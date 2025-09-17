Lando Norris deelt zijn mening over titelkansen: "Ik heb geen geluk nodig"

De Brit Lando Norris is al het hele seizoen aan het vechten om de wereldtitel met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Norris is ervan overtuigd dat hij geen geluk hoeft te hebben om wereldkampioen te worden in 2025.

Lando Norris viel uit in Zandvoort. De Brit zegt geen uitvalbeurt van Oscar Piastri nodig te hebben om zijn achterstand van 31 punten recht te zetten. Lando Norris is er heilig van overtuigd dat hij wereldkampioen wordt in 2025.

'Ik heb geen geluk nodig'

"Het is gewoon iets wat gebeurt. Het is niet Andrea's schuld. Het is niet Zaks schuld", vertelde Norris aan de internationale media. "Terugkijkend denk ik dat het zo'n 60 races waren zonder technische problemen, zonder problemen. Ik denk dat dat een record voor ons is. Daar zijn we best trots op."

"Het was geen slechte prestatie van iemand. Het waren gewoon verschillende dingen die samenkwamen en gewoon pech. Andrea en Zak, ze hebben hun excuses aangeboden, omdat het voelt alsof het hun schuld is om hun excuses aan te bieden, maar het is niet zijn schuld, of die van Zak. Als ik het kampioenschap met die punten verlies, dan houd ik mijn kin omhoog, mijn hoofd omhoog, en probeer ik het volgend jaar opnieuw te doen. Maar weet je wat? Ik kan niet te lang bij die momenten stilstaan. Het is niet iemands directe schuld. Zelfs als dat zo was, moet ik het gewoon accepteren en verdergaan."

'Ik heb fouten gemaakt'

"Het is een van de dingen waar ik veel aan heb gewerkt, ook buiten de baan, los van mijn rijden en gewoon de algemene zaken. Er is een verandering, en er zijn zeker dingen die ik heb verbeterd. Dat betekent niet dat ik niet geïrriteerd en gefrustreerd raak als ik het niet goed doe, en ik heb fouten gemaakt en pole position misgelopen of races niet gewonnen. Ik denk dat ik nog steeds gefrustreerd raak door die momenten, en ik voel me nog steeds down en zo", zo zegt Lando Norris tegenover de internationale media.

"Maar ik denk dat ik er nu veel beter in ben om ermee om te gaan en het niet te laten beïnvloeden, of het nu mensen om me heen zijn of mijn werk voor het volgende weekend, mijn werk bij MTC, wat het ook mag zijn. Ik zeg dat dat het belangrijkste is, is dat het geen gevolgen heeft voor de toekomst. Ik kan het kampioenschap nog steeds winnen zonder dat er iets met Piastri gebeurt, en dat is de manier waarop ik het wil doen."