Verstappen-gekte op de Nürburgring: Nordschleife-debuut trekt miljoenenpubliek

Max Verstappen stond afgelopen weekend in het middelpunt van de aandacht toen hij debuteerde op de Nürburgring Nordschleife. Verstappens race in de Porsche Cayman GT4 was hét onderwerp van gesprek, en nu blijkt ook dat zijn deelname aan de NLS een miljoenenpubliek heeft getrokken.

Verstappen droomt ervan om in zijn GT3-bolides te racen op de iconische Nordschleife. Een coureur mag echter pas op de Ring rijden als hij of zij over de juiste papieren beschikt. Voor veel grote namen vormde dit een te grote hindernis, maar niet voor Verstappen. Hij doorliep op vrijdag een cursus, reed een paar trainingsrondje en racete op zaterdag in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4 om zijn Permit A te halen.

Verstappen werkte een foutloze stint af en mag nu gaan racen met GT3-bolides. Verstappens Nürburgring-debuut trok enorm veel aandacht. In de autosportwereld ging het nergens anders over, en de organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie moest zelfs extra tribunes openen.

Hoeveel mensen keken naar de streams?

De NLS 7-race waar Verstappen aan deelnam was een echte publiekstrekker. Op zaterdag was de race via meerdere livestreams op YouTube te volgen. De streams op het officiële account van de Nürburgring waren in trek, want in totaal keken er via de Engelstalige stream 422.000 mensen en via de Duitstalige stream 356.000 mensen naar de race. De races op zondag werden veel minder bekeken, de Engelstalige stream trok bijvoorbeeld slechts 58.000 kijkers.

Miljoenenpubliek

De streams op het YouTube-kanaal van Auto Addiction trokken nog meer kijkers. De Duitstalige stream trok hier 523.000 kijkers, terwijl er naar de Engelstalige stream 1,4 miljoen mensen keken. De streams van de NLS 8-race trokken op dit kanaal ook veel minder kijkers. De Duitstalige stream bleef haken op 230.000 kijkers, terwijl de Engelstalige stream op zondag slechts 213.000 kijkers trok.

In Duitsland wrijven ze zich al in hun handen, want Verstappen zal na de Grand Prix van Azerbeidzjan waarschijnlijk zijn GT3-debuut op de Nordschleife gaan maken.