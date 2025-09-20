user icon
icon

Sky Sports-analisten loven Hamilton: "Ferrari lijkt iets veranderd te hebben"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sky Sports-analisten loven Hamilton: "Ferrari lijkt iets veranderd te hebben"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 09:26
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton liet tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een sterke indruk achter. De Ferrari-coureur klokte in de tweede sessie de snelste tijd, gevolgd door zijn teamgenoot Charles Leclerc. Bij Sky Sports leeft het idee dat Hamilton en Ferrari daadwerkelijk iets gevonden hebben.

Voorafgaand aan de trainingen heerste er nog de nodige scepsis binnen Ferrari. Teambaas Frédéric Vasseur oogde weliswaar optimistisch, maar zowel Hamilton als Leclerc ging ervan uit dat McLaren de overhand zou hebben. In de praktijk viel dat echter mee. Vooral in de tweede training oogde Ferrari sterk, met Hamilton die de tijdenlijst aanvoerde.

Meer over Ferrari Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

7 sep
 'Ferrari wil een stap zetten richting komst van Verstappen'

'Ferrari wil een stap zetten richting komst van Verstappen'

15 sep

Sky Sports-analisten zien verbeterde Hamilton

De analisten bij Sky Sports zagen duidelijk progressie. “Lewis oogt absoluut zelfverzekerder dan we dit seizoen tot nu toe hebben gezien. Hij heeft gewerkt aan het remmen, vooral aan de achterkant van de auto, die hij lastig onder controle vond. Als er een circuit is waar je vertrouwen in de remmen nodig hebt, dan is het wel hier in Bakoe,” verklaarde voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson.

Hebben Ferrari en Hamilton iets gevonden?

Ook Jamie Chadwick merkte een verbeterde Hamilton op ten opzichte van de eerste seizoenshelft. “Hij heeft de laatste paar races flink wat momentum opgebouwd. Het lijkt erop dat ze iets op zijn auto hebben geprobeerd – misschien een beetje ongebruikelijk, want het is niet iets wat je normaal gesproken doet – maar het heeft wel gewerkt.”

Volgens Chadwick komt Hamilton ook zelfverzekerder over in de paddock. “Ik vind het mooi dat hij zegt: ‘we hebben daar iets goeds gevonden’ en dat hij daar blij mee is. Hij kan bovendien sterke ronden rijden op zowel de zachte als de mediumbanden.”

Hamilton maakte dit seizoen de overstap naar Ferrari als opvolger van Carlos Sainz. Na zes wereldtitels bij Mercedes werd hij in Maranello ontvangen als een soort verlosser. Tot dusver verloopt de samenwerking echter moeizaam: een podiumplaats wist de Brit dit seizoen nog niet te behalen.

Knalpijp

Posts: 2.072

Ja natuurlijk doen die sky analisten dat, de Holy goat is terug.

  • 2
  • 20 sep 2025 - 10:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.744

    Ligt aan het type bochten. Veel komt aan op mechanische grip hier. Dus minder invloed van het grondeffect. Daarbij is laat remmen een enorm sterk bunt van Hamilton. Er zijn er meer. Maar bij Hamilton is het een onderdeel van zijn rijstijl.

    Niet vreemd.

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 09:45
  • Flexwing

    Posts: 142

    Zat minder brandstof in.we gaan het zien in kwalificatie waar ze dan staan.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 09:51
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.380

    De aanloop naar Monza was ook veel belovend. De Italiaanse hymne zou een opsteker zijn.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 09:56
  • Knalpijp

    Posts: 2.072

    Ja natuurlijk doen die sky analisten dat, de Holy goat is terug.

    • + 2
    • 20 sep 2025 - 10:00
  • StevenQ

    Posts: 9.722

    Eerst de rest van het weekend zien, Ferrari is wel vaker snel geweest op vrijdag waarna het daarna terugzakte

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 10:02
  • Mrduplex

    Posts: 1.614

    LeClerc heeft de laatste vier jaar op Pole gestaan in Baku!!
    Nu staat hamilton in een VT vooraan en gaan Sky en Hamilton met de credits lopen.en roepen dat Ferrari en Hamilton dingen veranderd hebben.
    Wat een figuren wonen daar, triest

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 10:26

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.494
  • Podiums 132
  • Grand Prix 224
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar