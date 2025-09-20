Max Verstappen zal de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf pole position starten. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 was tijdens de kwalificatie in Baku met afstand de snelste man, vóór Carlos Sainz en Liam Lawson. Na afloop was Laurent Mekies, teambaas bij Red Bull Racing, in opperbeste stemming.

Verstappen behoorde tot de weinige F1-coureurs die foutloos bleven in een chaotische sessie. Maar liefst zes (!) rode vlaggen werden veroorzaakt, maar dat weerhield de Nederlander er niet van om zijn RB21 op pole te zetten. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kwalificeerde zich knap als zesde.

Mekies vol lof over Verstappen en Tsunoda

Mekies had lovende woorden voor zijn team en met name de coureurs. “Het was een hele zware kwalificatie, maar iedereen heeft het geweldig gedaan”, vertelde hij tegenover Viaplay. “Het was echt heel moeilijk op de baan en daarbovenop kwam ook nog wat regen. Het was een uitdaging om geen fouten te maken, maar Max en Yuki hebben het fantastisch gedaan, en het hele team ook. Het is geweldig om te zien dat de auto nu op deze manier blijft presteren.”

Verstappen reed lange tijd op de mediumbanden, maar besloot in Q3 toch over te stappen naar de zachte compound. Volgens Mekies was dat een bewuste keuze. “Het was heel moeilijk, maar we wisten dat de mediums sneller waren. Uiteindelijk besloten we, door de regendruppels, toch naar de softs te gaan.”

"Niemand bij Red Bull geeft op"

Red Bull en Verstappen domineerden al tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. Voor het eerst in lange tijd wist de Nederlander daar weer echt weg te rijden bij de concurrentie. Is dat het effect van Mekies, die na Silverstone de ontslagen Christian Horner opvolgde? “De waarheid is dat iedereen hard is blijven werken en pushen om de auto beter te maken. Het is mooi om te zien dat het harde werk van de mensen in Milton Keynes zich nu uitbetaalt. Niemand in dit team geeft op.”