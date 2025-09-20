user icon
Mekies dolgelukkig na pole Verstappen: "Max en Yuki waren geweldig"

Mekies dolgelukkig na pole Verstappen: "Max en Yuki waren geweldig"
  Gepubliceerd op 20 sep 2025 17:19
  7
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen zal de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf pole position starten. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 was tijdens de kwalificatie in Baku met afstand de snelste man, vóór Carlos Sainz en Liam Lawson. Na afloop was Laurent Mekies, teambaas bij Red Bull Racing, in opperbeste stemming.

Verstappen behoorde tot de weinige F1-coureurs die foutloos bleven in een chaotische sessie. Maar liefst zes (!) rode vlaggen werden veroorzaakt, maar dat weerhield de Nederlander er niet van om zijn RB21 op pole te zetten. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kwalificeerde zich knap als zesde.

Mekies vol lof over Verstappen en Tsunoda 

Mekies had lovende woorden voor zijn team en met name de coureurs. “Het was een hele zware kwalificatie, maar iedereen heeft het geweldig gedaan”, vertelde hij tegenover Viaplay. “Het was echt heel moeilijk op de baan en daarbovenop kwam ook nog wat regen. Het was een uitdaging om geen fouten te maken, maar Max en Yuki hebben het fantastisch gedaan, en het hele team ook. Het is geweldig om te zien dat de auto nu op deze manier blijft presteren.”

Verstappen reed lange tijd op de mediumbanden, maar besloot in Q3 toch over te stappen naar de zachte compound. Volgens Mekies was dat een bewuste keuze. “Het was heel moeilijk, maar we wisten dat de mediums sneller waren. Uiteindelijk besloten we, door de regendruppels, toch naar de softs te gaan.”

"Niemand bij Red Bull geeft op"

Red Bull en Verstappen domineerden al tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. Voor het eerst in lange tijd wist de Nederlander daar weer echt weg te rijden bij de concurrentie. Is dat het effect van Mekies, die na Silverstone de ontslagen Christian Horner opvolgde? “De waarheid is dat iedereen hard is blijven werken en pushen om de auto beter te maken. Het is mooi om te zien dat het harde werk van de mensen in Milton Keynes zich nu uitbetaalt. Niemand in dit team geeft op.”

Erik FW34

Posts: 3.744

Wat een vertrek van Horner toch te weeg kan brengen. Buiten dat ze natuurlijk Max hebben ook weer een erg sterke auto.

  • 3
  • 20 sep 2025 - 17:46
Reacties (7)

  • Erik FW34

    Posts: 3.744

    Wat een vertrek van Horner toch te weeg kan brengen. Buiten dat ze natuurlijk Max hebben ook weer een erg sterke auto.

    • + 3
    • 20 sep 2025 - 17:46
    • nr 76

      Posts: 6.885

      Die nieuwe trainer doet het best aardig....

      Gefeliciteerd met de eerste startrij Erik

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 17:53
    • Erik FW34

      Posts: 3.744

      Thx #76,

      schreef het gisteren al

      "Horner.....ik heb nooit sympathiek gehad voor RedBull. Blijkbaar heeft dat bij mij aan Horner gelegen. Ik merk dat nu hij weg is dat ik RedBull een leuker team vindt dan voorheen."

      Nu kan Sainz morgen bewijzen aan Max dat hij de betere is van de twee ;-)

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 17:58
    • hupholland

      Posts: 9.217

      wat er de laatste weken nog uit de pijplijn is gekomen stamt gewoon nog uit de tijd van Horner. De nieuwe vloer, de goede low downforce achtervleugel (die ze vorig jaar niet hadden). Maar idd, de sfeer lijkt ook beter, al was daar bv in Hongarije niks van te merken. Met Horner stond de teller ook gewoon op 2 zege's en 4 poles. Sinds Mekkies weg is bij de Racing Bulls hebben ze daar toevallig ook ineens 2x een P3 gepakt....

      • + 3
      • 20 sep 2025 - 18:17
  • Snorremans

    Posts: 6

    Yuki op P6 niks mis mee maar wel weer dik op een seconde. Geweldig vind ik in dit geval wel erg hoog gegrepen.

    • + 2
    • 20 sep 2025 - 17:48
    • nr 76

      Posts: 6.885

      Het is dat er een aantal coureurs hun snorremans drukte...

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 17:54
    • snailer

      Posts: 29.769

      Toch denk ik dat Tsunoda een erg goede lap neerzette. Vergelijk het met Norris en co. Dan zie je wat ik bedoel.

      Wat ik echt bedoel is dat Verstappen een exceptionele ronde er uit heeft gesmeten. Hij is de enoge die maximaal kan rijden op een baan waar de grip onbekend is.

      EN omm even terug te komen op een aantal rijders. Piastri er af. Leclerc er af. Wie weet waren ze sneller als ze er niet af zouden zijn gegaan. Maar dat is het. Ze deden het wel.

      Voor het eerst kan Tsunoda Verstappen helpen. Overigens zag ik dat de long run van Tsunoda er ook voor het eerst echt redelijk uit zag. Dat was dit jaar eigenlijk een veel grotere issue dan zijn kwalificatie prestaties.

      • + 2
      • 20 sep 2025 - 18:08

