user icon
icon

McLaren denkt niet aan titelfeest in Bakoe en eist volledige focus

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren denkt niet aan titelfeest in Bakoe en eist volledige focus
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 11:22
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren kan dit weekend de constructeurstitel gaan prolongeren in Azerbeidzjan. Ze hebben hiervoor een topprestatie nodig, maar bij de Britse renstal willen ze hier helemaal niet aandenken. Teambaas Andrea Stella is er duidelijk over en hij wil dat zijn mensen gefocust blijven.

Het team van McLaren is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. Ze hebben tot nu toe slechts vier races niet gewonnen, en coureurs Oscar Piastri en Lando Norris vechten met elkaar om de wereldtitel. In het constructeurskampioenschap staat McLaren op 617 WK-punten, en hun voorsprong op Ferrari is zó groot dat ze dit weekend al de constructeurstitel kunnen veiligstellen.

Meer over McLaren Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep
 Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

Piastri op het matje bij de stewards: Dit heeft de FIA besloten

5 sep

Lastige race

Bij McLaren denken ze daar echter nog niet over na. Teambaas Andrea Stella stelt in de preview van McLaren dat ze nu alleen kijken naar het weekend in Bakoe: "Nu we afreizen naar de Azerbeidzjaanse Grand Prix, bereiden we ons voor op alle mogelijke variabelen voor een lastige, onvoorspelbare race op een stratencircuit. Bakoe is een technisch uitdagend circuit en het vereist ook precisie van de coureurs."

Speciale plek

Voor McLaren is Bakoe heilige grond. Vorig jaar vond hier namelijk de symbolische machtswissel plaats in de Formule 1. Ze namen in 2024 na een zege van Piastri in Bakoe de leiding over in het constructeurskampioenschap van Red Bull. Sindsdien is McLaren oppermachtig in de Formule 1.

Focus op de race

Stella benadrukt dit dan ook: "Het is een evenement met een speciaal plekje in onze harten, want we namen hier vorig jaar de leiding over in het constructeurskampioenschap en Oscar won hier een spannende race. De strijd blijft nog steeds close, en meerdere teams vechten mee voor de zeges. Wij blijven echter gefocust op onze eigen performance, en we hebben het idee dat we goed voorbereid zijn op dit raceweekend dat voor ons ligt."

F1 Nieuws Andrea Stella McLaren GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 22 feb 1971 (54)
  • Geb. plaats Orvieto, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar