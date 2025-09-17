Maakt Red Bull kans in Bakoe? "Dat wordt zeker een dingetje"

Max Verstappen schreef anderhalve week geleden de Italiaanse Grand Prix op zijn naam. Zijn dominantie was een verrassing, maar het geeft Red Bull ook een goed gevoel. Ze hopen voor de zege te kunnen strijden in Azerbeidzjan, maar volgens Ralf Schumacher gaat dat heel erg lastig worden.

Red Bull worstelde maanden lang met de auto, en zelfs Verstappen was niet in staat om er een topresultaat uit te persen. In Hongarije stelde Verstappen zelfs dat hij dit seizoen geen race meer gaat winnen. Niets bleek echter minder waar, want twee raceweekenden later kwam Verstappen als winnaar over de streep in Monza.

'Bakoe is een soort Monaco'

De zege van Verstappen in Monza gaf Red Bull een boost, en ze willen ook voor succes gaan in Bakoe. Oud-coureur Ralf Schumacher is daar iets minder zeker van. In de podcast Backstage Boxengasse spreekt hij zich uit: "Nou ja, Bakoe is een soort Monaco, maar dan snel. Je kan daar inhalen, al moet je daar wel een beetje mee oppassen. Bepaalde bochten, of de afstanden tussen beide vangrails aan beide kanten, zijn wat smaller dan normaal. Dat is vooral zo in het oude deel van de stad."

"Er is verder ook gewoon weinig grip. Dat is daar altijd al een beetje een probleem geweest. Dat geldt overigens ook voor het team van McLaren."

Wie maakt er kans?

Schumacher twijfelt aan de kansen van Red Bull in Azerbeidzjan: "Het is allemaal nog niet zeker. Denk aan het opbouwen van de grip, over de kerbstones, wat ook weer een thema gaat worden." Dat kan voor iedereen lastig worden: "De kerbs en de hobbels, dat zal ook voor Verstappen in de Red Bull weer een dingetje worden. Dat zal toch lastig worden, ook wat de aerodynamica betreft. Dat maakt dat soort circuits niet makkelijker voor hen."

Schumacher verwacht een leuke race: "Alles zal vast door elkaar worden gehusseld. Ik denk namelijk dat ook Ferrari een heel erg grote kans zal maken."