veilig te stellen. Ik probeer zoveel mogelijk performance uit de auto te halen en hem te ondersteunen waar ik dat kan.”

McLaren kende een dramatisch weekend in Baku. Piastri vouwde zowel in de kwalificatie als in de race zijn MCL39 in de muur en scoorde geen punten. Norris kwam daarnaast niet verder dan een zevende plaats. De realiteit is nu dat Piastri bovenaan staat in het klassement met 324 punten, gevolgd door zijn teamgenoot Norris met 299 punten. Verstappen staat derde met 255 punten en nog acht races te gaan.

Reacties (4)

  • tour71

    Posts: 1.542

    8 races? op de kalender van deze site staan er nog 7.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 19:02
    • Clubbtraxx

      Posts: 590

      Zeven races inderdaad. Tellen is van hetzelfde niveau als de taalvaardigheid hier blijkbaar.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 19:04
  • Need5Speed

    Posts: 3.210

    Voor het eerst dit jaar heeft Yuki iets bijgedragen aan de titelkansen van Max door Lando achter zich te houden.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 19:34
    • nr 76

      Posts: 6.893

      Hij heeft natuurlijk ook enorm bijgedragen, door de races niet te winnen die Verstappen won

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 19:39

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar