Charles Leclerc en Max Verstappen kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Dat bevestigde de Ferrari-coureur onlangs in Baku, nadat Verstappen lovende woorden had uitgesproken over zijn generatiegenoot. De Nederlander werd gevraagd wie hij tot de betere coureurs van de huidige Formule 1 rekent en noemde daarbij expliciet Leclerc. Die woorden zijn bij de Monegask in goede aarde gevallen.

In gesprek met Mundo Deportivo gaf Verstappen aan onder de indruk te zijn van de rijkunsten van Leclerc. Vooral in de kwalificatie ziet de viervoudig wereldkampioen hem als een uitblinker, maar ook zijn vechtlust in inhaalacties maakte indruk. Verstappen voegde eraan toe dat hij daarnaast veel bewondering heeft voor de ervaring en klasse van Fernando Alonso, die ondanks zijn leeftijd nog altijd op hoog niveau presteert.

Leclerc gevleid door woorden Verstappen

Leclerc hoorde de complimenten van Verstappen en reageerde zichtbaar gevleid. “Er is heel veel wederzijds respect,” zei de 27-jarige Ferrari-coureur bij Sky Sports Italia. “We groeiden samen op in de karts en hebben jarenlang tegen elkaar gestreden. Helaas hebben we dat in de Formule 1 nog niet écht kunnen doen. Ik hoop dat die kansen zeker nog gaan komen.”

Dat Verstappen en Leclerc een lange geschiedenis delen, is inmiddels bekend. Al op twaalfjarige leeftijd stonden de twee tegenover elkaar in het karten. Het veelbesproken filmpje waarin ze na een race lijnrecht tegenover elkaar stonden en elkaar nauwelijks konden uitstaan, is nog altijd een klassieker onder autosportfans. De rivaliteit van toen is inmiddels omgeslagen in respect, al zou een rechtstreeks titelduel dat vuur zomaar weer kunnen doen oplaaien.

In 2022 leek het er even op dat zo’n duel zich zou ontvouwen. Ferrari leek met de komst van de grondeffectauto’s een raket van een wagen te hebben gebouwd. Leclerc startte sterk, maar door strategische fouten van de Scuderia en persoonlijke missers kon Verstappen uiteindelijk relatief eenvoudig zijn tweede wereldtitel binnenslepen.

De opmerking van Verstappen dat Leclerc een “kwalificatiebeest” is, wordt ondersteund door de statistieken. Leclerc heeft tot dusver acht Grands Prix gewonnen voor Ferrari, maar verzamelde al liefst 27 polepositions. Daarmee behoort hij nu al tot de beste kwalificatiespecialisten uit de moderne Formule 1.