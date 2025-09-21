George Russell veroverde op een knappe wijze de tweede plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Britse Mercedes-coureur kwam achter Max Verstappen over de streep in Baku en dat terwijl hij nog ziek is geweest deze week. Na afloop oogde Russell dan ook tevreden.

Russell kende een valse start van zijn Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan. De Engelsman had te maken met een griep, waardoor hij de mediadag (donderdag) aan zich voorbij moest laten gaan. Russell voelde zich daarentegen toch goed genoeg om later in de auto te stappen en dat betaalde zich uit. Hij finishte als tweede voor Carlos Sainz die met zijn Williams een eerste podiumplek veroverde.

Russell blij met tweede plaats

“Als eerste natuurlijk de felicitaties aan Sainz en Williams”, aldus Russell nadat hij uit de auto was gestapt. “Ik ben heel blij om weer terug op het podium te zijn. Het was geen heel lekker weekend voor mij persoonlijk. Maar de auto was geweldig, dus ik ben blij om vanaf P4 hier te eindigen.”

Russell gaf daarbij toe dat het een opluchting was toen hij over de finish kwam. De Brit gaf daarbij aan toe te zijn aan wat rust. “Toen ik de finishvlag zag, was dat wel lekker. Ik voel mij al wel wat beter dan op vrijdag en zaterdag. Ik kijk ernaar uit om even te rusten, maar ik ben blij met deze podiumplek. Dit is goed voor ons in de strijd met Ferrari bij de constructeurs.”

Goede dag voor Mercedes

Mercedes kende een goede race in Baku. Naast de tweede plaats van Russell, veroverde zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de vierde plaats, waardoor zij nu de tweede plaats bij de constructeurs hebben overgenomen van Ferrari. McLaren staat bovenaan en is bijna niet meer haalbaar.

Verstappen reed probleemloos naar de overwinning toe in Baku. De viervoudig wereldkampioen reed - net als in Monza - foutloos naar de overwinning met een behoorlijke marge van 14 seconden op Russell.