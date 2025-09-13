user icon
icon

Verstappen ziet droom in vervulling gaan: "Blij dat het soepel is verlopen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen ziet droom in vervulling gaan: "Blij dat het soepel is verlopen"
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 19:46
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Het was even onduidelijk, maar nu is het officieel: Max Verstappen heeft de juiste permit voor de Nürburgring Nordschleife gehaald. De Nederlander nam vandaag deel aan de NLS7 van de Nürburgring Langstrecken-Serie en zijn veertien rondjes in de Porsche Cayman GT4 waren goed genoeg voor de Permit A.

Verstappen heeft één grote droom: racen in een GT3-auto op de Nürburgring Nordschleife. Om die droom in vervulling te laten gaan moest Verstappen net als elke andere coureur een cursus doorlopen en racen in een langzamere auto. Verstappen respecteerde de procedure en reed vandaag in een Porsche Cayman GT4 van Lionspeed GT. Samen met Chris Lulham kwam Verstappen probleemloos door de race heen.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Missie nu echt geslaagd

Er bestond enige tijd twijfel over, maar de Permit is binnen. In een persbericht reageert Verstappen verheugd: "Ik ben blij dat het soepel verlopen is en dat ik de DMSB Permit Nordschleife heb verkregen. Ik heb me vermaakt, daar dat is hier altijd het geval."

"Het was ook goed om die stints tijdens de race te rijden met verkeer, dus snellere en langzamere auto's. Er was ook een 'code 60' neutralisatie, dubbel geel en de gele vlag. Ik heb zowel in de regen als op een droge baan gereden en daar tussenin. Ik heb ervaren waar meer en minder grip ligt en een start gedaan. Het was fijn om meer ervaring op te doen op dit circuit."

24 uur van de Nürburgring

Verstappen heeft genoten, en laat direct doorschemeren wat zijn doel is: "Er bestaat maar één circuit zoals de Nordschleife. Het is een uitdagend circuit. We hebben vandaag gezien dat het op zo'n lange baan op het ene punt droog kan zijn terwijl het ergens anders nat is. Het asfalt verschilt ook per plek. Dat maakt het lastig om alles aan elkaar te knopen en dat maakt het bijzonder. Hier een 24-uursrace rijden in een GT3-auto zou bijzonder zijn."

Er bestond enige tijd twijfel of Verstappen zijn permit A had gehaald. Hij zou namelijk met twee auto's moeten rijden, maar de zusterauto kampte met problemen. Voor het behalen van zijn permit had dit uiteindelijk dus geen gevolgen.

Snork

Posts: 21.771

Het gaat niet om de vraag of hij kan racen. De procedures bij dit soort races zijn anders, de dynamiek met verschillende raceklasses, dat is niet met F1 te vergelijken. Goed dat daar dus geen onderscheid in gemaakt wordt.

  • 12
  • 13 sep 2025 - 20:59
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.299

    Je hebt er de meeste leut van als alles soepel verloopt.
    Vanmiddag de permit A....en vanavond de boel bij Kelly ff soepel oprekken.

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 19:55
    • Skoda F1

      Posts: 354

      denk niet dat Kelly morgen zo soepel loopt net die opgerekte A..

      • + 2
      • 13 sep 2025 - 20:22
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 269

      @SkodaF1

      Echt grappig...

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 22:01
  • elflitso

    Posts: 1.457

    Mooi! Zonder zijn neus op te trekken naar andere coureurs gewoon mee gedaan aan de regels dat siert hem als viervoudig F1 champ!

    • + 9
    • 13 sep 2025 - 20:28
    • AUDI_F1

      Posts: 3.292

      Inderdaad. Gewoon de regels volgen.
      Maar denk dat deze prestatie bij de meeste coureurs donderdag wel gesteld zal worden of ze dit ook willen doen, en wat ze ervan vinden.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 21:03
    • schwantz34

      Posts: 40.839

      De enige voor wie Max zijn neus optrekt is die glibberige slijmslak van een matennaaier Sjors. Het is dan ook niet zo gek dat die maar één vriend heeft, en die is ook nog eens Ouw, spuuglelijk, en altijd f.cking sjagerijnig!

      • + 6
      • 13 sep 2025 - 21:06
  • Pleen

    Posts: 652

    En toch vind ik het maar waardeloos dat een F1-wereldkampioen een cursusje GT3 moet doorlopen. Wat een onzin! Ik deed het beeld aan en zag Max zo een 20 seconden in beeld waarbij hij door 3 andere auto's werd voorbij gereden. Voor een amateurtje als ik snap ik het wel maar toch niet voor een F1 kampioen, wie dat ook mag zijn? Belachelijk! Ik dacht dat ze aan het kwalificeren waren maar de race was al een uurtje onderweg. Ben meteen wat anders gaan bekijken.

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 20:54
    • Snork

      Posts: 21.771

      Het gaat niet om de vraag of hij kan racen. De procedures bij dit soort races zijn anders, de dynamiek met verschillende raceklasses, dat is niet met F1 te vergelijken. Goed dat daar dus geen onderscheid in gemaakt wordt.

      • + 12
      • 13 sep 2025 - 20:59
    • Patrace

      Posts: 6.229

      @Pleen: het was geen cursus die hij ging doen vandaag. Het was alleen om te laten zien dat je weet hoe je moet racen in een veld met langzamere en snellere deelnemers en waarin je zelf niet één van de snellere deelnemers bent.
      Dus constant inhalen en ingehaald worden, in je spiegels kijken, etc. En dat moet je dan in minimaal 14 ronden laten zien.
      Zoals Snork al aangeeft, dat is heel wat anders dan in de F1.

      Het is wel goed en zelfs leerzaam voor coureurs die normaliter tot de snelsten behoren om ook eens te ervaren hoe het is als je bij lange na niet de snelste bent op de baan. Dit zijn de regels en ik vind het wel mooi dat Max zich daar niet te groot voor voelt en gewoon het hele proces doorloopt.

      • + 3
      • 13 sep 2025 - 22:05
  • AUDI_F1

    Posts: 3.292

    ik begrijp ook dat Verstappen weer naar huis is en dus morgen niet in actie komt. Hebben ze extra trinunes gezet, alleen voor de zaterdag, Wel jammer voor de fans die morgen speciaal voor hem wilden komen kijken.

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 22:16
    • Freek-Willem

      Posts: 6.198

      Het was voor Verstappen nooit de bedoeling om de zondag te rijden. Alleen als het vandaag niet zou lukken was de zondag een terugval scenario. Maar je hebt wel gelijk dat dit voor de mensen morgen wel jammer is. Hij had morgen volgens mij met de permit A ook vollebak kunnen gaan. Dat was nog mooier geweest.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 22:24
    • MLTG

      Posts: 1.095

      Waarom zou het jammer voor die mensen zijn. Max heeft toch helemaal niet gevraagd of ze kwamen kijken. En als je naar een race komt om alleen Max in een langzame auto te zien rijden kan je beter gewoon naar Monaco gaan als Max daar toevallig een keer is en boodschappen gaat doen.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 22:58

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.254
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar