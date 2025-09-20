Teleurgestelde Piastri zoekt naar antwoorden na kostbare crash

Oscar Piastri was één van de grote verliezers van de kwalificatie in Azerbeidzjan. De Australiër hoopte de pole position te kunnen pakken, maar crashte op het belangrijkste moment in Q3. De teleurstelling was groot, en Piastri stelt dat hij simpelweg te laat remde.

Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan met een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris. In de chaotische kwalificatie in Bakoe was het belangrijk om het hoofd koel te houden, en na de crash van Charles Leclerc begon het ook nog te regenen. Toen het licht weer op groen schoot, ging het vrijwel direct mis voor Piastri. Hij crashte in bocht 3, en kwam niet verder dan de negende tijd.

Wat ging er mis?

Teleurgesteld bekeek hij vanuit de pitbox van McLaren de laatste minuten van de kwalificatie. Enigszins bijgekomen van de klap, legde hij aan Sky Sports uit wat er misging: "Ik denk dat ik gewoon een beetje te laat remde. Ik heb de data nog niet bekeken, maar normaal gesproken is dat het wanneer je je verremd, dan is het te laat."

Piastri is vanzelfsprekend niet blij met dit resultaat: "Ik baal natuurlijk. Ik had het gevoel dat de auto zich in een goede positie bevond, en dit is en teleurstellende manier om de sessie te beëindigen."

Kon Piastri de pole position pakken?

Piastri had het idee dat hij zonder zijn crash een goede kans zou maken op de pole position: "De eerste twee bochten waren echt heel erg goed, en toen... Ik weet niet of ik te veel wilde, of dat het kwam door de regen. Tijdens de outlap waren er een paar bochten die tricky aanvoelden, maar ik weet niet meer of dat ook zo was in deze bocht. Uiteindelijk moeten we ernaar gaan kijken, maar ik denk dat ik te veel wilde en de prijs betaalde daarvoor."