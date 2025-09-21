Red Bull-teambaas wil niets zeggen over titelkansen na masterclass Verstappen

Max Verstappen en Red Bull Racing kenden een geweldige race in Azerbeidzjan. Verstappen won zijn vierde race van het seizoen, en na afloop was de vreugde bij Red Bull groot. Teambaas Laurent Mekies glunderde van oor tot oor en strooide met complimenten.

Mekies heeft sinds het raceweekend in België de touwtjes in handen bij Red Bull. Onder zijn vleugels heeft Red Bull stappen gezet, en wist Verstappen twee weken geleden al te winnen in Monza. Zijn zege op Italiaanse bodem was prachtig, maar in Bakoe gaf hij een masterclass. Hij reed met speels gemak weg bij de rest van het veld, en gaf de leiding op geen enkel moment uit handen.

'Wat moet je zeggen?'

Nadat hij had genoten van de podiumceremonie, sprak teambaas Mekies zich uit voor de camera van Sky Sports: "Wat moet je zeggen over Max? Gisteren leverde hij al een masterclass af in de kwalificatie, het was een groot gat in enorm zware omstandigheden met windstoten tot 60 kilometer per uur. Voor vandaag was het lastig om in te schatten wat de racepace zou zijn, want niemand had echt een longrun gereden op vrijdag. Hij reed hier gewoon elke ronde verder weg bij de rest."

Red Bull blijft realistisch

Mekies wilde na Verstappens zege in Italië nog geen feestje vieren: "Na Monza wisten we dat Monza zo specifiek is, dat we niet echt wisten hoeveel progressie we hadden geboekt voor een circuit als deze. Dit is dus goede feedback voor alle mensen die zo hard werken in Milton Keynes om de auto sneller te maken. We wisten ook dat Bakoe een heel specifiek circuit is met alleen maar langzame bochten, dus het is goed dat we twee races op rij hebben gehad waar we de juiste pace hadden om te vechten."

Bij McLaren concludeerden ze op zaterdag dat Verstappen weer mee vecht om de titel, maar dat wil Mekies nog niet zeggen: "We bekijken het race voor race."