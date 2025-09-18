user icon
icon

Marko beschermt Tsunoda: "Yuki had een andere vloer dan Verstappen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko beschermt Tsunoda: "Yuki had een andere vloer dan Verstappen"
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 14:47
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Yuki Tsunoda bevindt zich op glad ijs bij Red Bull Racing. De teamgenoot van Max Verstappen worstelt met zijn vorm en de geruchten nemen toe dat de Japanner vervangen gaat worden door Isack Hadjar. Toch houdt adviseur Helmut Marko voorlopig nog een beschermende hand boven het hoofd van Tsunoda.

Tsunoda kreeg dit seizoen na twee F1-races al de kans om Liam Lawson te vervangen. Tijdens de Grand Prix-weekenden in Australië en China zakte de Nieuw-Zeelander dusdanig door het ijs, dat Red Bull het geduld snel verloor. Sinds zijn debuut voor het hoofdteam tijdens zijn thuisrace in Japan heeft Tsunoda echter slechts negen punten gescoord. Daarmee staat hij negentiende in het kampioenschap, terwijl Hadjar bij VCARB de sterren van de hemel rijdt. De Fransman behaalde op Zandvoort zelfs een podium en sindsdien wordt steeds nadrukkelijker gespeculeerd over een overstap naar het felbegeerde stoeltje naast Verstappen.

Meer over Yuki Tsunoda Tsunoda in zak en as na zege Verstappen: "Weet niet wat ik moet zeggen"

Tsunoda in zak en as na zege Verstappen: "Weet niet wat ik moet zeggen"

7 sep
 Marko kwaad op Tsunoda na pijnlijk moment in Monza

Marko kwaad op Tsunoda na pijnlijk moment in Monza

9 sep

Marko beschermt Tsunoda

Ook Marko ziet dat Tsunoda teleurstelt, maar de Oostenrijker wil hem nog niet laten vallen. “We hebben allemaal nog hoop voor Yuki,” vertelde hij aan Kleine Zeitung. “Zijn doel voor de rest van het jaar moet zijn om zo vaak en consistent mogelijk in de punten te eindigen. Dan zien we wel hoe het volgend jaar gaat.”

Het vorige Formule 1-weekend leverde Verstappen eindelijk weer een overwinning op. Op Monza schitterde de Nederlander vóór Lando Norris en Oscar Piastri, mede dankzij een aangepaste vloer op zijn RB21. Tsunoda moest die update nog missen. “Yuki heeft nog niet de nieuwe vloer gehad die Max in Monza tot zijn beschikking had,” bevestigde Marko.

Wie rijden voor Red Bull en VCARB in 2026?

Red Bull en ook VCARB hebben hun volledige line-up voor 2026 nog niet bevestigd. Meerdere namen circuleren rondom het zusterteam, maar Marko houdt zijn kaarten tegen de borst. “We willen bewust tot eind oktober, misschien zelfs langer, de tijd nemen om alle vergelijkingen te maken. Het enige wat zeker is, is dat Verstappen en Hadjar contracten hebben. Waar en in welke positie, dat is echter nog niet zeker.”

Larry Perkins

Posts: 59.974

Mosterd na de maaltijd. Op Monza wist Marko dat ook al maar kraakte Yuki toen na de race gewoon af.
De situatie is helder, als Hadjar het niet opeens gigantisch laat afweten, is Tsunoda voor de Kerst al geen RB-coureur meer...

  • 1
  • 18 sep 2025 - 15:17
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Helmut Marko Yuki Tsunoda Isack Hadjar Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 210

    Toch fantastisch die cost cap

    Teams krijgen nu de keuze om of hun beide rijders gelijkwaardig materiaal te geven of meer te kunnen innoveren

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 14:57
  • Larry Perkins

    Posts: 59.975

    Mosterd na de maaltijd. Op Monza wist Marko dat ook al maar kraakte Yuki toen na de race gewoon af.
    De situatie is helder, als Hadjar het niet opeens gigantisch laat afweten, is Tsunoda voor de Kerst al geen RB-coureur meer...

    • + 1
    • 18 sep 2025 - 15:17
    • Pietje Bell

      Posts: 30.989

      Hij wist het wel, maar men verwachtte dat die nieuwe vloer nog geen 0,1 sec op zou leveren. Nu blijkt dat die vloer veel meer winst gaf. Ben het met je eens dat Marko vrij negatief over Yuki sprak na Monza. Dat verbaasde mij.

      • + 1
      • 18 sep 2025 - 15:46
    • Pietje Bell

      Posts: 30.989

      Zie weer hetzelfde gebeuren als met Daniil Kvyat. Marko zat er op te wachten dat hij Daniil ergens op kon betrappen zodat hij Max in zijn stoeltje kon zetten.

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 16:37

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar