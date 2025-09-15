De spanning en sensatie in de Formule 1 lopen steeds verder op. Oscar Piastri en Lando Norris gaan dit jaar bij McLaren onderling uitmaken wie als eerste van de twee wereldkampioen wordt. De Australiër bevestigde onlangs dat hij na de Grand Prix van Italië een gesprek heeft gehad met zijn teamgenoot.

Piastri kwam dit seizoen als een komeet binnen in de Formule 1. Vorig jaar beschikte McLaren al een groot deel van het jaar over een van de beste auto’s, maar toen kon Norris net niet opboksen tegen de superieure Max Verstappen. Piastri won in 2024 al twee races en lijkt dit jaar af te stevenen op zijn eerste wereldtitel. De Australiër heeft momenteel een voorsprong van 31 punten op Norris in het kampioenschap.

McLaren onder vuur na Italiaanse GP

Hoewel Verstappen en Red Bull Racing de race op Monza wisten te winnen, draaiden de meeste discussies na afloop om McLaren. Het team liet Norris en Piastri lang doorrijden in de eerste stint – in de hoop op een safety car – maar de pitstop van Norris liep mis. Daardoor kwam Piastri, die derde lag, vóór zijn teamgenoot terecht. McLaren vroeg hem vervolgens om zijn tweede plaats terug te geven aan Norris, en dat deed hij.

Piastri bevestigt gesprek met Norris

Piastri bevestigde inmiddels dat het incident intern besproken is. “We hebben deze week heel goede gesprekken gevoerd over wat er is gebeurd en wat er duidelijker en beter kan. Dat is altijd een leerproces, denk ik. Maar ja, uiteindelijk weet ik dat het team mijn beste belangen voor ogen heeft,” zei hij tegen ESPN. “En uiteindelijk wil ik dat beschermen, want ik kan mijn eigen succes niet behalen zonder dat het team ook succesvol is. Dus dat beschermen is heel belangrijk voor mij.”

Op de vraag of Piastri – met het oog op zijn mogelijke wereldtitel – harder of meedogenlozer gaat rijden tegenover Norris, reageerde hij koel: “Niet ten koste van toekomstig succes. Zeker niet.” De 24-jarige lijkt zijn rijstijl dus niet te gaan veranderen in de resterende races.

Komend weekend wordt het titelduel hervat in de straten van Bakoe, waar de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Piastri wist daar vorig seizoen te winnen na een rondenlang gevecht met Charles Leclerc van Ferrari.