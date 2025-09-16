user icon
icon

Cadillac deelt belangrijke update: "Er is goed nieuws"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Cadillac deelt belangrijke update: "Er is goed nieuws"
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 18:09
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Cadillac F1 stapt volgend seizoen in bij de koningsklasse van de motorsport. Cadillac heeft onlangs zijn coureurs aangekondigd. Valtteri Bottas en Sergio Pérez gaan komend seizoen voor het nieuwe team rijden. Ook Colton Herta is aangekondigd. Hij wordt reservecoureur. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon heeft een update gegeven over de auto. 

Cadillac stapt volgend seizoen in als Cadillac F1 Team. Het team gaat rijden met Ferrari-motoren. Lowdon heeft op de officiële website van de Formule 1 een update gegeven over de nieuwe auto. 

Meer over Cadillac Jos Verstappen rekent keihard af met papa Pérez: "Wat een sukkel is dat!"

Jos Verstappen rekent keihard af met papa Pérez: "Wat een sukkel is dat!"

5 sep
 Opvallend: Vrouw die Horner beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag, keert terug in F1

Opvallend: Vrouw die Horner beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag, keert terug in F1

5 sep

Elfde team op de grid

Cadillac gaat het elfde team worden. De laatste keer dat er elf teams op de grid stonden was in 2016. Toen kwam Haas in de Formule 1, ook een Amerikaans team. In 2017 verliet Manor de Formule 1. Cadillac krijgt evenveel windtunnel uren als de nummer tien in het huidige wereldkampioenschap. Momenteel is Alpine het tiende team op de grid. 

"Het goede nieuws is dat de nieuwe auto goed vordert", zegt Lowdon tegenover Formula1.com. "Het ligt op schema. We zijn momenteel bezig met het opbouwen van de eerste twee racechassis. Een tijd geleden hebben we al een prototype-chassis gebouwd en dat hebben we gebruikt om alle homologatietests van de FIA uit te voeren."

Zware tests aan de gang

"Er zijn behoorlijk zware druktolerantietests en ook de nogal spectaculaire crashtests, wat best ingrijpende proeven zijn. We hebben het prototype al gebouwd en zijn door al die tests heen gekomen. We zijn waarschijnlijk het eerste team dat dat gedaan heeft, want de andere teams kunnen nog leren van hun auto's uit 2024 en 2025. We wilden dit doen om vertrouwen te krijgen dat wanneer we de daadwerkelijke racechassis bouwen, we een hoge mate van zekerheid hebben dat we de homologatietests zullen doorstaan. Maar nu zijn we bezig met het opbouwen van de echte racechassis en alles ligt op schema. Het is geweldig om te zien."

Volgend seizoen keren Valtteri Bottas en Sergio Pérez terug in de Formule 1. De twee veteranen zijn beide een seizoen ertussenuit geweest. Vorig seizoen eindigde Bottas als laatste met nul punten en Sergio Pérez als achtste met 152 punten.

F1 Nieuws Cadillac

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.898

    Heb ook geweldig nieuws!

    Mijn Pasta Bolognese was precies op tijd klaar, was heerlijk met geraspte kaas en wat chilivlokken om het spicy te maken en een frisse Pinot Grigio. Zit nu aan de cappuccino, heerlijk!

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 18:14

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar