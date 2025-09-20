McLaren maakt zich zorgen en ziet Verstappen als serieuze titelkandidaat

Max Verstappen was de grote winnaar van de kwalificatie in Azerbeidzjan. Op het circuit van Bakoe hield hij het hoofd koel in de chaos, en pakte hij de pole position. Bij de concurrentie van McLaren ging alles mis, en teambaas Andrea Stella ziet Verstappen dan ook als een titelrivaal.

Verstappen staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is groot. De twee lijken samen om de wereldtitel te gaan vechten, maar Verstappen laat zich niet uit het veld slaan. Na zijn verrassende zege in Italië, gaat hij morgen vanaf de pole position jagen op een nieuw succes.

In de kwalificatie gebeurde er zeer veel, maar de zes rode vlaggen kregen Verstappen niet klein. Bij McLaren was de schade veel groter, want kampioenschapsaanvoerder Piastri parkeerde zijn auto in Q3 in de muur. Hij kwam hierdoor niet verder dan de negende tijd. Zijn teamgenoot Norris worstelde op de gladde baan, en hij noteerde slechts de zevende tijd.

Maakt Verstappen nog kans op de titel?

Bij McLaren maken ze zich grote zorgen over Verstappen. Teambaas Andrea Stella werd na de kwalificatie door de internationale media gevraagd of hij Verstappen nog steeds ziet als iemand die een rol kan spelen in de titelstrijd: "Een volmondige ja. Kunnen jullie dat met hoofdletters opschrijven? Want je moet het met hoofdletters citeren!"

'Niet vergeten dat dit Max Verstappen is'

Stella wordt daarna gevraagd of Verstappen zelfs met deze achterstand een rol kan spelen: "Natuurlijk. We mogen niet vergeten dat dit Max Verstappen is. Hij is de kampioen van de afgelopen vier jaar in een snelle auto. Zoals ik al eerder zei: er zijn races waar wij als McLaren geen voordeel hebben vanuit het oogpunt van de competitiviteit."

"Lando en Oscar zijn er altijd, maar ze zullen niet altijd het maximale aantal punten halen. Soms zullen het er iets meer zijn voor Lando, en soms zijn het iets meer punten voor Oscar. Ze kunnen dus wat punten van elkaar afpakken. We zijn ons zeer bewust van dit aspect, maar we laten ze racen, omdat ze het allebei verdienen om hun ambities na te streven. Daarom strijden Max en Red Bull om het wereldkampioenschap."