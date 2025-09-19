user icon
Ervaringsdeskundige Gasly tipt Tsunoda: "Je moet een manier vinden"

Ervaringsdeskundige Gasly tipt Tsunoda: "Je moet een manier vinden"
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 13:22
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Yuki Tsunoda bevindt zich op glad ijs bij Red Bull Racing. De Japanner komt in de RB21 niet uit de verf en weet maar geen podiums of serieuze punten te scoren. Daardoor nemen de geruchten toe dat Isack Hadjar hem volgend jaar gaat vervangen.

Tsunoda kreeg na twee races dit seizoen de kans bij Red Bull, nadat Liam Lawson volledig door het ijs zakte naast Verstappen. Maar veel beter is het daarna niet geworden. Sinds zijn promotie verzamelde Tsunoda slechts negen punten en strandde hij meermaals al in Q1.

Tsunoda op de schopstoel bij Red Bull?

Omdat Tsunoda worstelt en Hadjar juist een uitstekend rookie-seizoen beleeft bij VCARB, groeit de speculatie rond een promotie van de Fransman naar het hoofdteam. Hadjar scoorde tot dusver 38 punten en pakte bovendien een podium tijdens de Dutch GP in Zandvoort.

Pierre Gasly, tegenwoordig coureur bij Alpine, sprak zich in Azerbeidzjan uit over de situatie van zijn voormalig teamgenoot. De Fransman weet als geen ander hoe het voelt om te falen naast Verstappen; in 2019 overkwam hem hetzelfde lot. Gasly had dan ook een duidelijke boodschap voor Tsunoda. “Hij moet het lawaai dempen,” zei hij tijdens de persconferentie. Daarmee doelde hij op het feit dat Tsunoda zich niet moet laten afleiden door de buitenwereld en zich puur moet concentreren op zijn prestaties.

Gasly tipt Tsunoda

Volgens Gasly staat buiten kijf dat Tsunoda goed genoeg is voor de Formule 1, maar ziet hij wel dat zijn oude maatje zoekende is. “Je moet een manier vinden om je er niet door te laten beïnvloeden. Dat je elke dag wakker wordt met de gedachte: hoe kan ik beter worden? Je moet een manier vinden om je talent echt te laten zien.”

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 heeft Red Bull geen teamgenoot meer gevonden die structureel naast Verstappen wist te overtuigen. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Lawson – allemaal sneuvelden ze. En Tsunoda lijkt hard op weg om in dat rijtje te belanden.

  • Stitch

    Posts: 6.177

    tja ... Hij kan het weten

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 13:24

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

