Domenicali: "Jonge fans geven niets om Monaco of Spa"

Volgens F1-CEO Stefano Domenicali hechten de nieuwe generatie Formule 1-fans geen waarde aan klassieke circuits als Monaco en Spa-Francorchamps. Zou dit het einde betekenen voor de klassieke circuits?

Steeds meer klassiekers verdwijnen van de F1-kalender. Zo zijn de Hockeheimring en de Nürburgring al verdwenen. Ook circuits als Imola en Zandvoort zijn binnenkort niet meer te zien. Op Imola is de laatste race voorlopig al gereden.

'Er is weinig interesse'

"De investeringsniveaus zijn totaal anders dan vroeger", zei hij tegenover de Italiaanse podcast Passa dal BSMT. "Sinds mijn komst in 2020-2021 is de concurrentie veel agressiever geworden. Alleen emotionele waarde is niet genoeg. Als een Grand Prix historische waarde heeft, is dat mooi meegenomen, maar het is niet genoeg. Voor veel jonge fans maakt het geen verschil of er in Monaco of Las Vegas wordt geracet."

"Voor ons is geschiedenis geen fundamenteel element. Het moet ondersteund worden door investeringen in infrastructuur en fans, want tickets zijn duur en de kalender kan niet blijven groeien", zegt Domenicali.

Circuits verdwijnen van de kalender

Sinds de overname van Liberty Media in 2017 zijn er al heel wat circuits van de kalender verdwenen. De Hockenheimring, Nürburgring, Paul Ricard en Imola zijn al van de kalender verdwenen en vervangen door Grands Prix als Qatar, Las Vegas en Miami. Volgens Domenicali ligt dit vooral aan de interesse van de fans. Steeds meer landen willen een plekje op de grid, zoals Rwanda en Zuid-Afrika.

Silverstone is veranderd in een festivalterrein en Monaco heeft privileges verloren rondom reclame en tv-regie tijdens de onderhandelingen van een nieuw contract. In de afgelopen tien jaar zijn er meerdere Grands Prix verloren gegaan: de Grand Prix van Maleisië, Duitsland, Rusland, Frankrijk, Portugal en Imola. Ook Turkije heeft in de tussentijd tijdelijk op de kalender gestaan, maar verloor al snel haar plekje. Toegevoegd zijn Azerbeidzjan, Qatar, Miami, Las Vegas en vanaf volgend jaar Madrid.