user icon
icon

Teleurgestelde Piastri zoekt naar antwoorden na kostbare crash

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Teleurgestelde Piastri zoekt naar antwoorden na kostbare crash
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 16:54
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri was één van de grote verliezers van de kwalificatie in Azerbeidzjan. De Australiër hoopte de pole position te kunnen pakken, maar crashte op het belangrijkste moment in Q3. De teleurstelling was groot, en Piastri stelt dat hij simpelweg te laat remde.

Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan met een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris. In de chaotische kwalificatie in Bakoe was het belangrijk om het hoofd koel te houden, en na de crash van Charles Leclerc begon het ook nog te regenen. Toen het licht weer op groen schoot, ging het vrijwel direct mis voor Piastri. Hij crashte in bocht 3, en kwam niet verder dan de negende tijd.

Meer over Oscar Piastri Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

Piastri in de problemen: stewards openen een onderzoek

19 sep
 Ecclestone spreekt schande van McLaren: "Ze willen Norris als wereldkampioen"

Ecclestone spreekt schande van McLaren: "Ze willen Norris als wereldkampioen"

9 sep

Wat ging er mis?

Teleurgesteld bekeek hij vanuit de pitbox van McLaren de laatste minuten van de kwalificatie. Enigszins bijgekomen van de klap, legde hij aan Sky Sports uit wat er misging: "Ik denk dat ik gewoon een beetje te laat remde. Ik heb de data nog niet bekeken, maar normaal gesproken is dat het wanneer je je verremd, dan is het te laat."

Piastri is vanzelfsprekend niet blij met dit resultaat: "Ik baal natuurlijk. Ik had het gevoel dat de auto zich in een goede positie bevond, en dit is en teleurstellende manier om de sessie te beëindigen."

Kon Piastri de pole position pakken?

Piastri had het idee dat hij zonder zijn crash een goede kans zou maken op de pole position: "De eerste twee bochten waren echt heel erg goed, en toen... Ik weet niet of ik te veel wilde, of dat het kwam door de regen. Tijdens de outlap waren er een paar bochten die tricky aanvoelden, maar ik weet niet meer of dat ook zo was in deze bocht. Uiteindelijk moeten we ernaar gaan kijken, maar ik denk dat ik te veel wilde en de prijs betaalde daarvoor."

schwantz34

Posts: 40.869

Lando is in Q3 door het oog van de naald gekropen, en mag de racegoden op zijn blote Britse knietjes dankbaar zijn dat zijn rechter achterwielophanging niet aan gort ging toen hij de muur raakte. Voor beide coureurs zal de titeldruk alleen maar toenemen, en de kans om daardoor een fout te maken a... [Lees verder]

  • 7
  • 20 sep 2025 - 17:13
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.375

    Het antwoord is niet zo moeilijk, net iets te hard de bocht in……;)

    • + 5
    • 20 sep 2025 - 16:53
  • Kubica

    Posts: 5.595

    Ach, dankzij de papaya rules, start Lando niet echt ver voor hem..

    • + 3
    • 20 sep 2025 - 16:53
  • red slow

    Posts: 3.213

    Ach Norris kon het niet maximaliseren. Dus wees gerust. Morgen een gekke race en je finisht voor hem.

    • + 3
    • 20 sep 2025 - 16:59
  • schwantz34

    Posts: 40.869

    Pittige crash van Piastri, heel vaak is het gevolg van die frontale crashes dat de motor of/en versnellingsbak beschadigd raken (in elkaar gedrukt door de impact) en vervangen moeten worden. LeClerc idem dito, al was zijn crash wel een stuk minder hard natuurlijk.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 17:04
    • hupholland

      Posts: 9.215

      nou, een motor rij je niet zo snel kapot op die manier denk ik. Versnellingsbak is vooral gevoelig voor zijwaartse impact op het achterwiel. Die staan morgen wel gewoon allebei op de grid lijkt mij.

      • + 3
      • 20 sep 2025 - 17:14
  • MatsVerstsappen

    Posts: 173

    Als Norris dit zou doen zou het over de druk van het kampioenschap gaan... Misschien is piastri van binnen toch niet zo cool als hij lijkt?

    • + 3
    • 20 sep 2025 - 17:04
    • schwantz34

      Posts: 40.869

      Lando is in Q3 door het oog van de naald gekropen, en mag de racegoden op zijn blote Britse knietjes dankbaar zijn dat zijn rechter achterwielophanging niet aan gort ging toen hij de muur raakte. Voor beide coureurs zal de titeldruk alleen maar toenemen, en de kans om daardoor een fout te maken alleen nog maar groter worden.

      • + 7
      • 20 sep 2025 - 17:13
  • jd2000

    Posts: 7.313

    Dat McLaren kampioen bij de constructeurs gaat worden is dik verdiend,want ze hebben de beste auto gebouwd. Bij de rijders wordt niet de beste coureur kampioen. Dit is ondertussen wel duidelijk.

    • + 6
    • 20 sep 2025 - 17:31

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 713
  • Podiums 24
  • Grand Prix 62
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar