'Zieke' Russell finisht achter Verstappen: "Was geen lekker weekend"
  Gepubliceerd op 21 sep 2025 15:13
  • comments 6
  Door: Jeroen Immink

George Russell veroverde op een knappe wijze de tweede plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Britse Mercedes-coureur kwam achter Max Verstappen over de streep in Baku en dat terwijl hij nog ziek is geweest deze week. Na afloop oogde Russell dan ook tevreden. 

Russell kende een valse start van zijn Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan. De Engelsman had te maken met een griep, waardoor hij de mediadag (donderdag) aan zich voorbij moest laten gaan. Russell voelde zich daarentegen toch goed genoeg om later in de auto te stappen en dat betaalde zich uit. Hij finishte als tweede voor Carlos Sainz die met zijn Williams een eerste podiumplek veroverde. 

Russell blij met tweede plaats

“Als eerste natuurlijk de felicitaties aan Sainz en Williams”, aldus Russell nadat hij uit de auto was gestapt. “Ik ben heel blij om weer terug op het podium te zijn. Het was geen heel lekker weekend voor mij persoonlijk. Maar de auto was geweldig, dus ik ben blij om vanaf P4 hier te eindigen.” 

Russell gaf daarbij toe dat het een opluchting was toen hij over de finish kwam. De Brit gaf daarbij aan toe te zijn aan wat rust. “Toen ik de finishvlag zag, was dat wel lekker. Ik voel mij al wel wat beter dan op vrijdag en zaterdag. Ik kijk ernaar uit om even te rusten, maar ik ben blij met deze podiumplek. Dit is goed voor ons in de strijd met Ferrari bij de constructeurs.” 

Goede dag voor Mercedes

Mercedes kende een goede race in Baku. Naast de tweede plaats van Russell, veroverde zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de vierde plaats, waardoor zij nu de tweede plaats bij de constructeurs hebben overgenomen van Ferrari. McLaren staat bovenaan en is bijna niet meer haalbaar. 

Verstappen reed probleemloos naar de overwinning toe in Baku. De viervoudig wereldkampioen reed - net als in Monza - foutloos naar de overwinning met een behoorlijke marge van 14 seconden op Russell. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Azerbeidzjan 2025

  • schwantz34

    Posts: 40.886

    Uitstekende prestatie van slijmerige Sjors de matennaaier!

    • + 2
    • 21 sep 2025 - 15:25
  • Spannenburg

    Posts: 110

    En ook zo'n chagrijnige bek na de wedstrijd, lijkt me geweldig om fan van hem te zijn. En zijn monteurs werden getrakteerd op een heuse handruk, wow!

    • + 4
    • 21 sep 2025 - 15:45
  • WC MAX

    Posts: 7.055

    Ik vind dit wel wel een prestatie van jewelste.
    Wij mannen weten allemaal dat een mannengriep gelijk staat aan een bijna dood ervaring.
    Een bevalling is peanuts in vergelijking.
    Dat hij dit over de streep heeft weten te trekken maakt hem mij DOTD.
    Ik wil zelfs zover gaan dat Gluiperige George mijn held is voor vandaag.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 15:56
  • Damon Hill

    Posts: 19.321

    Ik ben absoluut geen fan van George omdat ik zijn persoonlijkheid maar niks vind, maar het is wel degelijke een hele goede coureur, wat hij vandaag maar weer eens onderstreept heeft. George is bezig aan een heel indrukwekkend seizoen waar hij Kimi volledig het snot voor de ogen rijdt.

    • + 2
    • 21 sep 2025 - 16:02
  • HermanInDeZon

    Posts: 222

    Heel mooie race van Russell.

    Jammer dat hij zich niet als tweede had gekwalificeerd, dan hadden we een leuke race kunnen krijgen want volgens mij was hij de Mercedes niet zo veel trager dan de Red Bull vandaag (al reed Max wss half met de handrem op gezien zijn snelle rondetijden aan het einde van de race)

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 16:26
    • nr 76

      Posts: 6.892

      Ja, mr Saturday is meer een mister sunday geworden. Teveel foutjes in quali, maar ook vandaag wel een geweldige pace.
      Had nog best spannend kunnen worden denk ik.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 16:48

