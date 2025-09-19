Max Verstappen blijft in 2026 voor Red Bull Racing rijden. Dat was al bekend, maar Verstappen heeft meer informatie blootgelegd over zijn toekomst. De Nederlander wil nog steeds zijn carrière afsluiten bij Red Bull Racing.

Max Verstappen werd dit seizoen gelinkt aan een overstap naar Mercedes. Deze transfer is van de baan, maar het heeft voor de nodige aandacht gezorgd. Verstappen kwam met het statement dat hij graag voor Red Bull wil blijven rijden.

Carrière eindigen bij Red Bull

"Ik moet zeggen: de Red Bull-familie is geweldig", vertelt de viervoudig wereldkampioen tegenover Sky DE. "We werken al lang samen en ik vind het nog steeds erg leuk. Ik heb ook altijd gezegd dat ik hier graag tot het einde van mijn carrière zou willen rijden. Dat is altijd mijn droom geweest, en die droom bestaat nog steeds."

Max Verstappen maakt dit seizoen geen tot weinig kans op de wereldtitel. De Nederlander staat derde en verschilt 94 punten met kampioenschapsleider Oscar Piastri. Dat verschil is erg groot met nog maar acht Grands Prix op de kalender. Max Verstappen rijdt waarschijnlijk volgend jaar gewoon weer met startnummer 33.

'2026 wordt een uitdagend jaar'

Volgens Verstappen wordt 2026 geen makkie. De Nederlander denkt dat Red Bull alles op alles moet gaan zetten: "Volgend jaar wordt niet gemakkelijk met onze eigen motor, maar dat is ook weer een nieuw risico voor Red Bull. Ik hoop dat we nu de stappen vooruit kunnen zetten", zo zegt Max Verstappen over het project van Red Bull Racing.

Max Verstappen staat 63 punten achter op Lando Norris. De McLaren-coureur kent nog geen goede tweede seizoenshelft na een uitvalbeurt en een tweede plaats achter Max Verstappen. Verstappen is daardoor maar liefst 25 punten ingelopen op Lando Norris. De Britse coureur zet dan ook alles op alles om Max Verstappen voor te blijven.