GP van Qatar in gevaar? Formule 1-CEO geeft antwoord

De gespannen situatie in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat er twijfel bestaat over het doorgaan van de Grand Prix van Qatar. Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt men zich nog geen zorgen, maar houden ze de situatie wel goed in de gaten.

De Grand Prix van Qatar staat voor 30 november op de F1-kalender. Het is de op één na laatste race van het seizoen, maar in de afgelopen weken ontstond er twijfel over het doorgaan van de race. Een Israëlische aanval op Hamas-functionarissen in de Qatarese hoofdstad Doha zorgden voor twijfel over de veiligheid. Doha ligt vlakbij Losail, waar de Grand Prix wordt georganiseerd. Alhoewel het nog maanden duurt voordat de Formule 1 afreist naar Qatar, vragen veel mensen zich af of dit wel een goed idee is.

'Heel erg tragisch'

Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt zich minder zorgen, zo laat hij weten in een interview met The Observer: "Het is heel tragisch, heel lastig. We monitoren de situatie, maar we bevinden ons nog niet in een situatie waarin we zeggen dat we ons zorgen maken over het doorgaan van de sport. We hebben de hoop dat de sport positiviteit brengt."

Rol op het wereldtoneel

Voor Domenicali is dat laatste zeer belangrijk. De Italiaan ziet graag dat de sport voor een positievere situatie op het wereldtoneel zorgt. In hetzelfde interview legt hij het uit: "We zijn de enige wereldwijde sport die elk jaar de wereld rondtrekt, en daar ontmoetingen heeft met premiers, met koningen, met iedereen, met de mannen van de top die daar worden vertegenwoordigd."

Domenicali klinkt heel vastberaden: "Het is dus mijn hoop dat we door de Formule 1 ook over het grotere plaatje kunnen gaan praten. Dat willen we op een bepaalde manier waardoor de sport de wereld waarin we leven op één lijn kunnen krijgen."