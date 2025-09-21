user icon
Verstappen lacht om race-avontuur: "Dat vond ik gevaarlijker!"

Verstappen lacht om race-avontuur: "Dat vond ik gevaarlijker!"
  Gepubliceerd op 21 sep 2025 09:26
  • comments 3
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen start de Grand Prix van Azerbeidzjan vandaag vanaf de pole position. Vorige week startte hij zijn eerste race op de Nürburgring Nordschleife ook ver van voren, maar omdat hij met een teruggeschroefde auto reed zakte hij direct terug. Lachend stelt Verstappen dat dat het gevaarlijkste moment was.

Verstappen maakte in het weekend voorafgaand de Azerbeidzjaanse Grand Prix zijn debuut op de Nordschleife. Aangezien hij een 'rookie' was, moest hij rijden met een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. In de ochtenduren had hij zich goed gekwalificeerd in de regen, maar toen de race startte was het weer droog. Verstappen zakte vervolgens als een soort baksteen door het beeld heen. 

Gevaarlijke situatie

In Bakoe besprak hij zijn Nordschleife-debuut bij Viaplay. Met een lach kijkt hij terug op zijn veelbesproken start: "Dat vond ik gevaarlijker dan iets anders om heel eerlijk te zijn!" 

Als er wordt gesteld dat hij vanwege veiligheidsredenen met een teruggeschroefde auto reed, gaat Verstappen verder met zijn verhaal: "Nou ja, het probleem is natuurlijk ook dat ik meer naar voren startte dan normaal, omdat het in de kwalificatie regende, en volgens mij hadden een paar mensen niet zo veel zin om in de regen te rijden, dus... Ja, normaal start je natuurlijk helemaal achteraan in die groep, sowieso, omdat je normaal gezien dertig seconden langzamer bent. Dat was wel een beetje hectisch in de eerste paar sectoren."

Zoeken naar de limiet

Verstappen werkte zich na zijn bijzondere start wel weer redelijk terug naar voren. Als hij daar mee wordt geconfronteerd, verschijnt er weer een grijns op Verstappens gezicht: "Ja dat... Het begint ermee als je natuurlijk gewoon op de limiet rijdt van wat je denkt dat de limiet is, dan zit het normaal gesproken wel goed."

Verstappen nam deel aan de race om zijn Permit A te halen, hiermee mag hij in GT3's op de Ring racen. Het is de verwachting dat hij binnenkort zijn GT3-debuut gaat maken.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025 Nürburgring Nordschleife

