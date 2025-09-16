Antonelli in gevaar: "Sainz is altijd beschikbaar voor Mercedes"

Andrea Kimi Antonelli beleeft een lastig debuutseizoen in de Formule 1. De Italiaan laat bij Mercedes wisselvallige resultaten zien, al lijkt hij niet te hoeven vrezen voor zijn toekomst. Ralf Schumacher is niet onder de indruk, en stelt dat Mercedes een belletje moet doen naar Carlos Sainz.

De verwachtingen voor Antonelli waren hoog, maar na een sterke seizoenstart is hij flink teruggevallen. De Italiaan worstelde wekenlang met zijn performance, en zijn achterstand op zijn teamgenoot George Russell groeide. Antonelli is teruggezakt naar de achtste plaats in het wereldkampioenschap en hij heeft 66 WK-punten bij elkaar gereden. Net als Russell heeft Antonelli nog geen nieuwe deal voor 2026 op zak, maar dat lijkt geen problemen op te leveren.

'Nooit een probleem geweest'

De Duitse oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is kritisch op Antonelli. Hij deelt zijn mening bij Formel1.de: "Een rookie voor Mercedes is nooit echt een probleem geweest. In deze fase, het laatste seizoen voor grote wijzigingen in de regels, kun je je dat wel veroorloven."

"Daarnaast is er momenteel niemand op de markt waarvan je zou zeggen: 'Die moeten we absoluut hebben!' De meeste topcoureurs hebben een contract. Bovendien heeft Toto Wolff geen hoge pet op van bijvoorbeeld Valtteri Bottas. Sorry dat ik het zeg, maar anders hadden ze hem wel gehouden."

Gaat Sainz de boel opschudden?

Schumacher ziet een bijzondere situatie: "De kwestie rondom George Russell vind ik best wel verrassend. Misschien komt er nog wel een wending aan, een verklaring voor het lange wachten. Mercedes moet nu wel blij zijn dat ze hem hebben, want een alternatief is er niet echt. Ze zullen het nog één jaartje gaan aankijken om te zien hoe het loopt. Dat gezegd hebbende, denk ik dat Carlos Sainz altijd beschikbaar is voor Mercedes. Er schijnen een paar clausules in zijn contract te staan. Als ik Mercedes was, dan zou ik hem direct bellen."