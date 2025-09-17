F1-legende achterhaalt oorzaak van groot Red Bull-probleem

Jacques Villeneuve heeft een theorie over de situatie bij Red Bull Racing. Al jarenlang is het tweede stoeltje bij Red Bull 'vervloekt'. Villeneuve stelt dat hij wel eet hoe dan komt. Hij heeft een verklaring voor iedere coureur die gefaald is bij Red Bull.

Volgens Villeneuve waren Sergio Pérez, Alexander Albon en Pierre Gasly alle drie niet geschikt om een verschillende reden. De coureurs hebben het allemaal niet gehaald bij Red Bull Racing. Villeneuve legt uit waarom.

Verschillende redenen van falen

"Ik denk dat ze er niet klaar voor waren toen ze Pierre Gasly en Alex Albon inbrachten", zei Villeneuve op Sky Sports F1. "Ze hadden nog een half seizoen als rookie nodig om op snelheid te komen, en die kregen ze niet. Die twee coureurs zijn nu beter dan toen ze bij Red Bull zaten."

"Max is een ouderwetse coureur, en er zijn er niet veel meer zoals hij. Vroeger waren er meer. Er zijn er niet veel meer zoals Max. Het is dus niet makkelijk om een ​​andere coureur te vinden die met het team wil samenwerken, aan de auto wil werken om hem de zijne te maken en het team vooruit te helpen."

'Dit is het verschil met een coureur die goed genoeg is'

"Een coureur die goed genoeg is, zal er zo dichtbij kunnen komen dat [het team] denkt: 'oké, misschien zijn zijn opmerkingen wel de moeite waard'. Maar sommige coureurs, en dat zijn er veel, komen gewoon binnen en weten niet hoe ze met een afstelling moeten werken. Ze zeggen gewoon: 'oh ja, ik heb een beetje onderstuur.' Oké, nou, waarom? Wat gebeurt er? Wat voel je op de grond? Ze hebben geen idee."

"Ze zeggen gewoon: 'Oké, als Max dit doet, doe ik hetzelfde.' Dat helpt niet. Gedurende het seizoen raken ze steeds verder van de concurrentie verwijderd. Sergio Pérez was op zijn hoogtepunt of was al op plateau, hij zou niet beter worden, maar hij was nooit een wereldkampioen.