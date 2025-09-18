McLaren denkt niet aan titelfeest in Bakoe en eist volledige focus

Het team van McLaren kan dit weekend de constructeurstitel gaan prolongeren in Azerbeidzjan. Ze hebben hiervoor een topprestatie nodig, maar bij de Britse renstal willen ze hier helemaal niet aandenken. Teambaas Andrea Stella is er duidelijk over en hij wil dat zijn mensen gefocust blijven.

Het team van McLaren is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. Ze hebben tot nu toe slechts vier races niet gewonnen, en coureurs Oscar Piastri en Lando Norris vechten met elkaar om de wereldtitel. In het constructeurskampioenschap staat McLaren op 617 WK-punten, en hun voorsprong op Ferrari is zó groot dat ze dit weekend al de constructeurstitel kunnen veiligstellen.

Lastige race

Bij McLaren denken ze daar echter nog niet over na. Teambaas Andrea Stella stelt in de preview van McLaren dat ze nu alleen kijken naar het weekend in Bakoe: "Nu we afreizen naar de Azerbeidzjaanse Grand Prix, bereiden we ons voor op alle mogelijke variabelen voor een lastige, onvoorspelbare race op een stratencircuit. Bakoe is een technisch uitdagend circuit en het vereist ook precisie van de coureurs."

Speciale plek

Voor McLaren is Bakoe heilige grond. Vorig jaar vond hier namelijk de symbolische machtswissel plaats in de Formule 1. Ze namen in 2024 na een zege van Piastri in Bakoe de leiding over in het constructeurskampioenschap van Red Bull. Sindsdien is McLaren oppermachtig in de Formule 1.

Focus op de race

Stella benadrukt dit dan ook: "Het is een evenement met een speciaal plekje in onze harten, want we namen hier vorig jaar de leiding over in het constructeurskampioenschap en Oscar won hier een spannende race. De strijd blijft nog steeds close, en meerdere teams vechten mee voor de zeges. Wij blijven echter gefocust op onze eigen performance, en we hebben het idee dat we goed voorbereid zijn op dit raceweekend dat voor ons ligt."