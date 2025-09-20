user icon
icon

Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Antonelli naar de stewards

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Antonelli naar de stewards
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 16:25
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Andrea Kimi Antonelli kende een rommelige kwalificatie op het circuit van Bakoe in Azerbeidzjan. De Italiaanse Mercedes-coureur noteerde uiteindelijk de vierde tijd, maar de kans is klein dat hij vanaf deze plek gaat starten. Hij moet zich namelijk melden bij de stewards voor een duidelijke overtreding.

Antonelli ging aan het begin van de kwalificatie op opzichtige wijze de fout in. Er werd met een gele vlag gezwaaid, maar Antonelli had dit niet door. Hij reed volgas langs het incident, en liet zijn team over de boordradio weten dat hij geen gele vlag had gezien. De stewards willen hier meer van weten, en ze gaan met Antonelli in gesprek.

Meer over Andrea Kimi Antonelli Mercedes bereidt zich voor op Verstappen: "Zitten in de buurt van Max"

Mercedes bereidt zich voor op Verstappen: "Zitten in de buurt van Max"

19 sep
 Mercedes gaat Antonelli helpen: "Dat is ook onze verantwoordelijkheid"

Mercedes gaat Antonelli helpen: "Dat is ook onze verantwoordelijkheid"

20 sep

Antonelli kende een wisselvallige kwalificatie. Aan het einde van Q1 had hij door de rode vlaggen nog geen competitieve tijd neergezet, en dat kwam hem niet goed uit. Zelfs Mercedes-teambaas Toto Wolff meldde zich op de boordradio om Antonelli moed in te praten. De Italiaan vocht zich daarna aardig door de chaos heen, en bereikte ook Q3.

Nog een onderzoek?

Heel even leek hij te moeten vrezen voor een tweede straf, want hij reed bij een nieuwe rode vlag rechtdoor om aan een nieuw rondje te beginnen. Hier kon hij echter niets aan doen, aangezien hij pas zag dat het een rode vlag was toen hij langs de pit entry reed. Hier werd dan ook geen onderzoek naar geopend door de stewards, maar naar het incident met de gele vlag wél.

Soortgelijk incident

Eerder dit weekend moest kampioenschapsleider Oscar Piastri zich melden voor een soortgelijk moment. Hij maakte eenzelfde soort fout in de tweede vrije training, maar ontving uiteindelijk een reprimande. Of de stewards nu weer zo coulant zijn, moet nog blijken. De kans is groot dat ze Antonelli een gridstraf gaan geven voor het moment, al zal Mercedes nog met tekst en uitleg komen.

De Vogel is Geland

Posts: 513

Max Verstappen, het fenomeen. Petje af 👏

  • 2
  • 20 sep 2025 - 16:27
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 513

    Max Verstappen, het fenomeen. Petje af 👏

    • + 2
    • 20 sep 2025 - 16:27
  • NicoS

    Posts: 19.376

    Vrees voor Kimi drie plaatsen straf…..

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 16:30
    • TylaHunter

      Posts: 10.491

      Same. Al is het aan de FIA om de panelen zichtbaar te hebben. Die verantwoordelijkheid neemt de FIA vaak niet.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 16:43
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.459

      Ik zag in herhaling ook geen gele vlag enkel een groen rechts

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 17:11
    • snailer

      Posts: 29.770

      Een groene is altijd aan het einde van een gele zone. Dat zou voldoende moeten zijn om van het gas te gaan. Daarbij wordt een gele vlag ook op het stuur aangegeven begreep ik.

      Maar fijn dat er niet gestraft is. Volgende keer briefing doen over wat een groene vlag betekent en dan de volgende keer wel een straf.

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 17:46
  • snailer

    Posts: 29.770

    Schouderklopje en weer verder...

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 16:52
  • meister

    Posts: 4.079

    Ik zie geen uitslag hier

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 19:31

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 66
  • Podiums 1
  • Grand Prix 16
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar