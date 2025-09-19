Yuki Tsunoda bevindt zich op glad ijs bij Red Bull Racing. De Japanner komt in de RB21 niet uit de verf en weet maar geen podiums of serieuze punten te scoren. Daardoor nemen de geruchten toe dat Isack Hadjar hem volgend jaar gaat vervangen.

Tsunoda kreeg na twee races dit seizoen de kans bij Red Bull, nadat Liam Lawson volledig door het ijs zakte naast Verstappen. Maar veel beter is het daarna niet geworden. Sinds zijn promotie verzamelde Tsunoda slechts negen punten en strandde hij meermaals al in Q1.

Tsunoda op de schopstoel bij Red Bull?

Omdat Tsunoda worstelt en Hadjar juist een uitstekend rookie-seizoen beleeft bij VCARB, groeit de speculatie rond een promotie van de Fransman naar het hoofdteam. Hadjar scoorde tot dusver 38 punten en pakte bovendien een podium tijdens de Dutch GP in Zandvoort.

Pierre Gasly, tegenwoordig coureur bij Alpine, sprak zich in Azerbeidzjan uit over de situatie van zijn voormalig teamgenoot. De Fransman weet als geen ander hoe het voelt om te falen naast Verstappen; in 2019 overkwam hem hetzelfde lot. Gasly had dan ook een duidelijke boodschap voor Tsunoda. “Hij moet het lawaai dempen,” zei hij tijdens de persconferentie. Daarmee doelde hij op het feit dat Tsunoda zich niet moet laten afleiden door de buitenwereld en zich puur moet concentreren op zijn prestaties.

Gasly tipt Tsunoda

Volgens Gasly staat buiten kijf dat Tsunoda goed genoeg is voor de Formule 1, maar ziet hij wel dat zijn oude maatje zoekende is. “Je moet een manier vinden om je er niet door te laten beïnvloeden. Dat je elke dag wakker wordt met de gedachte: hoe kan ik beter worden? Je moet een manier vinden om je talent echt te laten zien.”

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 heeft Red Bull geen teamgenoot meer gevonden die structureel naast Verstappen wist te overtuigen. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Lawson – allemaal sneuvelden ze. En Tsunoda lijkt hard op weg om in dat rijtje te belanden.