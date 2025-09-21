user icon
icon

Tsunoda door het dolle heen: beste kwalificatie tot nu toe

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tsunoda door het dolle heen: beste kwalificatie tot nu toe
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 11:46
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Yuki Tsunoda beleefde in Azerbeidzjan zijn beste kwalificatie dit seizoen. De Japanner start vandaag vanaf de zesde plek. Tsunoda heeft zich boven de McLarens en Ferraris gekwalificeerd in een chaotische kwalificatie. 

Meer over Yuki Tsunoda Tsunoda in zak en as na zege Verstappen: "Weet niet wat ik moet zeggen"

Tsunoda in zak en as na zege Verstappen: "Weet niet wat ik moet zeggen"

7 sep
 'Red Bull zet boel op scherp: Tsunoda en Lawson vrezen voor F1-toekomst'

'Red Bull zet boel op scherp: Tsunoda en Lawson vrezen voor F1-toekomst'

19 sep

Yuki Tsunoda was erg tevreden met zijn kwalificatie. De Japanner heeft zich nog nooit beter gekwalificeerd tijdens zijn stint voor Red Bull Racing. Tsunoda zegt opgelucht te zijn dat het hem is gelukt. 

Chaotische kwalificatie

"In dit soort kwalificaties is het altijd het belangrijkste dat je er in elke ronde staat, maar dat is niet makkelijk. Het was hectisch, dus ik ben blij dat ik P6 heb veiliggesteld." Tsunoda wist zichzelf te bewijzen en wist de zesde startplaats veilig te stellen. 

In de derde training was Tsunoda niet bepaald sterk. De Japanner werd gevraagd of hij een grote stap had gezet in de kwalificatie of dat hij geen snelle ronde had gereden in de derde vrije training: "Allebei, zou ik zeggen. Ik kon geen goede ronde neerzetten, omdat ik veel verkeer had en ik wist dat ik daarmee veel tijd zou verliezen. Dat is waarschijnlijk de grootste reden, maar ik heb ook wat veranderingen aan de auto doorgevoerd. Die pakten positief uit in de kwalificatie."

'Er verandert altijd wel iets'

"Tot nu toe verandert er eigenlijk elke sessie wel iets, sessie na sessie, terwijl de andere auto dat niet op die manier aanpakt", zegt de Japanse Red Bull-coureur. "Op dit soort circuits wil je juist consistentie hebben. Dus zij liggen met die aanpak altijd een stap voor. Dat wordt waarschijnlijk ons toekomstige doel: proberen het al op vrijdag voor elkaar te krijgen, zodat we de consistentie kunnen voortzetten."

"Voor nu ben ik bezig om meer te leren over de auto, vooral in de lange runs. Wat ik in VT2 beleefde, was een totaal andere situatie dan normaal. Alles lijkt nu de goede kant op te gaan, dus ik blijf gewoon doorgaan met wat ik nu doe", zegt de positief gezinde Tsunoda.

Simulatorwerk

Yuki Tsunoda heeft veel simulatorwerk geleverd voor Red Bull Racing. De Japanse coureur legt uit waarom: "Ik heb meerdere sessies in de simulator afgewerkt en iets gevonden. Toen ik dat op dit circuit toepaste, bleek het goed te werken."

"Daarnaast heb ik wat finetuning gedaan aan mijn eigen rijden. Ik heb hard gewerkt om dit te verbeteren en om de reden te vinden waarom ik de afgelopen tijd steeds zoveel achterstand had. Het is nog steeds niet het niveau dat ik nastreef, maar het gaat de goede kant op."

Buurman

Posts: 1.970

Een volle seconde langzamer dan je teamgenoot.

"Door het dolle heen"

  • 6
  • 21 sep 2025 - 11:59
F1 Nieuws Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.076

    Haha boven de Ferrari, boem boem peppi en Kokkie!!

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 11:57
  • Buurman

    Posts: 1.970

    Een volle seconde langzamer dan je teamgenoot.

    "Door het dolle heen"

    • + 6
    • 21 sep 2025 - 11:59
    • NicoS

      Posts: 19.382

      Ach, altijd nog voor Norris onder dezelfde omstandigheden…..
      Yuki beschikt nu ook over de nieuwe updates, en gaf vrijdag al aan dat dat een enorme stap voor hem is geweest.
      De auto is nu veel stabieler, waardoor je met meer vertrouwen kunt rijden. Hij zette op vrijdag in z’n longrun op de mediums gelijke tijden neer als Max op de softs. Dat is wel eens anders geweest, dus snap ik best dat Yuki eindelijk eens blij kan zijn.
      P6 is P6, en of dat nu een seconde op Max is maakt in dit geval weinig uit, hij staat erbij dat telt.

      • + 3
      • 21 sep 2025 - 12:07
    • John6

      Posts: 11.005

      Wel ja hij bakt er nog weinig van, Liam staat nog ver boven hem in de kwalificatie als hij het zo wil gaan bekijken.

      Ik zou eerder zeggen dat hij verder van Mac afstaat dan dichterbij, als hij nu eens in de top 4 eindigt in de race, dan kan hij zeggen niet slecht gedaan.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 12:09
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 284

    Dus als twee Ferrari's en twee McLarens het laten afweten, en je op een seconde achter je teamgenoot met alle geluk van de wereld op P6 start, ben je door het dolle heen? Oké...

    • + 5
    • 21 sep 2025 - 12:03
    • Canson Po

      Posts: 2.696

      Hij ging in ieder geval niet in de muur, zou best kunnen dat het beter save than sorry was.

      • + 1
      • 21 sep 2025 - 12:12
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 284

      De net-niet-mentaliteit dus...

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 12:33

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 101
  • Podiums 0
  • Grand Prix 106
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar