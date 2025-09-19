'Bizarre taferelen: Red Bull en Horner rond over afkoopsom van 100 miljoen euro'

Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers heeft opvallende details gedeeld over de zaak rond Christian Horner. Volgens de Nederlander zou de Brit na zijn ontslag bij Red Bull Racing een afkoopsom van rond de 100 miljoen euro meekrijgen. Horner werd eerder dit seizoen ontslagen bij het team van Max Verstappen.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone was de maat vol voor Red Bull. Horner, die al onder vuur lag vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie, werd direct na de race op straat gezet. Laurent Mekies, destijds teambaas van VCARB, nam het stokje over. Albers zegt inmiddels meer te weten over het vertrek van Horner.

"Horner krijgt 100 miljoen euro van Red Bull"

“Er zijn nu heel veel speculaties,” aldus Albers bij Viaplay. “Ik was enorm verbaasd, want ik hoorde dat Red Bull en Horner aan het settelen zijn over een afkoopsom van maar liefst honderd miljoen euro. Toen dacht ik meteen: ‘Hoe kan dit nou?’ Als je een rekensom maakt met zijn salaris van acht miljoen euro, kom je normaal gesproken rond de veertig miljoen euro uit.” Daarbij benadrukte de Nederlander dat het bedrag waarschijnlijk overdreven is.

Albers weet meer over vervolgstappen Horner

Een flinke zak geld dus voor Horner, die volgens Albers nog niet klaar lijkt in de Formule 1. “Er gaan momenteel veel geruchten rond. Ik heb gehoord dat hij zich misschien bij Haas wil inkopen, maar ik denk dat hij beter kan stoppen. Hij werd ook genoemd bij Cadillac, maar daar werkt nu zijn voormalige PA, met wie hij nog een rechtszaak heeft lopen. Dat sluit ik dus uit. Daarnaast flirt hij met Alpine, maar hij moet eerst afwachten hoe die rechtszaak afloopt. Pas daarna kan hij verder kijken.”

Sinds de dood van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz in 2022 woedt er een machtsstrijd binnen de renstal. Horner kwam daarbij slecht uit de verf, met als gevolg de rechtszaak tegen Fiona Hewitson, die hem beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag.