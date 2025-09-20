Max Verstappen en Red Bull Racing staan dit weekend voor een interessante uitdaging in Azerbeidzjan. De Nederlander arriveert in Baku met vertrouwen na zijn zege in Monza, maar het stratencircuit aan de Kaspische Zee vraagt om een compleet andere benadering. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase legt uit dat de karakteristieken van het Baku City Circuit zorgen voor een complexe puzzel.

Verstappen eindigde de eerste twee trainingen als zevende en zesde. In de eerste training oogde McLaren het snelst, maar Ferrari nam het stokje over in de tweede oefensessie. Ondanks dat Verstappen tweemaal niet in de top-3 eindigde, heerste er optimisme bij Red Bull. Ook Lambiase ziet er uitdagingen in voor hem en Verstappen.

Lambiase vertelt over Baku

“Baku is een unieke uitdaging en het is bijna een ronde in twee helften,” vertelt Lambiase. “Enerzijds heb je dat twee kilometer lange rechte stuk, anderzijds is er een reeks van lage snelheidsbochten. Het vinden van de juiste balans qua downforce is cruciaal, niet alleen voor de kwalificatie, maar zeker ook voor de race.”

Dat betekent dat Red Bull continu moet afwegen hoeveel grip Verstappen nodig heeft in de krappe bochten, zonder daarbij snelheid op de rechte stukken te verliezen. Een verkeerde keuze kan desastreus uitpakken, zeker op een circuit waar slipstream en topsnelheid bepalend zijn.

Daar komt nog een extra factor bij: het hobbelige asfalt. “Het is een stratencircuit, dus het is erg hobbelig. Vooral bij het remmen kan dat voor problemen zorgen,” aldus Lambiase. “We hebben daarom wat mechanische aanpassingen gedaan aan beide auto’s, zowel tijdens de sessies als tussen de sessies, om het pakket te optimaliseren.”

Banden spelen hoofdrol in Baku

Ook de bandenkeuze speelt een opvallende rol dit weekend. Waar normaal gesproken een mix wordt gebruikt, kozen veel teams tijdens de trainingen opvallend vaak voor de zachte band. “Dat geeft ons extra werk om te analyseren,” zegt Lambiase. “We moeten ervoor zorgen dat we zaterdag in de kwalificatie het maximale eruit halen, maar tegelijk nadenken over hoe we zondag met lagere baantemperaturen onze prestaties kunnen optimaliseren.”

Voor Verstappen is het dus opnieuw een kwestie van fine-tunen, analyseren en pieken op het juiste moment. Na de zege in Monza hoopt Red Bull die lijn door te trekken, maar Baku zal een totaal andere test worden.