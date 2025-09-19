user icon
'Piastri gaat Norris geen punten meer cadeau doen'

'Piastri gaat Norris geen punten meer cadeau doen'
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 20:19
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

McLaren voerde een op het oog vreemde positiewissel uit tijdens de Grand Prix van Italië. Oscar Piastri moest Lando Norris voorbij laten gaan. Na een slechte pitstop belandde Norris achter Piastri. Volgens oud-coureur Karun Chandhok gaat Piastri dit niet meer doen. 

Piastri kreeg de opdracht om Norris voorbij te laten gaan, want dit zou eerlijker zijn voor het team. Lando Norris had een slechte pitstop waar hij zelf niets aan kon doen en dus maakte McLaren deze beslissing. 

Piastri gaat geen cadeautjes geven

"Ik ben er echt van overtuigd dat Piastri in Abu Dhabi zou zeggen: 'Sorry, mijn boordradio is kapot'. Hij gaat zijn plek echt niet opgeven. Waarom zou hij?", aldus Chandhok in een uitzending van Sky Sports. Piastri staat 31 punten voor op Lando Norris. Volgens Chandhok gaat Piastri niet meer belangrijke punten weggeven. "Het is duidelijk dat de McLaren-coureurs een diplomatieke weg hebben ingeslagen voor Bakoe."

"Ze blijven het juiste antwoord immers ontwijken. Maar er is simpelweg geen enkele kans dat een coureur zijn positie nu nog opgeeft, ongeacht de race. Piastri deed het nu, omdat ze nog acht weekenden moeten samenwerken en de onderlinge vrede willen bewaren, ook met het oog op de komende jaren. Maar als het om de titel gaat, is er geen kans dat ze elkaar laten passeren."

Kampioenschap

Beide coureurs vechten nog om het kampioenschap. Het verschil is momenteel 31 punten. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan zei Piastri: "Ik denk dat we goed op één lijn zitten en uiteindelijk respecteer ik de beslissingen van het team”, vertelde Piastri. “Ik vertrouw erop dat ze hun best zullen doen om de juiste keuzes te maken."

"Uiteindelijk had ik het verdiend om op de derde plaats te eindigen in Monza, dat is het belangrijkste dat ik heb meegenomen. Ik was gewoon niet snel genoeg om de tweede plaats te mogen claimen."

Cherokee

Posts: 5.323

Het seizoen is nog lang. Piastri is koel en een beetje berekenend. Wat hij niet wil is het team tegen zich krijgen en dus liet hij dit gaan. Hij heeft nu wel wat tegoed van het team en ze kunnen hem niet weer terugfluiten. En daarbij is hij er van overtuigd (ik ook trouwens) dat hij Norris wel aa... [Lees verder]

  • 3
  • 19 sep 2025 - 21:03
Reacties (2)

  • racepace1

    Posts: 557

    waarom nu opeens niet meer dan?
    had ie al meteen niet moeten doen.
    Dat is een rijder met killer mentaliteit!
    In het racen zijn er geen cadeaus
    Kan het niet laten: wat een farce was dat, de een heeft een k.u.t. pitstop en daarom moet de ander vertragen en laten passeren.
    Als ik Norris was geweest had ik ook gewoon nee gezegd gewoon puur op eigen kracht het kampioenschap winnen zonder "hulp" is toch het mooiste

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 20:27
    • Cherokee

      Posts: 5.323

      Het seizoen is nog lang. Piastri is koel en een beetje berekenend. Wat hij niet wil is het team tegen zich krijgen en dus liet hij dit gaan. Hij heeft nu wel wat tegoed van het team en ze kunnen hem niet weer terugfluiten. En daarbij is hij er van overtuigd (ik ook trouwens) dat hij Norris wel aankan.
      Ik ben het met je eens dat Norris het had moeten weigeren. Dat was zelfs verstandiger geweest, nu krijgt hij niks meer kado van Piastri.
      En mocht het op de laatste races aankomen, dan kan hij ook nog best eens de echt harde kant van Piastri gaan ervaren.

      • + 3
      • 19 sep 2025 - 21:03

