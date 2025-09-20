user icon
Red Bull ziet kansen voor Verstappen: "Ferrari en McLaren zagen er ook snel uit"

Red Bull ziet kansen voor Verstappen: "Ferrari en McLaren zagen er ook snel uit"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 13:42
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing zag er zeker niet slecht uit tijdens de vrije trainingen in Bakoe. Max Verstappen geldt als een outsider voor de pole position, maar Red Bull-teambaas Laurent Mekies stelt dat het niet makkelijk gaat worden. Hij wijst naar McLaren en Ferrari.

Na een geweldig raceweekend in Italië hoopt Red Bull die stijgende lijn door te zetten in Azerbeidzjan. In de vrije trainingen in de straten van Bakoe ging vrijwel alles goed, en kon Verstappen meevechten voor de snelste tijd. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda oogde ook sterk, en men leeft dan ook met een goed gevoel toe naar de kwalificatie van vanmiddag.

Welke rol gaat de wind spelen?

Red Bull-teambaas Mekies besprak hun kansen na de derde vrije training met Sky Sports. Hij weet dat de omstandigheden niet mee zitten: "De hoeveelheid wind is indrukwekkend! Dat is best lastig voor onze coureurs, maar dat geldt voor iedereen. Je leert altijd wel dingen, vooral hier waar je eerst bescherming krijgt van de tribunes, en bij de volgende bocht rijd je vol in de wind."

"Ik denk wel dat dit niet het beeld verandert dat we op vrijdag zagen. Ferrari en McLaren zagen er nog steeds snel uit. We gaan proberen met deze teams te vechten. We waren twee tienden langzamer, en dat is waarschijnlijk ook waar we staan."

Gaat Tsunoda rijden voor Verstappen?

Red Bull kan Tsunoda gaan inzetten op Verstappen te helpen tijdens de kwalificatie. Gevraagd of hij mogelijk een tow moet gaan geven, reageert Mekies duidelijk en wijst hij naar de omstandigheden: "Iedereen zal gaan zoeken naar een slipstream, want je kan daar meer dan twee tienden mee winnen. Maar het is best lastig om dat goed te timen. Al de coureurs zullen helemaal aan staan, en we staan aan om de kans te pakken als deze zich voordoet."

 

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.334

    Als er iemand kan shinen tijdens de kwalificatie is het Max wel.
    Die kan op het laatste moment toch nog dat extraatje geven.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 13:47

