user icon
icon

Verstappen zwaar onder de indruk van Alonso: "Het is echt krankzinnig"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen zwaar onder de indruk van Alonso: "Het is echt krankzinnig"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 08:48
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft veel respect voor Fernando Alonso. De inmiddels 44-jarige wereldkampioen blijft maar doorgaan. Ook volgend seizoen staat hij op de grid. Hij blijft voor het team van Aston Martin rijden. 

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Fernando Alonso heeft de meeste Grand Prix gereden aller tijden. De Spanjaard is maar liefst 417 keer gestart. Hij heeft voor meerdere teams gereden, zoals: Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine en Aston Martin. 

'Het is een hele goede coureur'

Fernando Alonso heeft al heel wat jaren meegemaakt en de Spanjaard heeft in totaal 32 keer gewonnen. De laatste keer dat hij op de bovenste trede van het podium stond, was in 2013. Max Verstappen heeft nog steeds heel veel respect voor de tweevoudig wereldkampioen, zo vertelt hij tijdens de persconferentie: "Het is echt krankzinnig dat hij nog steeds in de Formule 1 racet."

"Ik kan het erg goed vinden met Fernando. Ik bewonder hem als persoon en als coureur heel erg. Het is ongelooflijk dat hij op zijn leeftijd nog steeds de motivatie heeft om te willen presteren in de Formule 1. Hij heeft ook goede jaren gehad, waarin hij het kampioenschap won. Daar kon je zien hoe getalenteerd hij is. Dat hij nu niet wint, betekent niet dat hij niet meer snel genoeg is. Hij heeft er gewoon niet de juiste auto voor. Helaas hoort dat er ook bij. Maar het is geweldig dat hij er nog bij is en ik heb veel respect voor wat hij doet."

Mooie carrière van de veteraan

Fernando Alonso is in 2005 en 2006 wereldkampioen geworden. De Spanjaard was vicewereldkampioen in 2010, 2012 en 2013. De Spanjaard heeft in zijn carrière maar liefst 106 podiums behaald. De Spanjaard behaalde zijn laatste podium voor Aston Martin in 2023 tijdens de Grand Prix van São Paulo. Alonso heeft hiermee meer dan een kwart van zijn races op het podium gestaan. 

F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (4)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar