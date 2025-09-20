Antonelli haalt opgelucht adem en ontloopt zware straf

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli zal de Grand Prix van Azerbeidzjan morgen 'gewoon' vanaf de vierde plaats starten. De Italiaan moest zich melden bij de stewards na een fout onder de gele vlag, maar hij ontvangt slechts een reprimande voor het moment.

Het gaat dit weekend in Bakoe veel over de gele vlaggen en de mogelijke overtredingen. Veel coureurs gingen de fout in, en het is vanuit de cockpit lastig om te zien of er met een gele vlag wordt gezwaaid. Antonelli reed in de kwalificatie hard door onder de gele vlaggen, en dat leverde hem een tripje naar de stewards op. Daar bleek dat Antonelli niet kon weten dat er met geel werd gezwaaid, en daarom krijgt hij slechts een reprimande.

Antonelli kreeg geen duidelijkheid

De stewards hebben alle beelden en data bekeken, en hebben Antonelli naar een verklaring gevraagd. Tijdens de kwalificatie gaf de Italiaanse coureur al aan dat hij geen gele vlag had gezien, en ook bij de stewards legde hij uit dat dit het geval was. Volgens de stewards kreeg Antonelli geen gele vlag of een geel paneel naast de baan te zien, op zijn dashboard verscheen slechts kortstondig de melding van een gele vlag.

Verwarring bij Mercedes

De Italiaanse coureur haalde op dat moment ook twee andere auto's in, en Mercedes raadde hem aan om zijn rondje af te breken. Ze vreesden dat het ging om een situatie met dubbele gele vlaggen, en dat zou hem een zware straf op kunnen leveren. Volgens de stewards haalde Antonelli geen sportief voordeel uit de actie, en was het ook niet zo dat hij met volle opzet langs de gele vlaggen reed.

De stewards zijn dan ook van mening dat er hier verzachtende omstandigheden waren, en dat een reprimande de juiste straf is. Ze wijzen naar eerdere incidenten waar deze straf ook werd uitgedeeld. Nico Hülkenberg moest zich voor een soortgelijke overtreding melden na de kwalificatie, en hij bleef ook straffeloos.