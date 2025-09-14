Max Verstappen maakte deze week opnieuw de tongen los in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing won de Grand Prix van Italië op Monza met een ruime voorsprong op Lando Norris en Oscar Piastri. Ook voormalig F1-teambaas Guenther Steiner is lyrisch over de prestatie van de Nederlander.

Voor het eerst in lange tijd wist Verstappen weer volledig te domineren tijdens een Grand Prix. Op Monza – waar met weinig downforce wordt gereden – was hij oppermachtig ten opzichte van de McLarens. Na afloop van de race kwam bovendien naar buiten dat Verstappen, tegen de adviezen van zijn engineers in, met een eigen afstelling had gereden. Uiteindelijk bleek hij daarmee het gelijk aan zijn zijde te hebben.

Steiner lyrisch over Verstappen

Steiner kwam superlatieven tekort na de overwinning van Verstappen. Volgens de voormalig Haas-teambaas had niet iedere coureur met deze afstelling uit de voeten gekund. “In Monza ben je normaal gesproken sneller met weinig downforce,” aldus de Italiaan in de Red Flags-podcast. “Als je de drag verlaagt, verlies je ook downforce. Ik denk dat hij de aerodynamische afstelling met de laagst mogelijke downforce heeft gekozen. Hij kan dat aan, misschien andere coureurs niet.”

Dit seizoen doet Verstappen niet mee in de strijd om de wereldtitel, omdat McLaren nauwelijks te volgen is. Juist daarom genoot Steiner extra van de race in Italië, waar Verstappen – net als in 2023 en begin 2024 – weer even zijn dominante zelf was. “Dat voelde als de goede oude tijd. Max is terug. Kun je je voorstellen dat hij in een McLaren zou rijden?”

"Het is nog steeds Verstappen's tijdperk"

Ondanks dat Norris en Piastri dit jaar waarschijnlijk gaan uitmaken wie er wereldkampioen wordt, is Steiner ervan overtuigd dat de Formule 1 nog steeds in het teken staat van Verstappen. “Hij is van een andere planeet. Eens in de zoveel tijd verschijnt er zo’n talent. Elk decennium kent zijn kampioen en dit is duidelijk zijn periode. Dit is zijn moment. Voor hem was het Lewis Hamilton, daarvoor Michael Schumacher. Maar nu beheerst Max deze generatie.”