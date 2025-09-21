user icon
Verstappen verwacht lastige race: "Het is heel tricky"

Verstappen verwacht lastige race: "Het is heel tricky"
  Gepubliceerd op 21 sep 2025 12:44
  comments 1
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat vandaag in Azerbeidzjan jagen op zijn vijfde overwinning van het seizoen. De Red Bull-coureur pakte op zaterdag een prachtige pole position, maar dat betekent niet dat hij simpel gaat winnen. Verstappen verwacht dan ook geen gemakkelijke middag in de straten van Bakoe.

De kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe was een enorm spektakelstuk. Er waren zes rode vlaggen, veel kleinere incidenten en meerdere regenbuitjes. Voor de coureurs was het lastig om in een ritme te komen, en het hielp ook niet dat het zeer hard waaide. De windvlagen zorgden voor de nodige ongemakken, en voor de coureurs wordt het vandaag niet makkelijker.

Ook vandaag waait het namelijk zeer hard in de straten van Bakoe. Sterker nog, het lijkt erop dat het harder waait dan tijdens de kwalificatie van gisteren. Tijdens de build-up voorafgaand de race was de wind goed te zien, en Verstappen was dit ook opgevallen.

'Het wordt lastig'

Samen met zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda meldde Verstappen zich op het rechte stuk voor een laatste praatje. Daar werd hij gevraagd naar de omstandigheden van zijn polerondje: "Het was een beetje zoals het nu ook is, je kan de wind voelen en het is heel erg tricky. Gisteren hadden we ook nog last van de regen en hadden we meerdere onderbrekingen met de rode vlaggen."

Uitdagende race

Het ging niet makkelijk op zaterdag, en alles wijst erop dat het vandaag ook lastig gaat worden, of misschien wel lastiger. Verstappen is daar dan ook heel erg duidelijk gezien: "Ik denk dat het vandaag ook niet heel erg makkelijk gaat worden."

Verstappen deelt vandaag de eerste startrij met de verrassende Williams-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard reed een geweldige ronde in de kwalificatie, en hoopt op het podium. Achter dit duo starten de ook verrassende Liam Lawson en Andrea Kimi Antonelli als derde en vierde.

Reacties (1)

  Pietje Bell

    Posts: 31.051

    Alleen SC's kunnen roet in het eten gooien, anders heeft hij een grote kans om te winnen.

    • + 0
    21 sep 2025 - 12:57

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

