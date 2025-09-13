Verstappen ziet droom in vervulling gaan: "Blij dat het soepel is verlopen"

Het was even onduidelijk, maar nu is het officieel: Max Verstappen heeft de juiste permit voor de Nürburgring Nordschleife gehaald. De Nederlander nam vandaag deel aan de NLS7 van de Nürburgring Langstrecken-Serie en zijn veertien rondjes in de Porsche Cayman GT4 waren goed genoeg voor de Permit A.

Verstappen heeft één grote droom: racen in een GT3-auto op de Nürburgring Nordschleife. Om die droom in vervulling te laten gaan moest Verstappen net als elke andere coureur een cursus doorlopen en racen in een langzamere auto. Verstappen respecteerde de procedure en reed vandaag in een Porsche Cayman GT4 van Lionspeed GT. Samen met Chris Lulham kwam Verstappen probleemloos door de race heen.

Missie nu echt geslaagd

Er bestond enige tijd twijfel over, maar de Permit is binnen. In een persbericht reageert Verstappen verheugd: "Ik ben blij dat het soepel verlopen is en dat ik de DMSB Permit Nordschleife heb verkregen. Ik heb me vermaakt, daar dat is hier altijd het geval."

"Het was ook goed om die stints tijdens de race te rijden met verkeer, dus snellere en langzamere auto's. Er was ook een 'code 60' neutralisatie, dubbel geel en de gele vlag. Ik heb zowel in de regen als op een droge baan gereden en daar tussenin. Ik heb ervaren waar meer en minder grip ligt en een start gedaan. Het was fijn om meer ervaring op te doen op dit circuit."

24 uur van de Nürburgring

Verstappen heeft genoten, en laat direct doorschemeren wat zijn doel is: "Er bestaat maar één circuit zoals de Nordschleife. Het is een uitdagend circuit. We hebben vandaag gezien dat het op zo'n lange baan op het ene punt droog kan zijn terwijl het ergens anders nat is. Het asfalt verschilt ook per plek. Dat maakt het lastig om alles aan elkaar te knopen en dat maakt het bijzonder. Hier een 24-uursrace rijden in een GT3-auto zou bijzonder zijn."

Er bestond enige tijd twijfel of Verstappen zijn permit A had gehaald. Hij zou namelijk met twee auto's moeten rijden, maar de zusterauto kampte met problemen. Voor het behalen van zijn permit had dit uiteindelijk dus geen gevolgen.