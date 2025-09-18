user icon
Tsunoda ziet voordelen voor Verstappen: "Hij rijdt er al heel lang mee"

Tsunoda ziet voordelen voor Verstappen: "Hij rijdt er al heel lang mee"
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 22:08
  4
  • Door: Jesse Jansen

Volgens Yuki Tsunoda heeft Max Verstappen een voorsprong ten opzichte van de Japanner. De Japanse Red Bull-coureur vindt dat Max Verstappen het veel makkelijker heeft dan hijzelf. Verstappen staat dan ook dik voor de Japanner in het wereldkampioenschap. 

Tsunoda heeft verschillende redenen waarom hij een achterstand heeft op Max Verstappen. De Japanner claimt dat het verschil tussen de twee Red Bull-coureurs volgend seizoen een stuk minder groot is. 

Blijft Tsunoda bij Red Bull?

Yuki Tsunoda moet zijn prestaties flink verbeteren, mocht hij voor Red Bull Racing willen blijven rijden. De Japanner denkt zelf dat hij een goede kans maakt op het stoeltje. De Red Bull-coureur staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap. Hij heeft dit seizoen twaalf punten behaald. De laatste keer dat de Japanner in de punten eindigde, was in Nederland. Hij behaalde twee punten op Zandvoort. 

"Ik wil niet zeggen dat deze auto voor Max gebouwd is", begint de Japanner tegenover internationale media. "Het enige wat er wel is, is dat hij er al heel lang in heeft gereden. Ik ben er pas halverwege het seizoen mee gaan rijden."

'Verstappen is een ongelooflijke coureur'

"Ik vind hem, ten eerste, een ongelooflijke coureur. Ten tweede weet hij hoe in elke situatie te presteren, wat goed is." De afstand tussen de twee coureurs wordt volgend seizoen nog kleiner, aldus de Japanner: "Misschien heeft hij een nieuwe rijstijl nodig en verandert het plaatje. Maar ja, dat gaan we zien als de situatie daar is en ik met die auto van het team rijd."

Yuki Tsunoda is dit seizoen nog niet hoger geëindigd dan de achtste plaats. Hij heeft een puntloze reeks gehad van maar liefst zeven races. De Japanner heeft zich nog absoluut niet bewezen dit jaar. Er gaan dan ook veel geruchten rond dat Tsunoda door Racing Bulls-coureur Isack Hadjar vervangen gaat worden.

MustFeed

Posts: 10.204

"Ik ben er pas halverwege het seizoen mee gaan rijden"

Suzuka was 4 april. Dat is toch echt vrijwel aan het begin van het seizoen.

  • 1
  • 18 sep 2025 - 22:59
F1 Nieuws Max Verstappen Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (4)


  • MustFeed

    Posts: 10.204

    "Ik ben er pas halverwege het seizoen mee gaan rijden"

    Suzuka was 4 april. Dat is toch echt vrijwel aan het begin van het seizoen.

    • + 1
    • 18 sep 2025 - 22:59
    • Jatochnietdan

      Posts: 52

      Ja hij brengt het leuk, alleen weet iedereen, helaas voor hem, beter.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 23:24
  • SennaS

    Posts: 10.441

    De gevestigde orde heeft logischerwijs altijd een voordeel en al helemaal als het een topcoureur is en het team altijd gefocust is geweest op die coureur.
    Zie bij Ferrari, Williams, RBR al een aantal keer per seizoen.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 23:10
    • snailer

      Posts: 29.730

      Dat blijf jij zeggen. Maar Verstappen was direct snel met de grondeffect auto in 2022. Ditto Leclerc.

      Verstappen stapte in 2016 over naar een team met een totaal andere auto met een motor van een andere leverancier. Hiwon direct.
      Leclerc stapte over naar Ferrari. Was direct snel naast Vettel.

      Het is allemaal stereo geklets. De echte top rijders zijn na 5 rondes op dusdanige snelheid dat ze in de buurt van de limieten komen.

      Ooit kon Hamilton he took. Nu even niet. Sainz zou met zijn status Albon hebben moeten opheten, ware het niet dat Albon veel beter is dan velen denken.

      Lawson heeft gewoon de hele winter meegedraaid.
      Perez had 3 jaar bij Red Bull. Of was het 4 jaar?

      Stereo geklets dus van je.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 00:23

