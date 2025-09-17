user icon
Ook Wolff snapt McLaren niet: "Wisselen ze dan ook om?"
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 17:22
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

De Grand Prix van Monza werd gewonnen door Max Verstappen, maar één moment bleef de gemoederen bezighouden: de positiewissel tussen Lando Norris en Oscar Piastri. McLaren greep tijdens de race in met een teamorder en dat zorgde voor discussie, zowel bij de fans als in de paddock.

Norris verloor zijn tweede plaats na de pitstops door een fout van het team. Daardoor kwam Piastri plots voor zijn teamgenoot terecht. McLaren besloot vervolgens de volgorde van vóór de pitstops te herstellen en liet Norris weer terugkeren naar P2. Dit had te maken met de race in Hongarije vorig seizoen. Daar gaf Norris de overwinning uit handen aan Piastri. Ook toen leverde dat McLaren een hoop kritiek op. 

Wolff zet vraagtekens bij McLaren

Ook Toto Wolff, teambaas van Mercedes en ervaringsdeskundige als het gaat om strijdende teamgenoten, liet zijn mening horen. “Er is geen goed of fout, maar ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Je hebt nu een precedent geschapen dat lastig te doorbreken is. Stel dat het team nog een fout maakt zonder pitstop… wisselen ze dan opnieuw van positie?” aldus de Oostenrijker tegenover de internationale media.

Tegelijkertijd toonde Wolff begrip voor de beslissing van McLaren. “Het is moeilijk om een coureur te laten lijden onder een fout van het team. Aan de andere kant is het ook niet juist dat een rijder punten verliest aan zijn teamgenoot door zo’n misser. Tegen het einde van het seizoen, wanneer de druk verder oploopt, zullen we zien of dit de juiste aanpak was.”

Met die woorden legt Wolff de vinger op de zere plek. Teamorders kunnen bedoeld zijn om rechtvaardigheid te creëren, maar in een titelstrijd schuilt er altijd gevaar. McLaren balanceert daarmee op een dunne lijn: coureurs tevreden houden, zonder zichzelf in de problemen te brengen. Wolff, die eerder bij Mercedes te maken had met Nico Rosberg en Lewis Hamilton die elkaar het vuur aan de schenen legde, spreekt ongetwijfeld uit ervaring. 

Erik FW34

Posts: 3.730

Op zoek naar aandacht en vooral plusjes @Larry Perkins?
Je kunt het ook gewoon overslaan en niet reageren hoor...

  • 5
  • 17 sep 2025 - 19:22
Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.939

    Ah, Zak Brown heeft de helm van Piastri weer onder zijn polo verstopt.
    Dan moet Oscar er naar zoeken en kan Lando ondertussen een flinke voorsprong nemen...

    (je moet het kunnen zien om er achter te komen)

    • + 1
    • 17 sep 2025 - 17:51
    • Erik FW34

      Posts: 3.730

      Op zoek naar aandacht en vooral plusjes @Larry Perkins?
      Je kunt het ook gewoon overslaan en niet reageren hoor...

      • + 5
      • 17 sep 2025 - 19:22
    • Larry Perkins

      Posts: 59.939

      Dat had gekund, maar ik mag mijn pareltjes graag delen...

      • + 1
      • 17 sep 2025 - 19:33
    • Erik FW34

      Posts: 3.730

      Voor de plusjes toch ;-)

      • + 2
      • 17 sep 2025 - 19:37
  • Larry Perkins

    Posts: 59.939

    Vooraf: Ben serieus blij met de nieuwe schrijvert, zijn bijdragen zijn veel beter leesbaar en logisch opgebouwd.

    Met de opmerking "McLaren balanceert daarmee op een dunne lijn: coureurs tevreden houden, zonder zichzelf in de problemen te brengen," ben ik het deels eens en deels niet.

    Ja het kan McLaren in de problemen brengen voor wat de kritiek in de media en van fans betreft (of ze moeten die kritiek gewoon van zich af laten glijden, wat m.i. de bedoeling is).
    Nee, het brengt McLaren niet in de problemen want beide titels halen zij toch wel binnen.

    • + 1
    • 17 sep 2025 - 18:19

