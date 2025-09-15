user icon
Hoe moet McLaren verder met Norris en Piastri? "Dit kan niet in autosport"

Hoe moet McLaren verder met Norris en Piastri? "Dit kan niet in autosport"
  Gepubliceerd op 15 sep 2025 08:48
  comments 2
  Door: Jeroen Immink

Jolyon Palmer ziet McLaren worstelen met een cruciale vraag: wanneer is het verantwoord om teamorders te gebruiken? Het incident tijdens de Grand Prix van Italië op Monza, waar de Britse renstal ingreep tussen Oscar Piastri en Lando Norris, zorgde voor flink wat ophef onder fans.

De situatie ontstond na de pitstops op Monza. Tijdens die race in Italië, waar Max Verstappen wist te winnen, haalde McLaren Piastri als eerste naar binnen, waardoor Norris – die tot dat moment voor de Australiër reed – met een tragere stop terugviel achter zijn teamgenoot. Piastri profiteerde, terwijl Norris liefst 5,9 seconden stil stond tegenover slechts 1,9 seconde bij Piastri. Daarmee was de onderlinge volgorde in één klap omgedraaid.

Fans halen uit naar McLaren

In plaats van de coureurs het onderling te laten uitvechten, greep de pitmuur in. Piastri kreeg de opdracht Norris voorbij te laten, wat na wat tegenstribbelen ook gebeurde. Dit had te maken met de race in Hongarije in 2024, waar Norris de overwinning aan Piastri gaf. Voor veel fans voelde dit kunstmatig: de strijd op de baan werd plots beslist door de strategie van het team.

Palmer snapt weinig van McLaren

Palmer noemt het een glibberig pad. “Dit leek een overhaaste poging om alles eerlijk te houden, terwijl dat in de autosport nu eenmaal niet kan,” schreef hij in zijn column voor F1.com. Volgens hem ligt er nu een fundamentele kwestie bij McLaren. “Wat als ze eerste en tweede lagen? Zouden ze Oscar dan ook hebben gevraagd de overwinning op te geven? En wat gebeurt er als dit in Abu Dhabi gebeurt, wanneer de titel op het spel staat?”

De oud-coureur wijst erop dat pech simpelweg onderdeel is van de sport. Norris viel in Zandvoort nog uit en dat kon het team ook niet rechtzetten. Door deze beslissing voelt het volgens Palmer alsof de uitslag ‘klinisch’ werd bepaald door de pitmuur – en niet door de coureurs zelf.

Reacties (2)

  Pietje Bell

    Posts: 30.937

    Je hoort steeds meer geluiden van mensen die het niet eens zijn met hoe het team
    gehandeld heeft, maar uiteindelijk zal de beste boven komen drijven. We gaan het zien.

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 09:14
  k.w

    Posts: 1.146

    Oscar zal dit ongetwijfeld nog wel terug vragen . Nu ging het om 2de of 3de plaats . maar wat als het om 1ste of 2de plaats gaat en Piastri roept het team aan voor zijn weder dienst . Dan gaat het om meer punten verschil ..EN een overwinning .

    • + 0
    15 sep 2025 - 09:20

