Mercedes gaat Antonelli helpen: "Dat is ook onze verantwoordelijkheid"

Mercedes gaat Antonelli helpen: "Dat is ook onze verantwoordelijkheid"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 12:46
  • Door: Jeroen Immink

Andrea Kimi Antonelli worstelt momenteel bij Mercedes. De jonge Italiaan begon zijn rookie-seizoen veelbelovend, maar zit inmiddels in een fase waarin weinig lukt en waarin hij ook regelmatig fouten maakt. Andrew Shovlin, een van de technische kopstukken van Mercedes, benadrukt dat het team achter de schermen hard werkt om Antonelli weer in het zadel te krijgen.

Aan het begin van zijn avontuur in de Formule 1 liet Antonelli direct zijn talent zien. De tiener veroverde een sprintpole in Miami en pakte zelfs een podiumplaats in Canada. Daarna ging het echter bergafwaarts. In Oostenrijk reed hij Max Verstappen uit de race, waarna hij zelf meerdere fouten maakte, uitviel en slechts drie punten wist te scoren. Volgens Shovlin ligt de oorzaak niet alleen bij Antonelli zelf: ook Mercedes heeft hierin een aandeel.

Mercedes neemt verantwoordelijkheid

Een vroege aanpassing aan de wielophanging van de W16 bleek de auto lastiger te besturen. “We zijn ervan overtuigd dat het de wagen moeilijker maakte om mee te rijden,” zei Shovlin tegenover de pers in Baku. “Op circuits als Montreal leverde het wel voordeel op, maar op plekken als Oostenrijk en Silverstone zorgde het voor meer problemen dan oplossingen. Voor Kimi was dat verwarrend. Voor een jonge rijder is dat simpelweg lastig.”

Ondanks de moeizame periode heeft Mercedes het vertrouwen in Antonelli niet verloren. “In de eerste seizoenshelft liet hij genoeg zien om onze verwachtingen te bevestigen: dat hij het talent heeft om in de Formule 1 én bij Mercedes te rijden.” Volgens Shovlin hoort een mindere fase bij de ontwikkeling van een jonge coureur. “Daarom hebben we de voorbereiding opgevoerd en proberen we verschillende dingen om hem beter te prepareren voor een raceweekend. We blijven aan dat proces werken totdat het goed gaat. Maar hij leert met elke race, en vaak zie je de grootste stappen bij aanvang van het tweede jaar, wanneer ze de circuits voor de tweede keer bezoeken.”

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

