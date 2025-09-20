Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Antonelli naar de stewards

Andrea Kimi Antonelli kende een rommelige kwalificatie op het circuit van Bakoe in Azerbeidzjan. De Italiaanse Mercedes-coureur noteerde uiteindelijk de vierde tijd, maar de kans is klein dat hij vanaf deze plek gaat starten. Hij moet zich namelijk melden bij de stewards voor een duidelijke overtreding.

Antonelli ging aan het begin van de kwalificatie op opzichtige wijze de fout in. Er werd met een gele vlag gezwaaid, maar Antonelli had dit niet door. Hij reed volgas langs het incident, en liet zijn team over de boordradio weten dat hij geen gele vlag had gezien. De stewards willen hier meer van weten, en ze gaan met Antonelli in gesprek.

Antonelli kende een wisselvallige kwalificatie. Aan het einde van Q1 had hij door de rode vlaggen nog geen competitieve tijd neergezet, en dat kwam hem niet goed uit. Zelfs Mercedes-teambaas Toto Wolff meldde zich op de boordradio om Antonelli moed in te praten. De Italiaan vocht zich daarna aardig door de chaos heen, en bereikte ook Q3.

Nog een onderzoek?

Heel even leek hij te moeten vrezen voor een tweede straf, want hij reed bij een nieuwe rode vlag rechtdoor om aan een nieuw rondje te beginnen. Hier kon hij echter niets aan doen, aangezien hij pas zag dat het een rode vlag was toen hij langs de pit entry reed. Hier werd dan ook geen onderzoek naar geopend door de stewards, maar naar het incident met de gele vlag wél.

Soortgelijk incident

Eerder dit weekend moest kampioenschapsleider Oscar Piastri zich melden voor een soortgelijk moment. Hij maakte eenzelfde soort fout in de tweede vrije training, maar ontving uiteindelijk een reprimande. Of de stewards nu weer zo coulant zijn, moet nog blijken. De kans is groot dat ze Antonelli een gridstraf gaan geven voor het moment, al zal Mercedes nog met tekst en uitleg komen.