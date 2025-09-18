Yuki Tsunoda bevindt zich op glad ijs bij Red Bull Racing. De teamgenoot van Max Verstappen worstelt met zijn vorm en de geruchten nemen toe dat de Japanner vervangen gaat worden door Isack Hadjar. Toch houdt adviseur Helmut Marko voorlopig nog een beschermende hand boven het hoofd van Tsunoda.

Tsunoda kreeg dit seizoen na twee F1-races al de kans om Liam Lawson te vervangen. Tijdens de Grand Prix-weekenden in Australië en China zakte de Nieuw-Zeelander dusdanig door het ijs, dat Red Bull het geduld snel verloor. Sinds zijn debuut voor het hoofdteam tijdens zijn thuisrace in Japan heeft Tsunoda echter slechts negen punten gescoord. Daarmee staat hij negentiende in het kampioenschap, terwijl Hadjar bij VCARB de sterren van de hemel rijdt. De Fransman behaalde op Zandvoort zelfs een podium en sindsdien wordt steeds nadrukkelijker gespeculeerd over een overstap naar het felbegeerde stoeltje naast Verstappen.

Marko beschermt Tsunoda

Ook Marko ziet dat Tsunoda teleurstelt, maar de Oostenrijker wil hem nog niet laten vallen. “We hebben allemaal nog hoop voor Yuki,” vertelde hij aan Kleine Zeitung. “Zijn doel voor de rest van het jaar moet zijn om zo vaak en consistent mogelijk in de punten te eindigen. Dan zien we wel hoe het volgend jaar gaat.”

Het vorige Formule 1-weekend leverde Verstappen eindelijk weer een overwinning op. Op Monza schitterde de Nederlander vóór Lando Norris en Oscar Piastri, mede dankzij een aangepaste vloer op zijn RB21. Tsunoda moest die update nog missen. “Yuki heeft nog niet de nieuwe vloer gehad die Max in Monza tot zijn beschikking had,” bevestigde Marko.

Wie rijden voor Red Bull en VCARB in 2026?

Red Bull en ook VCARB hebben hun volledige line-up voor 2026 nog niet bevestigd. Meerdere namen circuleren rondom het zusterteam, maar Marko houdt zijn kaarten tegen de borst. “We willen bewust tot eind oktober, misschien zelfs langer, de tijd nemen om alle vergelijkingen te maken. Het enige wat zeker is, is dat Verstappen en Hadjar contracten hebben. Waar en in welke positie, dat is echter nog niet zeker.”