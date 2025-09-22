user icon
icon

Marko dropt grote hint over nieuwe teamgenoot van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko dropt grote hint over nieuwe teamgenoot van Verstappen
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 07:36
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Helmut Marko is het eens met Isack Hadjar over een mogelijke overstap naar Red Bull Racing. De Oostenrijker denkt dat de tijd voor de overstap van Isack Hadjar bijna zover is. Volgens Marko is Hadjar in 2026 rijp voor Red Bull Racing met het oog op de nieuwe regelgeving. 

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Volgend seizoen gaan de nieuwe regels in en Isack Hadjar zou zomaar voor Red Bull kunnen gaan rijden. Yuki Tsunoda presteert ondermaats, dus Red Bull zoekt een geschikte vervanger. Isack Hadjar lijkt de grote favoriet te zijn voor het zitje naast Max Verstapen.

'Het is een goede timing'

"Absoluut. Deze grondeffectauto's zijn erg speciaal en het nieuwe reglement vergt een andere manier van rijden. Je moet je brein veel meer gebruiken met het terugwinnen en ook het gebruiken van de beschikbare energie. Daardoor denk ik dat het een goed moment voor een overstap is", vertelt de adviseur van Red Bull Racing tegenover de internationale media.

Waar Hadjar nog op moet verbeteren:  "Het engineering-aspect kan misschien nog wel beter", zo vindt Hadjar zelf. "De Formule 1 is zo'n technische wereld, dus leer ik in dat opzicht het meest. Dat gaat niet echt om het rijden met de auto zelf, want ik weet namelijk wel hoe ik dat moet doen." Racing Bulls-teambaas Alan Permane zegt: "Als ik denk aan Isack en wat hij nog verder kan verbeteren, dan moet ik eerst zeggen dat hij op alle vlakken natuurlijk hard werkt aan wat hij beter kan doen. Maar als ik er één ding uit moet pikken, dan is het de kwalificatie."

Geweldige prestaties

Marko duidt nog meer over de coureur: "Hij heeft nu zestien Grands Prix gereden en wordt nog steeds beter. Hij heeft een hele goede relatie met zijn engineer, die trouwens ook Frans is. Misschien helpt dat. Maar hij moet gewoon op deze manier doorgaan en zich blijven ontwikkelen zoals hij dat nu aan het doen is."

Rimmer

Posts: 12.767

Volgens mij reed Liam toch een klap beter dan Isaac afgelopen weekend. Met dezelfde auto.
Leuk dat Hadjar in de simpel te besturen RB goede races heeft gereden maar dit is zijn eerste jaar.
Alle rookies hebben het in jaar twee en drie altijd lastiger want dan komt de druk pas echt kijken, wil j... [Lees verder]

  • 1
  • 22 sep 2025 - 09:02
Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Isack Hadjar Racing Bulls Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.767

    Volgens mij reed Liam toch een klap beter dan Isaac afgelopen weekend. Met dezelfde auto.
    Leuk dat Hadjar in de simpel te besturen RB goede races heeft gereden maar dit is zijn eerste jaar.
    Alle rookies hebben het in jaar twee en drie altijd lastiger want dan komt de druk pas echt kijken, wil je gaan fine tunen en merk je dat het eigenlijk heel lastig is om nog een tiende te vinden terwijl je ook niet meer helemaal onbevangen kan rondrijden. Kortom, je gaat nadenken en ervaringen erbij plaatsen en plots wordt zo’n tweede en derde seizoen ineens veel gecompliceerder dan toen je nog als rookie mocht rijden en alles wat je deed geweldig was.
    Dat is normaal maar daarom is het ook dom om Hadjar volgend jaar voor de leeuwen te gooien. Temeer daar Max hem toch elk weekend met een seconde verslaat.
    Het is veel beter om Liam weer een kans te geven of om met Yuki door te gaan. Beide schikken in ieder geval niet meer als ze volgend jaar naast Max zitten en het weekend beginnen met een seconde achterstand. Zij snappen dat ze naar hun eigen positie moeten kijken en dat P7 op een seconde van Max ook prima zou zijn.
    Hadjar is een rookie met dromen en hoeveel je ook op hem inpraat hij begint 2026 met het idee en de droom dat hij binnen twee tienden van Max kan rijden. Als dat dan een seconde blijkt te zijn gaat dat in zijn hoofd zitten en is het alweer klaar. Twee lastige races erachteraan en de druk staat hoger dan die jongen ooit in zijn leven gekend heeft.
    Maar ja, Marko is een oude man die niet meer wil leren of naar zichzelf wil kijken. Dus Hadjar er in en na zes races er weer uit.

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 09:02
    • snailer

      Posts: 29.799

      Ik heb een andere mening: Zet de rijder die ze volgend jaar willen er nu al in. Met een overduidelijke boodschap:
      Focus je niet op Verstappen, maar leer wel hoe hij zich naast de auto verhoudt ten opzichte van RBR in zijn geheel.
      Albon heeft dat een jaar vanaf de zijlijn gedaan en dat heeft Albon achteraf niet slechter gemaakt. In tegendeel.

      Voordeel daarbij is dat de rijder van volgend jaar al mee kan kijken naar de ontwikkeling van de auto van volgend jaar. EN mogelijk kan dan de rijder ook zijn voorzichtige wens aangeven.

      In de keuze is voor mij een overduidelijke. Ze moeten een rijder er nu inzetten die van pointy houdt. Niet dat de huidige RBR nu pointy is, maar die van volgend jaar gaat wel pointy worden. De 2026 auto gaat voor het eerst echt een auto worden die men naar de voorkeuren van Verstappen gaat bouwen.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 09:57
    • HermanInDeZon

      Posts: 226

      "Dat is normaal maar daarom is het ook dom om Hadjar volgend jaar voor de leeuwen te gooien. Temeer daar Max hem toch elk weekend met een seconde verslaat."

      Nee, als Max hem met een seconde per ronde verslaat moeten ze
      a) Of er voor zorgen dat die auto 'vriendelijker' wordt voor Hadjar
      b) (als dat niet kan) Hadjar buiten gooien en een andere tweede rijder zoeken.

      Red Bull moet stilaan echt beginnen denken aan "het leven na Max"

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 10:30
    • Need5Speed

      Posts: 3.216

      Hadjar had een probleem met zijn gaspedaal, de mappen kwam niet overeen met wat ze wilden of zo. Daardoor kon hij er niet het maximale eruit halen en werd hij in het begin ook een paar keer ingehaald.

      Jammer, want als alles in orde was geweest dan had hij misschien wel op het podium gestaan.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 10:43
  • snailer

    Posts: 29.799

    Misschien heeft hij waarschijnlijk gezegd.
    Of....
    Waarschijnlijk heeft hij misschien gezegd.
    .... dat zou ook kunnen.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 09:52

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar