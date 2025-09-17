Wolff verwacht zware concurrentie van Alpine in 2026

Het team van Mercedes wordt door veel mensen gezien als de favoriet voor volgend seizoen. Volgens de geruchten is de nieuwe krachtbron van Mercedes de beste, maar bij de Duitse renstal willen ze niet te vroeg juichen. Hij maakt zich namelijk zorgen over klantenteams Williams en Alpine.

Alpine gaat vanaf volgend jaar rijden met krachtbronnen van Mercedes. De Franse renstal stopt eind dit seizoen met het fabriceren van eigen Power Units, en ze gaan overstappen naar Mercedes. Het zorgt voor meer zelfvertrouwen bij het team, en Flavio Briatore stelde al dat er dan geen excuses meer zijn. Ze barsten van de ambitie, en ze willen weer terug naar de top.

Wat gaat een belangrijke rol spelen?

Alpine staat momenteel tiende en laatste in het constructeurskampioenschap. Toch maakt Mercedes-teambaas Toto Wolff zich een beetje zorgen, hij legt aan Motorsport.com uit wat belangrijk is: "We hadden in 2014 vanaf het begin een voordeel met de motor. Maar bij het chassis hadden we toen geen concurrentie."

Nu is dat een ander geval, aangezien klantenteam McLaren dominant is. Wolff verwacht dat ook de andere klantenteams een voordeel kunnen gaan hebben in 2026. Hij weigert dan ook te vroeg te gaan juichen: "Behalve McLaren mogen ook Alpine en Williams niet worden onderschat. Ze hebben namelijk extra windtunneltijd."

Alpine zorgt voor kopzorgen

Vooral over Alpine maakt Wolff zich de nodige zorgen. Hij wijst naar de windtunneltijd, maar weet ook dat men bij Alpine stelt dat de huidige problemen door de Renault-motor worden veroorzaakt. "Als je in een kampioenschap zover achterligt als nu, krijg je, denk ik, iets van dertig procent meer windtunneltijd. Dat stapelt zich over de jaren flink op, dus daar moet je echt voorzichtig mee zijn!"

Wolff stelt dan ook dat Mercedes zich op meerdere zaken moet focussen. Zijn eindconclusie is duidelijk: "We hebben een competitief chassis nodig, want al onze klanten gebruiken dezelfde motor."