Red Bull-teambaas wil niets zeggen over titelkansen na masterclass Verstappen

  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 17:37
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en Red Bull Racing kenden een geweldige race in Azerbeidzjan. Verstappen won zijn vierde race van het seizoen, en na afloop was de vreugde bij Red Bull groot. Teambaas Laurent Mekies glunderde van oor tot oor en strooide met complimenten.

Mekies heeft sinds het raceweekend in België de touwtjes in handen bij Red Bull. Onder zijn vleugels heeft Red Bull stappen gezet, en wist Verstappen twee weken geleden al te winnen in Monza. Zijn zege op Italiaanse bodem was prachtig, maar in Bakoe gaf hij een masterclass. Hij reed met speels gemak weg bij de rest van het veld, en gaf de leiding op geen enkel moment uit handen.

'Wat moet je zeggen?'

Nadat hij had genoten van de podiumceremonie, sprak teambaas Mekies zich uit voor de camera van Sky Sports: "Wat moet je zeggen over Max? Gisteren leverde hij al een masterclass af in de kwalificatie, het was een groot gat in enorm zware omstandigheden met windstoten tot 60 kilometer per uur. Voor vandaag was het lastig om in te schatten wat de racepace zou zijn, want niemand had echt een longrun gereden op vrijdag. Hij reed hier gewoon elke ronde verder weg bij de rest."

Red Bull blijft realistisch

Mekies wilde na Verstappens zege in Italië nog geen feestje vieren: "Na Monza wisten we dat Monza zo specifiek is, dat we niet echt wisten hoeveel progressie we hadden geboekt voor een circuit als deze. Dit is dus goede feedback voor alle mensen die zo hard werken in Milton Keynes om de auto sneller te maken. We wisten ook dat Bakoe een heel specifiek circuit is met alleen maar langzame bochten, dus het is goed dat we twee races op rij hebben gehad waar we de juiste pace hadden om te vechten."

Bij McLaren concludeerden ze op zaterdag dat Verstappen weer mee vecht om de titel, maar dat wil Mekies nog niet zeggen: "We bekijken het race voor race."

NicoS

Posts: 19.393

Dat lijkt er inderdaad op, iets wat al heel lang het zwakke punt was. Hobbels, en langzame bochten waren een regelrechte ramp voor RBR. Ook de bandendegradatie lijkt veel meer onder controle te zijn.

  • 2
  • 21 sep 2025 - 18:02
  • Spannenburg

    Posts: 110

    Het lijkt er op dat ze i.i.g. de mechanische grip in de langzame bochten fors hebben verbeterd.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 17:41
    • NicoS

      Posts: 19.393

      Dat lijkt er inderdaad op, iets wat al heel lang het zwakke punt was. Hobbels, en langzame bochten waren een regelrechte ramp voor RBR. Ook de bandendegradatie lijkt veel meer onder controle te zijn.

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 18:02
    • Remco_F1

      Posts: 3.150

      Zou best kunnen dat Laurent Mekies die kennis over heeft genomen van Visa Cash App Racing Bulls.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 18:09
    • elflitso

      Posts: 1.471

      @NicoS dat viel mij al op toen Max zijn auto parkeerde einde race. De mediums zagen er nog als bijna nieuw uit. Goed hebben ook maar weinig stints hoeven te maken maar toch.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 18:55
  • Pietje Bell

    Posts: 31.061

    Hoe mooi om te zien dat Max zijn oma en zijn tante tijdens de overwinningsviering
    met de Red Bull blikjes vooraan naast Max mochten staan! Zelfs Helmut Marko stond
    er deze keer bij. Dat heeft hij al heel lang niet meer gedaan omdat hij zich niet meer
    zo snel uit de voeten kan maken wanneer ze met Red Bull beginnen te spuiten. 4e foto.

    www.instagram.com/p/DO3j4ErCJpi/

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 18:17
  • Ferdi12

    Posts: 689

    Het zou een blamage voor, zowel McLaren, als voor beide rijders van McLaren als zij dit nog uit handen geven. Met zo'n auto en grote voorsprong moeten zij de beide titels binnen halen.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 18:17
    • schwantz34

      Posts: 40.886

      Ik voel een blamage aankomen! ;)

      • + 2
      • 21 sep 2025 - 18:50
    • Clubbtraxx

      Posts: 590

      Dat constructeurskampioenschap hebben ze wel in de tas.
      De rijders titel is ineens toch wat minder zeker.
      Zoals ze zeggen: It ain't over until the fat lady sings!

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 18:56

