McLaren worstelt op vrijdag in Bakoe: Piastri ziet verbeterpunten

McLaren kent een rommelige vrijdag in Azerbeidzjan. Oscar Piastri wijst een belangrijk punt aan. Het team weet niet zo dominant te starten als in andere weekenden. McLaren lijkt minder sterk dan voorgaande races.

Het team is niet opperbest uit de zomerstop gekomen. Max Verstappen is momenteel een hele grote concurrent van het team en is al eens boven beide coureurs geëindigd.

Lastige vrijdag voor McLaren

"Het was behoorlijk lastig, ja", vertelt Piastri aan de internationale media. "Een beetje op en neer. Ik denk dat het tempo er wel is, maar het is momenteel niet makkelijk om er het maximale uit te halen – en dat is waarschijnlijk het belangrijkste punt, maar ik denk dat het ook anders zal zijn door de bandenkeuze en dat soort dingen. Dus er zijn nog steeds veel positieve punten vandaag, maar ook een paar moeilijke momenten."

Norris vertelt over zijn nogal kostbare fout: "Zeker op deze baan. Ik voelde me goed tot dat moment, dus ja... Ik heb liever dit, dat ik push en de limiet opzoek, dan dat ik helemaal niet push, dus het is frustrerend. Ik had graag nog wat ronden met veel brandstof gereden, vooral op deze zachtere compoundbanden, die anders zijn dan vorig jaar. Maar het is wat het is, ik zal het moeten goedmaken."

McLaren op de hoede voor sterk Ferrari

Norris ziet vooral Ferrari als grote concurrent voor het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan: "Ze waren hier vorig jaar met gemak de snelsten, ook al won Oscar toen. Ik denk dat Ferrari snel zal zijn, Red Bull zal snel zijn - die zijn op vrijdag nooit écht snel, maar dan lijken ze te slapen en ineens zijn ze de volgende dag weer supersnel. Dus ik verwacht morgen dat minstens drie andere teams ons gaan uitdagen", zo zegt McLaren-coureur Lando Norris.