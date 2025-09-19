'Piastri gaat Norris geen punten meer cadeau doen'

McLaren voerde een op het oog vreemde positiewissel uit tijdens de Grand Prix van Italië. Oscar Piastri moest Lando Norris voorbij laten gaan. Na een slechte pitstop belandde Norris achter Piastri. Volgens oud-coureur Karun Chandhok gaat Piastri dit niet meer doen.

Piastri kreeg de opdracht om Norris voorbij te laten gaan, want dit zou eerlijker zijn voor het team. Lando Norris had een slechte pitstop waar hij zelf niets aan kon doen en dus maakte McLaren deze beslissing.

Piastri gaat geen cadeautjes geven

"Ik ben er echt van overtuigd dat Piastri in Abu Dhabi zou zeggen: 'Sorry, mijn boordradio is kapot'. Hij gaat zijn plek echt niet opgeven. Waarom zou hij?", aldus Chandhok in een uitzending van Sky Sports. Piastri staat 31 punten voor op Lando Norris. Volgens Chandhok gaat Piastri niet meer belangrijke punten weggeven. "Het is duidelijk dat de McLaren-coureurs een diplomatieke weg hebben ingeslagen voor Bakoe."

"Ze blijven het juiste antwoord immers ontwijken. Maar er is simpelweg geen enkele kans dat een coureur zijn positie nu nog opgeeft, ongeacht de race. Piastri deed het nu, omdat ze nog acht weekenden moeten samenwerken en de onderlinge vrede willen bewaren, ook met het oog op de komende jaren. Maar als het om de titel gaat, is er geen kans dat ze elkaar laten passeren."

Kampioenschap

Beide coureurs vechten nog om het kampioenschap. Het verschil is momenteel 31 punten. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan zei Piastri: "Ik denk dat we goed op één lijn zitten en uiteindelijk respecteer ik de beslissingen van het team”, vertelde Piastri. “Ik vertrouw erop dat ze hun best zullen doen om de juiste keuzes te maken."

"Uiteindelijk had ik het verdiend om op de derde plaats te eindigen in Monza, dat is het belangrijkste dat ik heb meegenomen. Ik was gewoon niet snel genoeg om de tweede plaats te mogen claimen."