Cadillac deelt belangrijke update: "Er is goed nieuws"

Cadillac F1 stapt volgend seizoen in bij de koningsklasse van de motorsport. Cadillac heeft onlangs zijn coureurs aangekondigd. Valtteri Bottas en Sergio Pérez gaan komend seizoen voor het nieuwe team rijden. Ook Colton Herta is aangekondigd. Hij wordt reservecoureur. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon heeft een update gegeven over de auto.

Cadillac stapt volgend seizoen in als Cadillac F1 Team. Het team gaat rijden met Ferrari-motoren. Lowdon heeft op de officiële website van de Formule 1 een update gegeven over de nieuwe auto.

Elfde team op de grid

Cadillac gaat het elfde team worden. De laatste keer dat er elf teams op de grid stonden was in 2016. Toen kwam Haas in de Formule 1, ook een Amerikaans team. In 2017 verliet Manor de Formule 1. Cadillac krijgt evenveel windtunnel uren als de nummer tien in het huidige wereldkampioenschap. Momenteel is Alpine het tiende team op de grid.

"Het goede nieuws is dat de nieuwe auto goed vordert", zegt Lowdon tegenover Formula1.com. "Het ligt op schema. We zijn momenteel bezig met het opbouwen van de eerste twee racechassis. Een tijd geleden hebben we al een prototype-chassis gebouwd en dat hebben we gebruikt om alle homologatietests van de FIA uit te voeren."

Zware tests aan de gang

"Er zijn behoorlijk zware druktolerantietests en ook de nogal spectaculaire crashtests, wat best ingrijpende proeven zijn. We hebben het prototype al gebouwd en zijn door al die tests heen gekomen. We zijn waarschijnlijk het eerste team dat dat gedaan heeft, want de andere teams kunnen nog leren van hun auto's uit 2024 en 2025. We wilden dit doen om vertrouwen te krijgen dat wanneer we de daadwerkelijke racechassis bouwen, we een hoge mate van zekerheid hebben dat we de homologatietests zullen doorstaan. Maar nu zijn we bezig met het opbouwen van de echte racechassis en alles ligt op schema. Het is geweldig om te zien."

Volgend seizoen keren Valtteri Bottas en Sergio Pérez terug in de Formule 1. De twee veteranen zijn beide een seizoen ertussenuit geweest. Vorig seizoen eindigde Bottas als laatste met nul punten en Sergio Pérez als achtste met 152 punten.