Nieuwe concurrent voor Ben Sulayem: Vrouwelijke coureur wil FIA-president worden

De presidentsverkiezing van de FIA dreigt eind dit jaar uit te draaien op een driestrijd. Naast zittend president Mohammed Ben Sulayem en oud-steward Tim Mayer heeft zich nu een derde kandidaat gemeld in de persoon van Laura Villars. De 28-jarige Zwitserse is de eerste vrouw ooit die zich kandidaat stelt voor het FIA-presidentskampioenschap.

Op 12 december aanstaande vindt de presidentsverkiezing van autosportfederatie plaats. Tijdens de speciale vergadering die in Kazachstan wordt georganiseerd zal dan duidelijk worden of Ben Sulayem een tweede termijn zal krijgen. Hij heeft sinds eind 2021 de touwtjes in handen bij de FIA, maar hij ligt al tijden onder vuur. Zijn felle uitspraken en omgang met critici leveren hem namelijk veel kritiek op. Dit jaar zette hij bijvoorbeeld kwaad bloed bij de F1-coureurs toen hij een anti-scheldbeleid introduceerde.

Flinke concurrentie

Ben Sulayem lijkt de favoriet te zijn voor de verkiezing, maar de concurrentie is niet mals. De door hem ontslagen steward Tim Mayer wil namelijk ook een gooi doen naar het presidentschap, en hij is bezig met een flink charmeoffensief. Eerder zinspeelde ook rallycoureur Carlos Sainz senior op een deelname, maar hij besloot zich terug te trekken.

Unieke situatie

Nu krijgen Ben Sulayem en Mayer dus concurrentie van de 28-jarige Laura Villars. De Zwitserse is coureur en is momenteel actief in de Ligier European Series JS P4. Ze is de eerste vrouw ooit die zich verkiesbaar stelt. In een statement verklaart ze haar deelname: "Mijn ambitie is een bestuur dat democratischer, transparanter en verantwoordelijker is en daarnaast openstaat voor vrouwen en nieuwe generaties. Ik ben ervan overtuigd dat de autosport diversiteit en innovatie nodig heeft om jonge generaties wereldwijd te blijven inspireren."

Villars is geboren op 29 augustus 1997 in Zwitserland, en is naast autocoureur ook entrepreneur. Ze zet zich vooral in voor vrouwen en jonge coureurs. Over haar plannen, en hoeveel steun ze heeft, is nog niet duidelijk.