user icon
icon

Maakt Red Bull kans in Bakoe? "Dat wordt zeker een dingetje"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Maakt Red Bull kans in Bakoe? "Dat wordt zeker een dingetje"
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 12:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef anderhalve week geleden de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. Zijn dominantie was een verrassing, maar het geeft Red Bull ook een goed gevoel. Ze hopen voor de zege te kunnen strijden in Azerbeidzjan, maar volgens Ralf Schumacher gaat dat heel erg lastig worden.

Red Bull worstelde maanden lang met de auto, en zelfs Verstappen was niet in staat om er een topresultaat uit te persen. In Hongarije stelde Verstappen zelfs dat hij dit seizoen geen race meer gaat winnen. Niets bleek echter minder waar, want twee raceweekenden later kwam Verstappen als winnaar over de streep in Monza.

Meer over Red Bull Racing Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

'Bakoe is een soort Monaco'

De zege van Verstappen in Monza gaf Red Bull een boost, en ze willen ook voor succes gaan in Bakoe. Oud-coureur Ralf Schumacher is daar iets minder zeker van. In de podcast Backstage Boxengasse spreekt hij zich uit: "Nou ja, Bakoe is een soort Monaco, maar dan snel. Je kan daar inhalen, al moet je daar wel een beetje mee oppassen. Bepaalde bochten, of de afstanden tussen beide vangrails aan beide kanten, zijn wat smaller dan normaal. Dat is vooral zo in het oude deel van de stad."

"Er is verder ook gewoon weinig grip. Dat is daar altijd al een beetje een probleem geweest. Dat geldt overigens ook voor het team van McLaren."

Wie maakt er kans?

Schumacher twijfelt aan de kansen van Red Bull in Azerbeidzjan: "Het is allemaal nog niet zeker. Denk aan het opbouwen van de grip, over de kerbstones, wat ook weer een thema gaat worden." Dat kan voor iedereen lastig worden: "De kerbs en de hobbels, dat zal ook voor Verstappen in de Red Bull weer een dingetje worden. Dat zal toch lastig worden, ook wat de aerodynamica betreft. Dat maakt dat soort circuits niet makkelijker voor hen."

Schumacher verwacht een leuke race: "Alles zal vast door elkaar worden gehusseld. Ik denk namelijk dat ook Ferrari een heel erg grote kans zal maken."

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.922

    Worden de aangepaste aanvangstijden vandaag nog een keer aangepast?

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 12:51

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar