Andrea Kimi Antonelli worstelt momenteel bij Mercedes. De jonge Italiaan begon zijn rookie-seizoen veelbelovend, maar zit inmiddels in een fase waarin weinig lukt en waarin hij ook regelmatig fouten maakt. Andrew Shovlin, een van de technische kopstukken van Mercedes, benadrukt dat het team achter de schermen hard werkt om Antonelli weer in het zadel te krijgen.

Aan het begin van zijn avontuur in de Formule 1 liet Antonelli direct zijn talent zien. De tiener veroverde een sprintpole in Miami en pakte zelfs een podiumplaats in Canada. Daarna ging het echter bergafwaarts. In Oostenrijk reed hij Max Verstappen uit de race, waarna hij zelf meerdere fouten maakte, uitviel en slechts drie punten wist te scoren. Volgens Shovlin ligt de oorzaak niet alleen bij Antonelli zelf: ook Mercedes heeft hierin een aandeel.

Mercedes neemt verantwoordelijkheid

Een vroege aanpassing aan de wielophanging van de W16 bleek de auto lastiger te besturen. “We zijn ervan overtuigd dat het de wagen moeilijker maakte om mee te rijden,” zei Shovlin tegenover de pers in Baku. “Op circuits als Montreal leverde het wel voordeel op, maar op plekken als Oostenrijk en Silverstone zorgde het voor meer problemen dan oplossingen. Voor Kimi was dat verwarrend. Voor een jonge rijder is dat simpelweg lastig.”

Ondanks de moeizame periode heeft Mercedes het vertrouwen in Antonelli niet verloren. “In de eerste seizoenshelft liet hij genoeg zien om onze verwachtingen te bevestigen: dat hij het talent heeft om in de Formule 1 én bij Mercedes te rijden.” Volgens Shovlin hoort een mindere fase bij de ontwikkeling van een jonge coureur. “Daarom hebben we de voorbereiding opgevoerd en proberen we verschillende dingen om hem beter te prepareren voor een raceweekend. We blijven aan dat proces werken totdat het goed gaat. Maar hij leert met elke race, en vaak zie je de grootste stappen bij aanvang van het tweede jaar, wanneer ze de circuits voor de tweede keer bezoeken.”