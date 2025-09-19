user icon
McLaren worstelt op vrijdag in Bakoe: Piastri ziet verbeterpunten

McLaren worstelt op vrijdag in Bakoe: Piastri ziet verbeterpunten
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 18:36
  • Door: Jesse Jansen

McLaren kent een rommelige vrijdag in Azerbeidzjan. Oscar Piastri wijst een belangrijk punt aan. Het team weet niet zo dominant te starten als in andere weekenden. McLaren lijkt minder sterk dan voorgaande races.

Het team is niet opperbest uit de zomerstop gekomen. Max Verstappen is momenteel een hele grote concurrent van het team en is al eens boven beide coureurs geëindigd. 

Lastige vrijdag voor McLaren

"Het was behoorlijk lastig, ja", vertelt Piastri aan de internationale media. "Een beetje op en neer. Ik denk dat het tempo er wel is, maar het is momenteel niet makkelijk om er het maximale uit te halen – en dat is waarschijnlijk het belangrijkste punt,  maar ik denk dat het ook anders zal zijn door de bandenkeuze en dat soort dingen. Dus er zijn nog steeds veel positieve punten vandaag, maar ook een paar moeilijke momenten."

Norris vertelt over zijn nogal kostbare fout: "Zeker op deze baan. Ik voelde me goed tot dat moment, dus ja... Ik heb liever dit, dat ik push en de limiet opzoek, dan dat ik helemaal niet push, dus het is frustrerend. Ik had graag nog wat ronden met veel brandstof gereden, vooral op deze zachtere compoundbanden, die anders zijn dan vorig jaar. Maar het is wat het is, ik zal het moeten goedmaken."

McLaren op de hoede voor sterk Ferrari

Norris ziet vooral Ferrari als grote concurrent voor het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan: "Ze waren hier vorig jaar met gemak de snelsten, ook al won Oscar toen. Ik denk dat Ferrari snel zal zijn, Red Bull zal snel zijn - die zijn op vrijdag nooit écht snel, maar dan lijken ze te slapen en ineens zijn ze de volgende dag weer supersnel. Dus ik verwacht morgen dat minstens drie andere teams ons gaan uitdagen", zo zegt McLaren-coureur Lando Norris.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar