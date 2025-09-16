user icon
Nordschleife-instructeur onthult nieuwe details over cursist Verstappen

Nordschleife-instructeur onthult nieuwe details over cursist Verstappen
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 14:47
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen nam afgelopen weekend plaats achter het stuur van een Porsche Cayman GT4. Hij nam deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife om de juiste papieren te halen. Op vrijdag volgde hij zijn cursus, en zijn instructeur vond dat in eerste instantie een beetje ongemakkelijk.

Verstappen droomt ervan om met GT3-wagens te racen op de iconische Nürburgring Nordschleife. Om dat doel te bereiken, moet een coureur een heel traject doorlopen. Men moet eerst een cursus volgen, en dan racen met een minder snelle auto. Verstappen voelde zich er niet te groot voor, en meldde zich op de Nordschleife voor een cursusdag. Hij moest een aantal rondjes achter een instructeur aan rijden om de baan te leren kennen.

Ongemakkelijk

Die instructeur was Andreas Gülden. In de Sky-podcast Backstage Boxengasse legde Gülden uit hoe het was om Verstappen te begeleiden: "Max moest natuurlijk zijn licentie halen, voor de Nordschleife. Ik heb hem daarvoor onder mijn hoede genomen, als het ware. Maar aan het begin was het voor mij haast een beetje ongemakkelijk om een viervoudig wereldkampioen Formule 1 op sleeptouw te nemen!"

'Dat zou een grap zijn!'

Alles ging uiteindelijk naar wens. Verstappen nam het zeer serieus, en instructeur Gülden is dan ook vol lof: "Max was heel erg professioneel, en uiteindelijk hebben we alles ook wel een beetje op hem afgestemd. Hem iets uitleggen over de ideale lijn... Dat zou echt een grap zijn! Dat hebben we natuurlijk niet gedaan bij hem. Maar er waren zeker wel onderwerpen waarvan ik wist dat ze hem zouden interesseren."

GT3-debuut aanstaande?

Verstappen werkte op zaterdag de NLS7-race af op de Nordschleife. Samen met zijn simrace-protegé Chris Lulham reed hij in de Porsche Cayman GT4. Ze reden foutloze rondjes, en ze hopen na de Grand Prix van Azerbeidzjan te gaan racen op de Nürburgring in een GT3-bolide.

Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

  • Larry Perkins

    Posts: 59.886

    Oh, schrijven we vandaag "onthult" weer met een t.
    De Nederlandse taal wijzigd zo snel, het isdt gewoon niet bij te houden...

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 15:45

