Marko dropt grote hint over nieuwe teamgenoot van Verstappen

Helmut Marko is het eens met Isack Hadjar over een mogelijke overstap naar Red Bull Racing. De Oostenrijker denkt dat de tijd voor de overstap van Isack Hadjar bijna zover is. Volgens Marko is Hadjar in 2026 rijp voor Red Bull Racing met het oog op de nieuwe regelgeving.

Volgend seizoen gaan de nieuwe regels in en Isack Hadjar zou zomaar voor Red Bull kunnen gaan rijden. Yuki Tsunoda presteert ondermaats, dus Red Bull zoekt een geschikte vervanger. Isack Hadjar lijkt de grote favoriet te zijn voor het zitje naast Max Verstapen.

'Het is een goede timing'

"Absoluut. Deze grondeffectauto's zijn erg speciaal en het nieuwe reglement vergt een andere manier van rijden. Je moet je brein veel meer gebruiken met het terugwinnen en ook het gebruiken van de beschikbare energie. Daardoor denk ik dat het een goed moment voor een overstap is", vertelt de adviseur van Red Bull Racing tegenover de internationale media.

Waar Hadjar nog op moet verbeteren: "Het engineering-aspect kan misschien nog wel beter", zo vindt Hadjar zelf. "De Formule 1 is zo'n technische wereld, dus leer ik in dat opzicht het meest. Dat gaat niet echt om het rijden met de auto zelf, want ik weet namelijk wel hoe ik dat moet doen." Racing Bulls-teambaas Alan Permane zegt: "Als ik denk aan Isack en wat hij nog verder kan verbeteren, dan moet ik eerst zeggen dat hij op alle vlakken natuurlijk hard werkt aan wat hij beter kan doen. Maar als ik er één ding uit moet pikken, dan is het de kwalificatie."

Geweldige prestaties

Marko duidt nog meer over de coureur: "Hij heeft nu zestien Grands Prix gereden en wordt nog steeds beter. Hij heeft een hele goede relatie met zijn engineer, die trouwens ook Frans is. Misschien helpt dat. Maar hij moet gewoon op deze manier doorgaan en zich blijven ontwikkelen zoals hij dat nu aan het doen is."