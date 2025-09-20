Verstappen zwaar onder de indruk van Alonso: "Het is echt krankzinnig"

Max Verstappen heeft veel respect voor Fernando Alonso. De inmiddels 44-jarige wereldkampioen blijft maar doorgaan. Ook volgend seizoen staat hij op de grid. Hij blijft voor het team van Aston Martin rijden.

Fernando Alonso heeft de meeste Grand Prix gereden aller tijden. De Spanjaard is maar liefst 417 keer gestart. Hij heeft voor meerdere teams gereden, zoals: Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine en Aston Martin.

'Het is een hele goede coureur'

Fernando Alonso heeft al heel wat jaren meegemaakt en de Spanjaard heeft in totaal 32 keer gewonnen. De laatste keer dat hij op de bovenste trede van het podium stond, was in 2013. Max Verstappen heeft nog steeds heel veel respect voor de tweevoudig wereldkampioen, zo vertelt hij tijdens de persconferentie: "Het is echt krankzinnig dat hij nog steeds in de Formule 1 racet."

"Ik kan het erg goed vinden met Fernando. Ik bewonder hem als persoon en als coureur heel erg. Het is ongelooflijk dat hij op zijn leeftijd nog steeds de motivatie heeft om te willen presteren in de Formule 1. Hij heeft ook goede jaren gehad, waarin hij het kampioenschap won. Daar kon je zien hoe getalenteerd hij is. Dat hij nu niet wint, betekent niet dat hij niet meer snel genoeg is. Hij heeft er gewoon niet de juiste auto voor. Helaas hoort dat er ook bij. Maar het is geweldig dat hij er nog bij is en ik heb veel respect voor wat hij doet."

Mooie carrière van de veteraan

Fernando Alonso is in 2005 en 2006 wereldkampioen geworden. De Spanjaard was vicewereldkampioen in 2010, 2012 en 2013. De Spanjaard heeft in zijn carrière maar liefst 106 podiums behaald. De Spanjaard behaalde zijn laatste podium voor Aston Martin in 2023 tijdens de Grand Prix van São Paulo. Alonso heeft hiermee meer dan een kwart van zijn races op het podium gestaan.