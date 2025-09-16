user icon
'Red Bull hakt knoop door en wijst nieuwe teamgenoot Verstappen aan'
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 10:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd niet officieel bekend wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull. Toch lijkt het erop dat er achter de schermen al een knoop is doorgehakt, en dat Isack Hadjar promotie gaat krijgen. Zijn opvolger bij Racing Bulls lijkt ook al klaar te staan, en dit zet Yuki Tsunoda en Liam Lawson onder druk.

Met Red Bull Racing en Racing Bulls beschikt het Red Bull-concern over twee teams in de Formule 1. Voor volgend jaar is het alleen zeker dat Max Verstappen een zitje heeft, terwijl er nog veel vraagtekens bestaan over de andere drie zitjes. Het gonst al weken van de geruchten, en de situatie lijkt vooral goed uit te pakken voor Isack Hadjar.

Publiek geheim

De jonge Fransman is goed bezig in zijn debuutseizoen bij Racing Bulls. Hij laat sterke prestaties zien, en stond in Zandvoort voor het eerst op het podium. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport is het een publiek geheim dat Hadjar volgend jaar de teamgenoot van Verstappen wordt. Dat zou betekenen dat Red Bull Tsunoda aan de kant schuift, en Verstappen voor de derde keer in anderhalf jaar tijd een nieuwe teamgenoot krijgt.

Nieuwe naam bij Racing Bulls

Auto, Motor und Sport stelt dat het vrijwel zeker is dat Red Bull-talent Arvid Lindblad volgend jaar gaat debuteren in de Formule 1. De 18-jarige Brit zou dan een stoeltje krijgen bij Racing Bulls, maar het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot wordt. Als dit werkelijkheid wordt, dan moeten Tsunoda en Liam Lawson gaan strijden om het laatste zitje.

Geen haast

Volgens AMuS wil de top van Red Bull niet gaan haasten. Ze zouden de tijd willen nemen, en dat betekent dat Tsunoda en Lawson de kans krijgen om zich te bewijzen. Tsunoda moet dichterbij Verstappen blijven, terwijl hij ook een goede band heeft met teambaas Laurent Mekies. AMuS stelt dan ook dat Tsunoda nu een kleine voorsprong heeft, maar dat de laatste acht races van het seizoen doorslaggevend zijn.

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.308

    Het lijkt er op, we denken, misschien, de geruchten gaan, nog niet zeker, nog niet duidelijk.....tja.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 10:11
    • Beamer

      Posts: 1.794

      zo moeilijk is het ook niet, ze hebben de vier huidige coureurs en ééntje die het aardig doet in de F2. Daar gaan ze uit kiezen.

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 10:13
  • gp

    Posts: 4.890

    Wat een verrassing!

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 10:13
  • snailer

    Posts: 29.679

    Domme keuze als ze het pas volgend jaar doen. Hadjar met er nu in worden gezet. Of het moet Tsunoda blijven.
    Hadjar kan nu nog input geven voor 2026 auto. Als hij volgend jaar komt, dan zal voor het eerst echt de RBR in 2026 een Verstappen auto zijn

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 10:23
  • dumdumdum

    Posts: 2.668

    Lindblad is een leuke coureur, maar hij is echt nog niet klaar voor de F1. RedBull neemt graag risico's, maar Lindblad is echt nog te roekeloos. Veel te vaak betrokken bij onnodige incidenten. Maar als ze hem er toch in gaan zetten, dan naast Lawson. Tsunoda is klaar na dit seizoen.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 10:57

