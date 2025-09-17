user icon
F1-legende achterhaalt oorzaak van groot Red Bull-probleem
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 07:36
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

Jacques Villeneuve heeft een theorie over de situatie bij Red Bull Racing. Al jarenlang is het tweede stoeltje bij Red Bull 'vervloekt'. Villeneuve stelt dat hij wel eet hoe dan komt. Hij heeft een verklaring voor iedere coureur die gefaald is bij Red Bull. 

Volgens Villeneuve waren Sergio Pérez, Alexander Albon en Pierre Gasly alle drie niet geschikt om een verschillende reden. De coureurs hebben het allemaal niet gehaald bij Red Bull Racing. Villeneuve legt uit waarom. 

Verschillende redenen van falen

"Ik denk dat ze er niet klaar voor waren toen ze Pierre Gasly en Alex Albon inbrachten", zei Villeneuve op Sky Sports F1. "Ze hadden nog een half seizoen als rookie nodig om op snelheid te komen, en die kregen ze niet. Die twee coureurs zijn nu beter dan toen ze bij Red Bull zaten."

"Max is een ouderwetse coureur, en er zijn er niet veel meer zoals hij. Vroeger waren er meer. Er zijn er niet veel meer zoals Max. Het is dus niet makkelijk om een ​​andere coureur te vinden die met het team wil samenwerken, aan de auto wil werken om hem de zijne te maken en het team vooruit te helpen."

'Dit is het verschil met een coureur die goed genoeg is'

"Een coureur die goed genoeg is, zal er zo dichtbij kunnen komen dat [het team] denkt: 'oké, misschien zijn zijn opmerkingen wel de moeite waard'. Maar sommige coureurs, en dat zijn er veel, komen gewoon binnen en weten niet hoe ze met een afstelling moeten werken. Ze zeggen gewoon: 'oh ja, ik heb een beetje onderstuur.' Oké, nou, waarom? Wat gebeurt er? Wat voel je op de grond? Ze hebben geen idee."

"Ze zeggen gewoon: 'Oké, als Max dit doet, doe ik hetzelfde.' Dat helpt niet. Gedurende het seizoen raken ze steeds verder van de concurrentie verwijderd. Sergio Pérez was op zijn hoogtepunt of was al op plateau, hij zou niet beter worden, maar hij was nooit een wereldkampioen.

Reacties (10)

  • snailer

    Posts: 29.700

    Speculatie.... maar sommige redenaties zijn wel meer dan logisch.

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 08:15
    • Hemex

      Posts: 1.333

      Nee, zo werkt logica niet. Het is logisch of het is niet logisch. Een beetje logisch is net zo onlogisch als een beetje zwanger. En meer dan zwanger kan dus ook niet.

      • + 0
      • 17 sep 2025 - 08:31
    • Damon Hill

      Posts: 19.317

      @Hemex,
      Klopt. Net zoals dat je niet meer dan 100% uit een auto kan halen. Soms zeggen mensen: "Max haalt meer uit de auto dan erin zit." Nee, dat kan dus niet. Max haalt er 100% uit terwijl anderen waarschijnlijk niet eens 90% van de potentie benutten.

      • + 0
      • 17 sep 2025 - 09:37
    • Paulie

      Posts: 4.470

      je kunt beter meer uit je portemonnee halen dan erin zit

      • + 0
      • 17 sep 2025 - 09:56
    • snailer

      Posts: 29.700

      In dit geval is het wel een beetje. Het is ten eerste spreektaal. EN ik ben het niet eens met alle redenaties van Villeneuve.

      • + 0
      • 17 sep 2025 - 10:19
    • snailer

      Posts: 29.700

      "World Athletics Championships Tokyo 2025 Live"

      Dit was vroeger moeilijker dan tegenwoordig.

      • + 0
      • 17 sep 2025 - 10:20
    • snailer

      Posts: 29.700

      Ik denk ik gooi er ook effe onzin uit.

      • + 0
      • 17 sep 2025 - 10:21
    • Larry Perkins

      Posts: 59.906

      Heb jij nog een portemonnee @Paulie?
      Dat is zooo 2022...

      • + 0
      • 17 sep 2025 - 10:23
    • da_bartman

      Posts: 6.095

      Als de norm is dat echt iedereen maar 90% uit een auto kan halen. Kennelijk is het dan vrijwel onmogelijk om die laatste 10% te behalen. Ik denk dat het dan vrij normaal is om dat wat iedereen uit die auto kan halen als 100% te benoemen. Als dan de uitzondering op de regel komt , kun je dan met een gerust hart zeggen dat die uitzondering meer (dan iedereen) uit die auto weet te halen.

      • + 0
      • 17 sep 2025 - 10:25
  • StevenQ

    Posts: 9.719

    Een half seizoen om op snelheid te komen en die kregen ze niet?

    Alex Albon kreeg anderhalf seizoen , in totaal 30 GP's

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 09:28

