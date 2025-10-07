user icon
Domenicali: "Jonge fans geven niets om Monaco of Spa"
  Gepubliceerd op 07 okt 2025 15:24
  • comments 11
  Door: Jesse Jansen

Volgens F1-CEO Stefano Domenicali hechten de nieuwe generatie Formule 1-fans geen waarde aan klassieke circuits als Monaco en Spa-Francorchamps. Zou dit het einde betekenen voor de klassieke circuits?

Steeds meer klassiekers verdwijnen van de F1-kalender. Zo zijn de Hockeheimring en de Nürburgring al verdwenen. Ook circuits als Imola en Zandvoort zijn binnenkort niet meer te zien. Op Imola is de laatste race voorlopig al gereden. 

'Er is weinig interesse'

"De investeringsniveaus zijn totaal anders dan vroeger", zei hij tegenover de Italiaanse podcast Passa dal BSMT. "Sinds mijn komst in 2020-2021 is de concurrentie veel agressiever geworden. Alleen emotionele waarde is niet genoeg. Als een Grand Prix historische waarde heeft, is dat mooi meegenomen, maar het is niet genoeg. Voor veel jonge fans maakt het geen verschil of er in Monaco of Las Vegas wordt geracet."

"Voor ons is geschiedenis geen fundamenteel element. Het moet ondersteund worden door investeringen in infrastructuur en fans, want tickets zijn duur en de kalender kan niet blijven groeien", zegt Domenicali. 

Circuits verdwijnen van de kalender

Sinds de overname van Liberty Media in 2017 zijn er al heel wat circuits van de kalender verdwenen. De Hockenheimring, Nürburgring, Paul Ricard en Imola zijn al van de kalender verdwenen en vervangen door Grands Prix als Qatar, Las Vegas en Miami. Volgens Domenicali ligt dit vooral aan de interesse van de fans. Steeds meer landen willen een plekje op de grid, zoals Rwanda en Zuid-Afrika. 

Silverstone is veranderd in een festivalterrein en Monaco heeft privileges verloren rondom reclame en tv-regie tijdens de onderhandelingen van een nieuw contract. In de afgelopen tien jaar zijn er meerdere Grands Prix verloren gegaan: de Grand Prix van Maleisië, Duitsland, Rusland, Frankrijk, Portugal en Imola. Ook Turkije heeft in de tussentijd tijdelijk op de kalender gestaan, maar verloor al snel haar plekje. Toegevoegd zijn Azerbeidzjan, Qatar, Miami, Las Vegas en vanaf volgend jaar Madrid.

Ronnie Peterson

Posts: 177

Mooie samenvatting die precies aantoont hoe F1 de verkeerde kant op gaat.
Althans, verkeerd, iig niet de kant op die ik prefereer.

  • 3
  • 7 okt 2025 - 15:32
F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Ronnie Peterson

    Posts: 177

    Mooie samenvatting die precies aantoont hoe F1 de verkeerde kant op gaat.
    Althans, verkeerd, iig niet de kant op die ik prefereer.

    • + 3
    • 7 okt 2025 - 15:32
    • Larry Perkins

      Posts: 60.460

      Stel voor om Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, samen met die kl*te rotjeugd in een vliegtuig naar de Bermudadriehoek te sturen. Dat zal ze leren!

      • + 1
      • 7 okt 2025 - 15:56
  • OrangeArrows

    Posts: 3.278

    Ik vind mijzelf nog jong en ben het niet met hem eens. Hij gebruikt het puur als commercieel argument om meer races te organiseren in vage landen tegen de hoogste bieder ten koste van Europese races.

    • + 2
    • 7 okt 2025 - 15:37
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.769

    Juist de jonge fans vinden glamour en luxe leuk en Monaco is precies de plaats voor al die TikTok/Insta fotosessies. Spa kan ik me voorstellen maar het is mijn favoriet!

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 15:39
    • Kubica

      Posts: 5.615

      Ik vind Spa een geweldig circuit, maar niet om een GP te bezoeken. Te hoge toegangsprijs voor een te laag aantal rondes. Monaco ook een keer bezocht (dit jaar) en was meer om het feit dat het Monaco was. Ik mis de duitse GP eigenlijk wel

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 15:45
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.769

      Persoonlijk zou ik deze circuits nooit vervangen:
      Spa
      Interlagos
      COTA
      Canada
      Maleisië
      Misschien Mexcio
      Istanbul
      Monaco en Silverstone alleen vanwege hun historie

      De rest is niet echt een must

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 15:55
  • dutchiceman

    Posts: 5.445

    Dat zal wel zo zijn.

    Maar de interesse in die zandbak troep zit helemaal niemand op te wachten.
    Dus wat willen ze?

    • + 2
    • 7 okt 2025 - 15:40
  • jd2000

    Posts: 7.336

    Dus als jonge fans het niet interesseert dan maakt het niet uit? De belachelijke dure tickets worden vooral opgehoest door de mensen van middelbare leeftijd. Als die mensen nou eens zouden besluiten om 1 seizoen niet te komen en niet te kijken dan is de F1 ten dode opgeschreven. Wat een moron!

    • + 2
    • 7 okt 2025 - 15:42
  • snailer

    Posts: 30.054

    Sommige oude fans geven ook niets om Monaco. Maar Spa daar en tegen....

    Deze oud fan geeft niets om Monaco. Maar dus wel om Spa.

    Het wordt misschien anders als de auto's licht zijn en kleinder. Dan is er mogelijk wel in te halen. Heb nog in 2015 Verstappen in zien halen op Monaco. Helaas werd zijn opmars gestuit door een brake test van Grossjean en door Verstappens onervarenheid als 17 jarige.

    Maar inhalen is er al heel lang niet meer bij. Tenzij soms in de regen. Kan me nog Gasly herinneren recent.

    De F1 is eigenlijk al lang verziekt door een veel te grote hoeveelheid betuttelende regels. Alles om F1 aantrekkelijker te maken. Uiteindelijk werkt dat voor de spanning altijd averechts.

    • + 1
    • 7 okt 2025 - 15:45
    • snailer

      Posts: 30.054

      kleinder.... Nou. Lees er maar overheen. Of niet.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 15:46
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.769

      Snailer
      Mooiste en technisch een van de moeilijkste (ook zonder DRS) voor mij is hoe Button door Schumacher werd ingehaald in 2006 in Monaco. Dat was een clean piece of art.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 15:59

