Tsunoda door het dolle heen: beste kwalificatie tot nu toe

Yuki Tsunoda beleefde in Azerbeidzjan zijn beste kwalificatie dit seizoen. De Japanner start vandaag vanaf de zesde plek. Tsunoda heeft zich boven de McLarens en Ferraris gekwalificeerd in een chaotische kwalificatie.

Yuki Tsunoda was erg tevreden met zijn kwalificatie. De Japanner heeft zich nog nooit beter gekwalificeerd tijdens zijn stint voor Red Bull Racing. Tsunoda zegt opgelucht te zijn dat het hem is gelukt.

Chaotische kwalificatie

"In dit soort kwalificaties is het altijd het belangrijkste dat je er in elke ronde staat, maar dat is niet makkelijk. Het was hectisch, dus ik ben blij dat ik P6 heb veiliggesteld." Tsunoda wist zichzelf te bewijzen en wist de zesde startplaats veilig te stellen.

In de derde training was Tsunoda niet bepaald sterk. De Japanner werd gevraagd of hij een grote stap had gezet in de kwalificatie of dat hij geen snelle ronde had gereden in de derde vrije training: "Allebei, zou ik zeggen. Ik kon geen goede ronde neerzetten, omdat ik veel verkeer had en ik wist dat ik daarmee veel tijd zou verliezen. Dat is waarschijnlijk de grootste reden, maar ik heb ook wat veranderingen aan de auto doorgevoerd. Die pakten positief uit in de kwalificatie."

'Er verandert altijd wel iets'

"Tot nu toe verandert er eigenlijk elke sessie wel iets, sessie na sessie, terwijl de andere auto dat niet op die manier aanpakt", zegt de Japanse Red Bull-coureur. "Op dit soort circuits wil je juist consistentie hebben. Dus zij liggen met die aanpak altijd een stap voor. Dat wordt waarschijnlijk ons toekomstige doel: proberen het al op vrijdag voor elkaar te krijgen, zodat we de consistentie kunnen voortzetten."

"Voor nu ben ik bezig om meer te leren over de auto, vooral in de lange runs. Wat ik in VT2 beleefde, was een totaal andere situatie dan normaal. Alles lijkt nu de goede kant op te gaan, dus ik blijf gewoon doorgaan met wat ik nu doe", zegt de positief gezinde Tsunoda.

Simulatorwerk

Yuki Tsunoda heeft veel simulatorwerk geleverd voor Red Bull Racing. De Japanse coureur legt uit waarom: "Ik heb meerdere sessies in de simulator afgewerkt en iets gevonden. Toen ik dat op dit circuit toepaste, bleek het goed te werken."

"Daarnaast heb ik wat finetuning gedaan aan mijn eigen rijden. Ik heb hard gewerkt om dit te verbeteren en om de reden te vinden waarom ik de afgelopen tijd steeds zoveel achterstand had. Het is nog steeds niet het niveau dat ik nastreef, maar het gaat de goede kant op."