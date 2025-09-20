Lewis Hamilton liet tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een sterke indruk achter. De Ferrari-coureur klokte in de tweede sessie de snelste tijd, gevolgd door zijn teamgenoot Charles Leclerc. Bij Sky Sports leeft het idee dat Hamilton en Ferrari daadwerkelijk iets gevonden hebben.

Voorafgaand aan de trainingen heerste er nog de nodige scepsis binnen Ferrari. Teambaas Frédéric Vasseur oogde weliswaar optimistisch, maar zowel Hamilton als Leclerc ging ervan uit dat McLaren de overhand zou hebben. In de praktijk viel dat echter mee. Vooral in de tweede training oogde Ferrari sterk, met Hamilton die de tijdenlijst aanvoerde.

Sky Sports-analisten zien verbeterde Hamilton

De analisten bij Sky Sports zagen duidelijk progressie. “Lewis oogt absoluut zelfverzekerder dan we dit seizoen tot nu toe hebben gezien. Hij heeft gewerkt aan het remmen, vooral aan de achterkant van de auto, die hij lastig onder controle vond. Als er een circuit is waar je vertrouwen in de remmen nodig hebt, dan is het wel hier in Bakoe,” verklaarde voormalig Formule 1-coureur Anthony Davidson.

Hebben Ferrari en Hamilton iets gevonden?

Ook Jamie Chadwick merkte een verbeterde Hamilton op ten opzichte van de eerste seizoenshelft. “Hij heeft de laatste paar races flink wat momentum opgebouwd. Het lijkt erop dat ze iets op zijn auto hebben geprobeerd – misschien een beetje ongebruikelijk, want het is niet iets wat je normaal gesproken doet – maar het heeft wel gewerkt.”

Volgens Chadwick komt Hamilton ook zelfverzekerder over in de paddock. “Ik vind het mooi dat hij zegt: ‘we hebben daar iets goeds gevonden’ en dat hij daar blij mee is. Hij kan bovendien sterke ronden rijden op zowel de zachte als de mediumbanden.”

Hamilton maakte dit seizoen de overstap naar Ferrari als opvolger van Carlos Sainz. Na zes wereldtitels bij Mercedes werd hij in Maranello ontvangen als een soort verlosser. Tot dusver verloopt de samenwerking echter moeizaam: een podiumplaats wist de Brit dit seizoen nog niet te behalen.