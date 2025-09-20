user icon
Lambiase vertelt over strijdplan Verstappen: "Dat wordt een uitdaging"

Lambiase vertelt over strijdplan Verstappen: "Dat wordt een uitdaging"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 08:11
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen en Red Bull Racing staan dit weekend voor een interessante uitdaging in Azerbeidzjan. De Nederlander arriveert in Baku met vertrouwen na zijn zege in Monza, maar het stratencircuit aan de Kaspische Zee vraagt om een compleet andere benadering. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase legt uit dat de karakteristieken van het Baku City Circuit zorgen voor een complexe puzzel.

Verstappen eindigde de eerste twee trainingen als zevende en zesde. In de eerste training oogde McLaren het snelst, maar Ferrari nam het stokje over in de tweede oefensessie. Ondanks dat Verstappen tweemaal niet in de top-3 eindigde, heerste er optimisme bij Red Bull. Ook Lambiase ziet er uitdagingen in voor hem en Verstappen. 

Lambiase vertelt over Baku

“Baku is een unieke uitdaging en het is bijna een ronde in twee helften,” vertelt Lambiase. “Enerzijds heb je dat twee kilometer lange rechte stuk, anderzijds is er een reeks van lage snelheidsbochten. Het vinden van de juiste balans qua downforce is cruciaal, niet alleen voor de kwalificatie, maar zeker ook voor de race.”

Dat betekent dat Red Bull continu moet afwegen hoeveel grip Verstappen nodig heeft in de krappe bochten, zonder daarbij snelheid op de rechte stukken te verliezen. Een verkeerde keuze kan desastreus uitpakken, zeker op een circuit waar slipstream en topsnelheid bepalend zijn.

Daar komt nog een extra factor bij: het hobbelige asfalt. “Het is een stratencircuit, dus het is erg hobbelig. Vooral bij het remmen kan dat voor problemen zorgen,” aldus Lambiase. “We hebben daarom wat mechanische aanpassingen gedaan aan beide auto’s, zowel tijdens de sessies als tussen de sessies, om het pakket te optimaliseren.”

Banden spelen hoofdrol in Baku

Ook de bandenkeuze speelt een opvallende rol dit weekend. Waar normaal gesproken een mix wordt gebruikt, kozen veel teams tijdens de trainingen opvallend vaak voor de zachte band. “Dat geeft ons extra werk om te analyseren,” zegt Lambiase. “We moeten ervoor zorgen dat we zaterdag in de kwalificatie het maximale eruit halen, maar tegelijk nadenken over hoe we zondag met lagere baantemperaturen onze prestaties kunnen optimaliseren.”

Voor Verstappen is het dus opnieuw een kwestie van fine-tunen, analyseren en pieken op het juiste moment. Na de zege in Monza hoopt Red Bull die lijn door te trekken, maar Baku zal een totaal andere test worden.

Pietje Bell

Posts: 31.019

[i]"Vermeulen vertelde: “Het is altijd een doorlopend proces geweest. Iedereen praat met elkaar in deze wereld. Of het nu slecht gaat, of goed. Voor de zomerstop is wel duidelijk geworden dat we gecommitteerd zijn aan Red Bull voor 2026. Ik denk dat het de juiste beslissing is. Ook als Max zijn... [Lees verder]

  • 2
  • 20 sep 2025 - 09:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (4)

  • skibeest

    Posts: 1.879

    Het strijkplank in een één woord: AANVALLUH

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 09:11
    • NicoS

      Posts: 19.368

      Met een strijkijzer?…..;)

      • + 1
      • 20 sep 2025 - 09:48
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.380

      Soms is een strijkijzer precies wat je nodig hebt. Het strijkt plooien glad. En in Bakoe liggen er dus wel wat rimpels...

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 10:05
  • Pietje Bell

    Posts: 31.019

    "Vermeulen vertelde: “Het is altijd een doorlopend proces geweest. Iedereen praat met elkaar in deze wereld. Of het nu slecht gaat, of goed. Voor de zomerstop is wel duidelijk geworden dat we gecommitteerd zijn aan Red Bull voor 2026. Ik denk dat het de juiste beslissing is. Ook als Max zijn prestatieclausule had kunnen triggeren, was het de vraag geweest of hij dat had gedaan.”
    “Alles kan volgend jaar veranderen, met de nieuwe reglementen. Dan is het beter om de kat uit de boom te kijken. Hoe het veld zich ontwikkelt en wie waar staat. Op basis daarvan kun je dan weer verder kijken. Dit is ook niet nieuw, hè. We zijn in 2016 van Toro Rosso naar Red Bull gegaan, en later qua motoren van Renault naar Honda.”
    “Dat zijn allemaal momenten waarbij je denkt: wat gaat er nu gebeuren? Dat zijn ontwikkelingen die we met z’n drieën – Max, Jos en ik – continu monitoren. En Max heeft uiteindelijk de laatste call. Het zou een fantastisch verhaal zijn als hij zijn hele Formule 1-carrière voor Red Bull rijdt. Maar dat gaat alleen maar gebeuren als hij het materiaal heeft om te kunnen winnen.”"

    • + 2
    • 20 sep 2025 - 09:21

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
