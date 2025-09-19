Lewis Hamilton kan niet wachten tot de Formule 1-reglementen op de schop gaan. De Britse Ferrari-coureur worstelt al sinds de introductie van de grondeffectauto’s in 2022. Volgend jaar, wanneer de nieuwe regels ingaan, hoopt Hamilton met Ferrari te laten zien waarom hij zevenvoudig wereldkampioen is.

Dat Hamilton en de grondeffectauto’s geen gelukkig huwelijk vormen, is inmiddels wel duidelijk. Sinds de komst van de nieuwe bolides wist de Brit slechts twee races te winnen met Mercedes. Ook dit seizoen blijft hij worstelen en is teamgenoot Charles Leclerc vaak sneller.

Kan Hamilton verrassen in 2026?

Toch gloort er licht aan het einde van de tunnel. Volgend jaar gaat de Formule 1 namelijk drastisch veranderen: de teams verschijnen met een nieuwe motor, een nieuw chassis en vernieuwde aerodynamica. Op de vraag of hij niet kan wachten op de nieuwe auto’s, reageerde Hamilton volmondig: “Ja”, tegenover Motorsport.com.

Zijn eerste seizoen bij Ferrari verloopt tot dusver moeizaam. Sinds hij Carlos Sainz heeft vervangen, wist de man uit Stevenage nog geen enkel podium te behalen. Zijn voorlopig enige hoogtepunt is de overwinning in de sprintrace in China. Toch blijft Hamilton strijdvaardig: “Hoe meer ervaring ik opdoe met het team, hoe meer ik met het team groei. Die ervaring betaalt zich op de lange termijn altijd terug, in wat we leren. Welke lessen we nu ook voorgeschoteld krijgen, ze zullen ons zeker helpen in de toekomst.”

Geen upgrades meer voor Hamilton dit seizoen

Eerder liet Hamilton al zien dat hij met grote regelwijzigingen kan omgaan. Nadat de F1-reglementen in 2014 veranderden, domineerde hij samen met Mercedes jarenlang de koningsklasse en veroverde hij zes wereldtitels. Ferrari zal dit jaar – met het oog op de grote veranderingen – geen upgrades meer doorvoeren, maar Hamilton verwacht juist daardoor in 2026 een snelle auto.

“Ik zou zeggen: dit keer is het minder spannend, omdat we zo vroeg zijn overgestapt naar volgend jaar. Je zit dan gewoon vast aan wat je dit seizoen hebt. Dat maakt dit jaar minder boeiend, omdat er geen doorlopende ontwikkelingen meer zijn. Dus we moeten het doen met wat we hebben voor de rest van het seizoen. Maar volgend jaar wordt wél spannend, want dan komen er weer volop upgrades gedurende het seizoen.”