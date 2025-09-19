user icon
Lewis Hamilton kan niet wachten tot de Formule 1-reglementen op de schop gaan. De Britse Ferrari-coureur worstelt al sinds de introductie van de grondeffectauto’s in 2022. Volgend jaar, wanneer de nieuwe regels ingaan, hoopt Hamilton met Ferrari te laten zien waarom hij zevenvoudig wereldkampioen is.

Dat Hamilton en de grondeffectauto’s geen gelukkig huwelijk vormen, is inmiddels wel duidelijk. Sinds de komst van de nieuwe bolides wist de Brit slechts twee races te winnen met Mercedes. Ook dit seizoen blijft hij worstelen en is teamgenoot Charles Leclerc vaak sneller.

Kan Hamilton verrassen in 2026?

Toch gloort er licht aan het einde van de tunnel. Volgend jaar gaat de Formule 1 namelijk drastisch veranderen: de teams verschijnen met een nieuwe motor, een nieuw chassis en vernieuwde aerodynamica. Op de vraag of hij niet kan wachten op de nieuwe auto’s, reageerde Hamilton volmondig: “Ja”, tegenover Motorsport.com.

Zijn eerste seizoen bij Ferrari verloopt tot dusver moeizaam. Sinds hij Carlos Sainz heeft vervangen, wist de man uit Stevenage nog geen enkel podium te behalen. Zijn voorlopig enige hoogtepunt is de overwinning in de sprintrace in China. Toch blijft Hamilton strijdvaardig: “Hoe meer ervaring ik opdoe met het team, hoe meer ik met het team groei. Die ervaring betaalt zich op de lange termijn altijd terug, in wat we leren. Welke lessen we nu ook voorgeschoteld krijgen, ze zullen ons zeker helpen in de toekomst.”

Geen upgrades meer voor Hamilton dit seizoen

Eerder liet Hamilton al zien dat hij met grote regelwijzigingen kan omgaan. Nadat de F1-reglementen in 2014 veranderden, domineerde hij samen met Mercedes jarenlang de koningsklasse en veroverde hij zes wereldtitels. Ferrari zal dit jaar – met het oog op de grote veranderingen – geen upgrades meer doorvoeren, maar Hamilton verwacht juist daardoor in 2026 een snelle auto.

“Ik zou zeggen: dit keer is het minder spannend, omdat we zo vroeg zijn overgestapt naar volgend jaar. Je zit dan gewoon vast aan wat je dit seizoen hebt. Dat maakt dit jaar minder boeiend, omdat er geen doorlopende ontwikkelingen meer zijn. Dus we moeten het doen met wat we hebben voor de rest van het seizoen. Maar volgend jaar wordt wél spannend, want dan komen er weer volop upgrades gedurende het seizoen.”

da_bartman

Posts: 6.101

Het staat er helemaal niet onhandig: Er staat dat hij nog geen podium heeft behaald en dat is precies zoals het is.

  • 7
  • 19 sep 2025 - 15:18
Reacties (13)

Login om te reageren
  • Ferdi12

    Posts: 683

    Hiermee laat Hamilton zien dat ie een gewoon hele goede coureur is en geen exceptionele coureur. Niets meer en niets minder. Gewoon in het rijtje Button, Russell en Norris.

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 14:31
    • Larry Perkins

      Posts: 59.997

      In zijn prime stak Hamilton echt wel boven genoemde coureurs uit, laten we hem niet tekort doen, wel is het zo dat Lewis opnieuw aangeeft niet te kunnen omgaan met de grondeffect auto's, wat ik al zo vaak hier heb aangegeven.
      Als je jouw rijstijl niet kunt aanpassen, dan hoor je niet tot de alle grootsten uit de geschiedenis van de F1.
      Kortom, sinds 2022 speelt niet alleen zijn relatief hoge leeftijd een rol...

      • + 5
      • 19 sep 2025 - 15:35
    • RH

      Posts: 680

      En welke coureur behoort wel dan tot de allergrootste uit de geschiedenis? Met jouw redenatie zou ik zeggen geen een.

      • + 1
      • 19 sep 2025 - 15:53
  • Erik FW34

    Posts: 3.736

    "Zijn eerste seizoen bij Ferrari verloopt tot dusver moeizaam. Sinds hij Carlos Sainz heeft vervangen, wist de man uit Stevenage nog geen enkel podium te behalen"

    Volgens mij heeft hij sprintrace in China / Shanghai toch gewonnen?

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 14:47
    • NicoS

      Posts: 19.367

      Geen podium in een GP….

      • + 6
      • 19 sep 2025 - 15:07
    • da_bartman

      Posts: 6.101

      Wr is helemaal geen podium na een sprint. Je mag voor een sponsorbord een blikken plaatje in ontvangst nemen. En terecht , het is nl geen race.

      • + 3
      • 19 sep 2025 - 15:08
    • Erik FW34

      Posts: 3.736

      Tja Nico, niet fysiek op het podium inderdaad :-)

      Maar staat er dan toch beetje onhandig geschreven vind ik.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 15:11
    • NicoS

      Posts: 19.367

      Overwinningen en podiums in sprintraces tellen niet mee in de algehele statistieken.

      • + 4
      • 19 sep 2025 - 15:11
    • da_bartman

      Posts: 6.101

      Het staat er helemaal niet onhandig: Er staat dat hij nog geen podium heeft behaald en dat is precies zoals het is.

      • + 7
      • 19 sep 2025 - 15:18
    • ThumbsUp

      Posts: 1.311

      Klopt, maar dat schijnt niet mee te tellen.. al snap ik wel dat ze zeggen geen podium. Want er is simpelweg geen podium bij een sprint race.. ze staan dan gewoon naast elkaar en krijgen een prijsje

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 15:18
    • ThumbsUp

      Posts: 1.311

      Uhhh.. Nico in een GP is er juist wel een podium ;)

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 15:25
    • NicoS

      Posts: 19.367

      Geen podium voor Lewis in een GP….zo beter….;)

      • + 2
      • 19 sep 2025 - 15:32
  • Snork

    Posts: 21.801

    Helaas voor Lewis, grondeffect blijft ook in 2026 een rol spelen in het genereren van downforce.
    Technische analyses en artikelen geven aan dat het ondervloer/diffuser-pakket momenteel verantwoordelijk is voor rond de 50–60% van de totale downforce. ￼
    Hoe dat verandert in 2026: omdat de regels de kracht van de venturi/diffuser reduceren (gedeeltelijk vlakke vloer, kleinere diffuser), zal het relatieve aandeel van grond effect dalen, maar het ondervloer-pakket blijft wél een belangrijke bron van downforce (het verdwijnt zeker niet). Uit diverse artikelen die ik hierover gelezen heb zal de bijdrage uit de ondervloer dalen van 50–60% naar ongeveer 40–50% van de totale downforce.
    Minder dus, maar zeker nog zeer significant aanwezig. Inclusief het gedrag van de auto hierbij.
    Dus de hoop voor Lewis is als je hiervan uit mag gaan een tikkie dunnetjes.

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 15:39

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

