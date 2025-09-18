user icon
Nieuwe concurrent voor Ben Sulayem: Vrouwelijke coureur wil FIA-president worden

Nieuwe concurrent voor Ben Sulayem: Vrouwelijke coureur wil FIA-president worden
  Gepubliceerd op 18 sep 2025 16:09
  • comments 5
  Door: Bob Plaizier

De presidentsverkiezing van de FIA dreigt eind dit jaar uit te draaien op een driestrijd. Naast zittend president Mohammed Ben Sulayem en oud-steward Tim Mayer heeft zich nu een derde kandidaat gemeld in de persoon van Laura Villars. De 28-jarige Zwitserse is de eerste vrouw ooit die zich kandidaat stelt voor het FIA-presidentskampioenschap.

Op 12 december aanstaande vindt de presidentsverkiezing van autosportfederatie plaats. Tijdens de speciale vergadering die in Kazachstan wordt georganiseerd zal dan duidelijk worden of Ben Sulayem een tweede termijn zal krijgen. Hij heeft sinds eind 2021 de touwtjes in handen bij de FIA, maar hij ligt al tijden onder vuur. Zijn felle uitspraken en omgang met critici leveren hem namelijk veel kritiek op. Dit jaar zette hij bijvoorbeeld kwaad bloed bij de F1-coureurs toen hij een anti-scheldbeleid introduceerde.

Flinke concurrentie

Ben Sulayem lijkt de favoriet te zijn voor de verkiezing, maar de concurrentie is niet mals. De door hem ontslagen steward Tim Mayer wil namelijk ook een gooi doen naar het presidentschap, en hij is bezig met een flink charmeoffensief. Eerder zinspeelde ook rallycoureur Carlos Sainz senior op een deelname, maar hij besloot zich terug te trekken.

Unieke situatie

Nu krijgen Ben Sulayem en Mayer dus concurrentie van de 28-jarige Laura Villars. De Zwitserse is coureur en is momenteel actief in de Ligier European Series JS P4. Ze is de eerste vrouw ooit die zich verkiesbaar stelt. In een statement verklaart ze haar deelname: "Mijn ambitie is een bestuur dat democratischer, transparanter en verantwoordelijker is en daarnaast openstaat voor vrouwen en nieuwe generaties. Ik ben ervan overtuigd dat de autosport diversiteit en innovatie nodig heeft om jonge generaties wereldwijd te blijven inspireren."

Villars is geboren op 29 augustus 1997 in Zwitserland, en is naast autocoureur ook entrepreneur. Ze zet zich vooral in voor vrouwen en jonge coureurs. Over haar plannen, en hoeveel steun ze heeft, is nog niet duidelijk.

Reacties (5)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.320

    Nou, laat maar komen hoor.

    Alles is zowiezo al beter dan die Jan jurk die nou aan de touwtjes trekt, maar zo'n mooie verschijning is altijd goed, ook al kan ze er geen kloten van.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 16:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.320

      Ze, Laura Villars, zet zich vooral in voor vrouwen en jonge coureurs.

      Oke, oke, bla bla bla.....breng de pitspoezen met zo'n verdomd strak pakkie om die lichamen maar terug als je je in wil zetten voor jonge vrouwen.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 16:30
    • Phantom01

      Posts: 909

      Die jurk zou haar veel beter staan, moet nog wel minimaal 1 meter ingekort worden.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 16:32
  • Beri

    Posts: 6.679

    Gezien de leeftijd en de weinige politieke connecties, schat ik de kans als zeer miniem dat zij verkozen zal worden. Maar het is goed dat er inmiddels een tegenkandidaat is. Benieuwd wie er volgen.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 16:22
    • Pietje Bell

      Posts: 30.988

      Ze is een zeer veelzijdig en ondernemend type. Daarnaast heeft ze
      3 jaar op een privé school economie gestudeerd en vervolgens haar
      Bachelor in business and management gehaald.
      Ze schijnt niet voor de poes te zijn, pittige tante.
      Ze zal echter weinig kans maken.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 16:34

