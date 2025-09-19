user icon
Verstappen weigert te denken aan vertrek bij Red Bull
  Gepubliceerd op 19 sep 2025 19:08
  comments 7
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen blijft in 2026 voor Red Bull Racing rijden. Dat was al bekend, maar Verstappen heeft meer informatie blootgelegd over zijn toekomst. De Nederlander wil nog steeds zijn carrière afsluiten bij Red Bull Racing. 

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife
13 sep

13 sep
Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"
8 sep

8 sep

Max Verstappen werd dit seizoen gelinkt aan een overstap naar Mercedes. Deze transfer is van de baan, maar het heeft voor de nodige aandacht gezorgd. Verstappen kwam met het statement dat hij graag voor Red Bull wil blijven rijden. 

Carrière eindigen bij Red Bull

"Ik moet zeggen: de Red Bull-familie is geweldig", vertelt de viervoudig wereldkampioen tegenover Sky DE. "We werken al lang samen en ik vind het nog steeds erg leuk. Ik heb ook altijd gezegd dat ik hier graag tot het einde van mijn carrière zou willen rijden. Dat is altijd mijn droom geweest, en die droom bestaat nog steeds."

Max Verstappen maakt dit seizoen geen tot weinig kans op de wereldtitel. De Nederlander staat derde en verschilt 94 punten met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Dat verschil is erg groot met nog maar acht Grands Prix op de kalender. Max Verstappen rijdt waarschijnlijk volgend jaar gewoon weer met startnummer 33. 

'2026 wordt een uitdagend jaar'

Volgens Verstappen wordt 2026 geen makkie. De Nederlander denkt dat Red Bull alles op alles moet gaan zetten: "Volgend jaar wordt niet gemakkelijk met onze eigen motor, maar dat is ook weer een nieuw risico voor Red Bull. Ik hoop dat we nu de stappen vooruit kunnen zetten", zo zegt Max Verstappen over het project van Red Bull Racing. 

Max Verstappen staat 63 punten achter op Lando Norris. De McLaren-coureur kent nog geen goede tweede seizoenshelft na een uitvalbeurt en een tweede plaats achter Max Verstappen. Verstappen is daardoor maar liefst 25 punten ingelopen op Lando Norris. De Britse coureur zet dan ook alles op alles om Max Verstappen voor te blijven.

Snork

Posts: 21.804

Ik praat ook met andere vrouwen, maar ben inmiddels al 25 jaar getrouwd.

  • 2
  • 19 sep 2025 - 20:42
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 40.860

    Max weigert om zijn bulltje te pakken, en blijft dus gewoon lekker plakken!

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 19:10
  • Knalpijp

    Posts: 2.071

    Ja ja waarom dan die gesprekken met Toto, loyaliteit bestaat niet in F1.

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 20:03
    • Snork

      Posts: 21.804

      Ik praat ook met andere vrouwen, maar ben inmiddels al 25 jaar getrouwd.

      • + 1
      • 19 sep 2025 - 20:42
    • Hourpower

      Posts: 713

      @Snork,
      Dat is mooi Snork! Ik ben vandaag op de kop af 35 jaar samen met mijn lieve vrouw waarvan nu 7 jaar getrouwd.
      Dus vandaag lekker de bloemetjes buiten gezet met heerlijk nazomerweer.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 20:52
  • Totalia

    Posts: 1.725

    Als Max dit echt heeft gezegd dan vergeten ze nog steeds te melden dat wij wel een winnende auto wil…. Als dat zo is dan stopt hij dus op z’n dertigste in de F1

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 20:08
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.328

    "Hij rijdt tegenwoordig, behalve de laatste race, als 'n dweil....en dweilen hoeven we niet"...aldus Toto.

    "Hij rijdt tegenwoordig, behalve de laatste race, als 'n dweil....en dweilen hoeven we niet"....aldus Frederic Vasseur.

    "Hij rijdt tegenwoordig, behalve de laatste race, als 'n dweil....en dweilen hoeven we niet"....aldus iedereen behalve Redbull.

    "En hij is nog verschrikkelijk lelijk ook, dus geen goed uithangbord"....aldus alle teams..

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 20:17
  • maxioos

    Posts: 1.887

    Er is niets mis met zijn PR strategie. Zag laatst een 3 delig docu (misschien nu reeds meer, niet gekeken) over hem en het opstarten van zn eigen team en rijders. Daar zegt hij het ook gewoon, zolang ze zelfde vragen stellen hoef ik alleen maar zelfde antwoorden te geven, denk er niet over na, gaat op automatische piloot, alles op energie en tijd besparing gericht. Natuurlijk als je een langer interview met hem hebt en gedetailleerde vervolg vragen stelt ed. Zal hij echt wel genuanceerder antwoorden komen en dat de loyaliteit bijvoorbeeld ook vanuit RBR moet komen met juiste budgetten en mensen ed. Maar daar is in zulke race weekend pers momenten toch geen tijd voor en hebben ze al jaren weinig waarde helaas. Wil niet weten (of misschien juist wel) hoeveel artikelen dit jaar, en afgelopen jaren wel niet geschreven zijn met zelfde of zowat zelfde titel en inhoud.

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 20:26

